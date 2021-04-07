#Goldarmgang ile Vahşi Batı’ya geri dönüyoruz! İşte gelecek aylarda göreceğiniz bütün değişiklik ve yenilikler!
Yeni Savaşçı - Belle
Belle bu sezon Brawl Pass’inin Kromatik savaşçısı. Kendisi bir haydut ve Şehir bankalarına korku saçan Altın Kol Çetesinin lideri.
Ana Saldırı: Şokçu
İsabet ettiği tüm hedeflere hasar veren uzun menzilli bir elektro ok atar. Ok, yakındaki hedefler arasında sıçramaya devam ederek hasar vermeyi sürdürür. Menzilinde geçerli hedef kalmayana kadar sıçramaya devam eder! A long-range electric shot that starts to bounce between enemy targets after it has connected to a target. The attack keeps bouncing back and forth among enemy brawlers until they spread out!
Süper: Gözcü
İsabet ettiği rakibi işaretleyen bir gözcü atışı yapar. İşaretlenen rakip gelen saldırılardan daha fazla hasar alır. Aynı anda birden fazla rakip işaretlenemez.
Aksesuar: Zula
Belle, rakipler tarafından tetiklendiğinde patlayan bir tuzak yerleştirir. Tuzak patladığında patlama alanındaki rakipleri yavaşlatır.
Yıldız Gücü #1: Olumlu Dönüş
Belle, elektro oku bir rakibe isabet ettiğinde onu koruyan bir kalkan kazanır.
Yıldız Gücü #2: Cezalısın
Belle'in süper saldırısıyla işaretlenen rakibin silahını/saldırısını doldurmasını engeller.
Yeni Savaşçı - Squeak
Squeak, Ruff’un oyuncakları üzerindeki salyalardan gelişen bir uzaylı ve Ruff’un Yıldız Savaşları üçlüsünün bir parçası.
Ana Saldırı: Yapışkan Bomba
Yere veya rakiplere yapışan ve kısa süre sonra patlayan bir bomba fırlatır.
Süper: Büyük Kütle
Büyük kütle, fırlatıldıktan sonra küçük 6 yapışkan bombaya ayrılır.
Aksesuar: Gerilme
Bir sonraki ana saldırının menzilini arttırır.
Yıldız Gücü #1: Zincirleme Reaksiyon
Yapışkan bomba patlamasının menzilde bulunan rakip sayısına göre hasarını arttırır.
Yıldız Gücü #2: Süper Yapışkan
Büyük kütle patlaması düşmanları yavaşlatır.
Yeni Kostümler & Görsel İyileştirmeler
Yeni Kostümler
Baş Düşman Bea | Supercell MAKE | 79 Elmas
Neko Bea | 79 Elmas
Altın Neko Bea | 149 Elmas
Fener Sandy | 149 Elmas
Mareşal Ruffs | 79 Elmas
Altın El Belle | Brawl Pass ( 70. seviye)
Silahşor Colt | Brawl Pass (1. seviye)
Bar Demirbaşı 8-Bit | Güç Ligi | 25,000 Yıldız Puanı
Hızlı Silahşor Edgar | 79 Elmas
Talih Düşmanı Tara | 149 Elmas
Amber de la Vega | 149 Elmas
El Yapımı Surge | 49 Elmas
Saf Gümüş/Altın | 10,000/25,000 Altın
Nita
Spike
Gene
Animasyonlu Rozetler: Leon, Rosa, Penny, Emz, Carl, Bea, Jacky, Gene, Barley, and Mr.P.
Yüz animasyonları: Emz, Super Fan Emz, Barley, Maple Barley, Wizard Barley, Rosa, Brawloween Rosa, Darryl, Carl, Road Rage Carl, Leonard Carl, Captain Carl, Nani, Retro Nani, Sally Nani, Tara, Gene, Pirate Gene, Evil Gene.
Sezonluk Etkinlikler
Brawl Pass 6.sezon: Altın Kol Çetesi
Lantern Brawl
Altın Haftası
Çin Lansmanı yıldönümü / +1.yıldönümü mücadelesi
Oyun Modları/Etkinlik Rotasyon Değişiklikleri
Alaşağı ve Yalnız Yıldız bu sezon geri gelebilir!
Yeni eliminasyon stili oyun modu: Nakavt
Yeniden doğma olmayan 3vs3 karşılaşmaları. Yenilen Savaşçılar, her turun geri kalanında dışarıda kalır.
2 turu kazanan takım oyunu kazanır.
Daha çok rakibi eleyen takım kazanır. Beraberlik durumunda ise en çok hasarı veren takım kazanacak.
Rotasyonunda 10 harita olacak.
6.Sezon boyunca olacak!
Güç Ligi
Seçme ve Yasaklama sürecinde görsel iyileştirmeler.
Harita Havuzu yenilendi, artık her oyun modunda 4 harita var.
Ödül Avı: Kayan Yıldız, Büyük Kanal, Kurak Sezon, Open Plaza
Savaş Topu: Süper Stadyum, Arka Bahçe, Sinsi Tarla, Orta Saha
Elmas Kapmaca: Buz Kale, Taş Madeni, Vagon Çılgınlığı, Baraj Taşkını
Soygun: Sıcak Patates, Güvenli Bölge, Gidiş Dönüş, Snaked Assault
Sıcak Bölge: Ayrım, Savaşan Böcekler, Triumvirate, Ateşten Halka
Kuşatma: Cıvatalar ve Baltalar, Robot Bombası, Fabrikaya Akın, Robot Yolu
Mevcut sezon sıralaması görünürlüğü birden fazla yere eklendi.
Maç bitiş ekranına Güç Ligi görevi ilerleme görseli eklendi.
Masters+ Sıralamadaki en iyi 500 oyuncu için maç sonu ekranına Liderlik Sıralaması konumu ekranı eklendi.
Yaklaşan Güç Ligi ekranına sezon dışında liderlik tablosu erişimi eklendi.
Artık Diamond ve üzeri kademelerde ilerleme değişiklikleri daha hızlı gerçekleşecek
Sezonlar arasında Kademe düşme eklendi
Bronz:
Düşme yok
Silver:
Düşme yok
Gold:
-1 Kademe
Diamond:
-1 Kademe
Mythic:
-2 Kademe
Legendary:
-2 Kademe
Masters:
-3 Kademe
Harita Oluşturucu
Kuşatma, Çift Hesaplaşma ve Sıcak Bölge haritaları eklendi.
Denge Değişiklikleri
Buffs
Barley
Ana Saldırı hasarı 680’den 700’e çıkarıldı.
Ana Saldırı menzili %9 arttırıldı.
Carl
Ana Saldırı menzili %10 arttırıldı
Spike
Ana Saldırı yeniden yüklenme hızı %5 arttırıldı.
Lou
Ana Saldırı hasarı 400’den 440’a çıkarıldı.
Dondurma süresi 1 saniyeden 1.5 saniyeye uzatıldı.
Poco
Ana Saldırının Süper doldurma oranı 5 vuruştan 4 vuruşa düşürüldü.
Frank
Ana Saldırı hasarı 1200’den 1240’e çıkarıldı.
Süper hasarı 1200’den 1240’e çıkarıldı
Surge
Ana Saldırı hasarı 1120’den 1180’e çıkarıldı
EMZ
Kör Talih hasar oranı %20’den %25’e yükseltildi.
Jacky
Misilleme menzili %33’e yükseltildi
Nerfs
Bibi
Atış Pozisyonu hasar koruma oranı %30’dan %20’ye düşürüldü.
Mr. P
Ana Saldırı hasarı 760’den 720’e düşürüldü
Ekstra Yardımcı aksesuarındaki ekstra yardımcıların sağlığı 1400’den 700’e, hasar oranları ise 260’dan 200’e düşürüldü.
Stu
Sağlığı 3200’den 3000’e düşürüldü.
Ana Saldırı hasarı 600’den 580’e düşürüldü.
Amber
Ana Saldırı yeniden yükselme hızı %10 düşürüldü.
Colonel Ruffs
Ana Saldırıda, iki vuruş arasındaki süre 50ms’den 200ms’ye çıkarıldı.
Sağlığı 3000’den 2800’e düşürüldü.
Byron
Ana Saldırı hasarı 380’den 340’e düşürüldü.
Sprout
Ana Saldırı hasarı 1020’den 980’e düşürüldü.
Sap Parçalayıcı iyileştirmesi 2000’den 1500’e düşürüldü.
Tick
Ana Saldırı hasarı 680’den 640’e düşürüldü
Diğer
Maç tekrarı izlenmesine ileri alma/geri sarma desteği eklendi.
Kupa Yolu Savaşçıları/Brawl Pass Savaşçıları/kostümleri vb. Kilitli öğeler için eğitim mağazasında görüntüleme özelliği geldi.
Düzeltmeler
Zıplayan savaşçıların mermi ve Nani’nin Geri İade aksesuarın dan gelen hasarları almamasına neden olan bir sorun düzeltildi.
Aksesuar nesnelerin duvarların yakınında konumlandırılması artık daha tahmin edilebilir hale getirildi (örneğin, Bo’nun Süper Totemi)