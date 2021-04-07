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7 Nis 2021
Blog – Brawl Stars

#Goldarmgang Güncellemesi

#Goldarmgang ile Vahşi Batı’ya geri dönüyoruz! İşte gelecek aylarda göreceğiniz bütün değişiklik ve yenilikler!

Yeni Savaşçı - Belle

Belle bu sezon Brawl Pass’inin Kromatik savaşçısı. Kendisi bir haydut ve Şehir bankalarına korku saçan Altın Kol Çetesinin lideri.

  • Ana Saldırı: Şokçu

    • İsabet ettiği tüm hedeflere hasar veren uzun menzilli bir elektro ok atar. Ok, yakındaki hedefler arasında sıçramaya devam ederek hasar vermeyi sürdürür. Menzilinde geçerli hedef kalmayana kadar sıçramaya devam eder! A long-range electric shot that starts to bounce between enemy targets after it has connected to a target. The attack keeps bouncing back and forth among enemy brawlers until they spread out!

  • Süper: Gözcü

    • İsabet ettiği rakibi işaretleyen bir gözcü atışı yapar. İşaretlenen rakip gelen saldırılardan daha fazla hasar alır. Aynı anda birden fazla rakip işaretlenemez.

  • Aksesuar: Zula

    • Belle, rakipler tarafından tetiklendiğinde patlayan bir tuzak yerleştirir. Tuzak patladığında patlama alanındaki rakipleri yavaşlatır.

  • Yıldız Gücü #1: Olumlu Dönüş

    • Belle, elektro oku bir rakibe isabet ettiğinde onu koruyan bir kalkan kazanır.

  • Yıldız Gücü #2: Cezalısın

    • Belle'in süper saldırısıyla işaretlenen rakibin silahını/saldırısını doldurmasını engeller.

Yeni Savaşçı - Squeak

Squeak, Ruff’un oyuncakları üzerindeki salyalardan gelişen bir uzaylı ve Ruff’un Yıldız Savaşları üçlüsünün bir parçası.

  • Ana Saldırı: Yapışkan Bomba

    • Yere veya rakiplere yapışan ve kısa süre sonra patlayan bir bomba fırlatır.

  • Süper: Büyük Kütle

    • Büyük kütle, fırlatıldıktan sonra küçük 6 yapışkan bombaya ayrılır.

  • Aksesuar: Gerilme

    • Bir sonraki ana saldırının menzilini arttırır.

  • Yıldız Gücü #1: Zincirleme Reaksiyon

    • Yapışkan bomba patlamasının menzilde bulunan rakip sayısına göre hasarını arttırır.

  • Yıldız Gücü #2: Süper Yapışkan

    • Büyük kütle patlaması düşmanları yavaşlatır.

Yeni Kostümler & Görsel İyileştirmeler

Yeni Kostümler

  • Baş Düşman Bea | Supercell MAKE | 79 Elmas

  • Neko Bea | 79 Elmas

  • Altın Neko Bea | 149 Elmas

  • Fener Sandy | 149 Elmas

  • Mareşal Ruffs | 79 Elmas

  • Altın El Belle | Brawl Pass ( 70. seviye)

  • Silahşor Colt | Brawl Pass (1. seviye)

  • Bar Demirbaşı 8-Bit | Güç Ligi | 25,000 Yıldız Puanı

  • Hızlı Silahşor Edgar | 79 Elmas

  • Talih Düşmanı Tara | 149 Elmas

  • Amber de la Vega | 149 Elmas

  • El Yapımı Surge | 49 Elmas

  • Saf Gümüş/Altın | 10,000/25,000 Altın

    • Nita

    • Spike

    • Gene

Animasyonlu Rozetler: Leon, Rosa, Penny, Emz, Carl, Bea, Jacky, Gene, Barley, and Mr.P.

Yüz animasyonları: Emz, Super Fan Emz, Barley, Maple Barley, Wizard Barley, Rosa, Brawloween Rosa, Darryl, Carl, Road Rage Carl, Leonard Carl, Captain Carl, Nani, Retro Nani, Sally Nani, Tara, Gene, Pirate Gene, Evil Gene.

Sezonluk Etkinlikler

  • Brawl Pass 6.sezon: Altın Kol Çetesi

  • Lantern Brawl

  • Altın Haftası

  • Çin Lansmanı yıldönümü / +1.yıldönümü mücadelesi

Oyun Modları/Etkinlik Rotasyon Değişiklikleri

  • Alaşağı ve Yalnız Yıldız bu sezon geri gelebilir!

  • Yeni eliminasyon stili oyun modu: Nakavt

    • Yeniden doğma olmayan 3vs3 karşılaşmaları. Yenilen Savaşçılar, her turun geri kalanında dışarıda kalır.

    • 2 turu kazanan takım oyunu kazanır.

    • Daha çok rakibi eleyen takım kazanır. Beraberlik durumunda ise en çok hasarı veren takım kazanacak.

    • Rotasyonunda 10 harita olacak.

    • 6.Sezon boyunca olacak!

Güç Ligi

  • Seçme ve Yasaklama sürecinde görsel iyileştirmeler.

  • Harita Havuzu yenilendi, artık her oyun modunda 4 harita var.

    • Ödül Avı: Kayan Yıldız, Büyük Kanal, Kurak Sezon, Open Plaza

    • Savaş Topu: Süper Stadyum, Arka Bahçe, Sinsi Tarla, Orta Saha

    • Elmas Kapmaca: Buz Kale, Taş Madeni, Vagon Çılgınlığı, Baraj Taşkını

    • Soygun: Sıcak Patates, Güvenli Bölge, Gidiş Dönüş, Snaked Assault

    • Sıcak Bölge: Ayrım, Savaşan Böcekler, Triumvirate, Ateşten Halka

    • Kuşatma: Cıvatalar ve Baltalar, Robot Bombası, Fabrikaya Akın, Robot Yolu

  • Mevcut sezon sıralaması görünürlüğü birden fazla yere eklendi.

  • Maç bitiş ekranına Güç Ligi görevi ilerleme görseli eklendi.

  • Masters+ Sıralamadaki en iyi 500 oyuncu için maç sonu ekranına Liderlik Sıralaması konumu ekranı eklendi.

  • Yaklaşan Güç Ligi ekranına sezon dışında liderlik tablosu erişimi eklendi.

  • Artık Diamond ve üzeri kademelerde ilerleme değişiklikleri daha hızlı gerçekleşecek

  • Sezonlar arasında Kademe düşme eklendi

    • Bronz:

      Düşme yok


    • Silver:

      Düşme yok


    • Gold:

      -1 Kademe


    • Diamond:

      -1 Kademe


    • Mythic:

      -2 Kademe


    • Legendary:

      -2 Kademe


    • Masters:

      -3 Kademe




Harita Oluşturucu

  • Kuşatma, Çift Hesaplaşma ve Sıcak Bölge haritaları eklendi.

Denge Değişiklikleri

Buffs

  • Barley

    • Ana Saldırı hasarı 680’den 700’e çıkarıldı.

    • Ana Saldırı menzili %9 arttırıldı.

  • Carl

    • Ana Saldırı menzili %10 arttırıldı

  • Spike

    • Ana Saldırı yeniden yüklenme hızı %5 arttırıldı.

  • Lou

    • Ana Saldırı hasarı 400’den 440’a çıkarıldı.

    • Dondurma süresi 1 saniyeden 1.5 saniyeye uzatıldı.

  • Poco

    • Ana Saldırının Süper doldurma oranı 5 vuruştan 4 vuruşa düşürüldü.

  • Frank

    • Ana Saldırı hasarı 1200’den 1240’e çıkarıldı.

    • Süper hasarı 1200’den 1240’e çıkarıldı

  • Surge

    • Ana Saldırı hasarı 1120’den 1180’e çıkarıldı

  • EMZ

    • Kör Talih hasar oranı %20’den %25’e yükseltildi.

  • Jacky

    • Misilleme menzili %33’e yükseltildi

Nerfs

  • Bibi

    • Atış Pozisyonu hasar koruma oranı %30’dan %20’ye düşürüldü.

  • Mr. P

    • Ana Saldırı hasarı 760’den 720’e düşürüldü

    • Ekstra Yardımcı aksesuarındaki ekstra yardımcıların sağlığı 1400’den 700’e, hasar oranları ise 260’dan 200’e düşürüldü.

  • Stu

    • Sağlığı 3200’den 3000’e düşürüldü.

    • Ana Saldırı hasarı 600’den 580’e düşürüldü.

  • Amber

    • Ana Saldırı yeniden yükselme hızı %10 düşürüldü.

  • Colonel Ruffs

    • Ana Saldırıda, iki vuruş arasındaki süre 50ms’den 200ms’ye çıkarıldı.

    • Sağlığı 3000’den 2800’e düşürüldü.

  • Byron

    • Ana Saldırı hasarı 380’den 340’e düşürüldü.

  • Sprout

    • Ana Saldırı hasarı 1020’den 980’e düşürüldü.

    • Sap Parçalayıcı iyileştirmesi 2000’den 1500’e düşürüldü.

  • Tick

    • Ana Saldırı hasarı 680’den 640’e düşürüldü

Diğer

  • Maç tekrarı izlenmesine ileri alma/geri sarma desteği eklendi.

  • Kupa Yolu Savaşçıları/Brawl Pass Savaşçıları/kostümleri vb. Kilitli öğeler için eğitim mağazasında görüntüleme özelliği geldi.

Düzeltmeler

  • Zıplayan savaşçıların mermi ve Nani’nin Geri İade aksesuarın dan gelen hasarları almamasına neden olan bir sorun düzeltildi.

  • Aksesuar nesnelerin duvarların yakınında konumlandırılması artık daha tahmin edilebilir hale getirildi (örneğin, Bo’nun Süper Totemi)