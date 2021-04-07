#Goldarmgang ile Vahşi Batı’ya geri dönüyoruz! İşte gelecek aylarda göreceğiniz bütün değişiklik ve yenilikler!



Yeni Savaşçı - Belle



Belle bu sezon Brawl Pass’inin Kromatik savaşçısı. Kendisi bir haydut ve Şehir bankalarına korku saçan Altın Kol Çetesinin lideri.



Ana Saldırı: Şokçu

İsabet ettiği tüm hedeflere hasar veren uzun menzilli bir elektro ok atar. Ok, yakındaki hedefler arasında sıçramaya devam ederek hasar vermeyi sürdürür. Menzilinde geçerli hedef kalmayana kadar sıçramaya devam eder! A long-range electric shot that starts to bounce between enemy targets after it has connected to a target. The attack keeps bouncing back and forth among enemy brawlers until they spread out!



Süper: Gözcü

İsabet ettiği rakibi işaretleyen bir gözcü atışı yapar. İşaretlenen rakip gelen saldırılardan daha fazla hasar alır. Aynı anda birden fazla rakip işaretlenemez.



Aksesuar: Zula

Belle, rakipler tarafından tetiklendiğinde patlayan bir tuzak yerleştirir. Tuzak patladığında patlama alanındaki rakipleri yavaşlatır.



Yıldız Gücü #1: Olumlu Dönüş

Belle, elektro oku bir rakibe isabet ettiğinde onu koruyan bir kalkan kazanır.



Yıldız Gücü #2: Cezalısın

Belle'in süper saldırısıyla işaretlenen rakibin silahını/saldırısını doldurmasını engeller.





Yeni Savaşçı - Squeak



Squeak, Ruff’un oyuncakları üzerindeki salyalardan gelişen bir uzaylı ve Ruff’un Yıldız Savaşları üçlüsünün bir parçası.



Ana Saldırı: Yapışkan Bomba

Yere veya rakiplere yapışan ve kısa süre sonra patlayan bir bomba fırlatır.



Süper: Büyük Kütle

Büyük kütle, fırlatıldıktan sonra küçük 6 yapışkan bombaya ayrılır.



Aksesuar: Gerilme

Bir sonraki ana saldırının menzilini arttırır.



Yıldız Gücü #1: Zincirleme Reaksiyon

Yapışkan bomba patlamasının menzilde bulunan rakip sayısına göre hasarını arttırır.



Yıldız Gücü #2: Süper Yapışkan

Büyük kütle patlaması düşmanları yavaşlatır.





Yeni Kostümler & Görsel İyileştirmeler



Yeni Kostümler



Baş Düşman Bea | Supercell MAKE | 79 Elmas



Neko Bea | 79 Elmas



Altın Neko Bea | 149 Elmas



Fener Sandy | 149 Elmas



Mareşal Ruffs | 79 Elmas



Altın El Belle | Brawl Pass ( 70. seviye)



Silahşor Colt | Brawl Pass (1. seviye)



Bar Demirbaşı 8-Bit | Güç Ligi | 25,000 Yıldız Puanı



Hızlı Silahşor Edgar | 79 Elmas



Talih Düşmanı Tara | 149 Elmas



Amber de la Vega | 149 Elmas



El Yapımı Surge | 49 Elmas



Saf Gümüş/Altın | 10,000/25,000 Altın

Nita

Spike

Gene





Animasyonlu Rozetler: Leon, Rosa, Penny, Emz, Carl, Bea, Jacky, Gene, Barley, and Mr.P.



Yüz animasyonları: Emz, Super Fan Emz, Barley, Maple Barley, Wizard Barley, Rosa, Brawloween Rosa, Darryl, Carl, Road Rage Carl, Leonard Carl, Captain Carl, Nani, Retro Nani, Sally Nani, Tara, Gene, Pirate Gene, Evil Gene.



Sezonluk Etkinlikler



Brawl Pass 6.sezon: Altın Kol Çetesi



Lantern Brawl



Altın Haftası



Çin Lansmanı yıldönümü / +1.yıldönümü mücadelesi



Oyun Modları/Etkinlik Rotasyon Değişiklikleri



Alaşağı ve Yalnız Yıldız bu sezon geri gelebilir!



Yeni eliminasyon stili oyun modu: Nakavt

Yeniden doğma olmayan 3vs3 karşılaşmaları. Yenilen Savaşçılar, her turun geri kalanında dışarıda kalır.

2 turu kazanan takım oyunu kazanır.

Daha çok rakibi eleyen takım kazanır. Beraberlik durumunda ise en çok hasarı veren takım kazanacak. Rotasyonunda 10 harita olacak.

6.Sezon boyunca olacak!





Güç Ligi



Seçme ve Yasaklama sürecinde görsel iyileştirmeler.



Harita Havuzu yenilendi, artık her oyun modunda 4 harita var.

Ödül Avı: Kayan Yıldız, Büyük Kanal, Kurak Sezon, Open Plaza Savaş Topu: Süper Stadyum, Arka Bahçe, Sinsi Tarla, Orta Saha Elmas Kapmaca: Buz Kale, Taş Madeni, Vagon Çılgınlığı, Baraj Taşkını Soygun: Sıcak Patates, Güvenli Bölge, Gidiş Dönüş, Snaked Assault Sıcak Bölge: Ayrım, Savaşan Böcekler, Triumvirate, Ateşten Halka Kuşatma: Cıvatalar ve Baltalar, Robot Bombası, Fabrikaya Akın, Robot Yolu

Mevcut sezon sıralaması görünürlüğü birden fazla yere eklendi.



Maç bitiş ekranına Güç Ligi görevi ilerleme görseli eklendi.



Masters+ Sıralamadaki en iyi 500 oyuncu için maç sonu ekranına Liderlik Sıralaması konumu ekranı eklendi.



Yaklaşan Güç Ligi ekranına sezon dışında liderlik tablosu erişimi eklendi.



Artık Diamond ve üzeri kademelerde ilerleme değişiklikleri daha hızlı gerçekleşecek



Sezonlar arasında Kademe düşme eklendi

Bronz: Düşme yok

Silver: Düşme yok

Gold: -1 Kademe

Diamond: -1 Kademe

Mythic: -2 Kademe

Legendary: -2 Kademe

Masters: -3 Kademe













Harita Oluşturucu



Kuşatma, Çift Hesaplaşma ve Sıcak Bölge haritaları eklendi.



Denge Değişiklikleri



Buffs



Barley

Ana Saldırı hasarı 680’den 700’e çıkarıldı.

Ana Saldırı menzili %9 arttırıldı.



Carl

Ana Saldırı menzili %10 arttırıldı



Spike

Ana Saldırı yeniden yüklenme hızı %5 arttırıldı.



Lou

Ana Saldırı hasarı 400’den 440’a çıkarıldı.

Dondurma süresi 1 saniyeden 1.5 saniyeye uzatıldı.



Poco

Ana Saldırının Süper doldurma oranı 5 vuruştan 4 vuruşa düşürüldü.



Frank

Ana Saldırı hasarı 1200’den 1240’e çıkarıldı.

Süper hasarı 1200’den 1240’e çıkarıldı



Surge

Ana Saldırı hasarı 1120’den 1180’e çıkarıldı



EMZ

Kör Talih hasar oranı %20’den %25’e yükseltildi.



Jacky

Misilleme menzili %33’e yükseltildi





Nerfs



Bibi

Atış Pozisyonu hasar koruma oranı %30’dan %20’ye düşürüldü.



Mr. P

Ana Saldırı hasarı 760’den 720’e düşürüldü

Ekstra Yardımcı aksesuarındaki ekstra yardımcıların sağlığı 1400’den 700’e, hasar oranları ise 260’dan 200’e düşürüldü.



Stu

Sağlığı 3200’den 3000’e düşürüldü.

Ana Saldırı hasarı 600’den 580’e düşürüldü.



Amber

Ana Saldırı yeniden yükselme hızı %10 düşürüldü.



Colonel Ruffs

Ana Saldırıda, iki vuruş arasındaki süre 50ms’den 200ms’ye çıkarıldı.

Sağlığı 3000’den 2800’e düşürüldü.



Byron

Ana Saldırı hasarı 380’den 340’e düşürüldü.



Sprout

Ana Saldırı hasarı 1020’den 980’e düşürüldü.

Sap Parçalayıcı iyileştirmesi 2000’den 1500’e düşürüldü.



Tick

Ana Saldırı hasarı 680’den 640’e düşürüldü





Diğer



Maç tekrarı izlenmesine ileri alma/geri sarma desteği eklendi.



Kupa Yolu Savaşçıları/Brawl Pass Savaşçıları/kostümleri vb. Kilitli öğeler için eğitim mağazasında görüntüleme özelliği geldi.



Düzeltmeler

