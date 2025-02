İsabet ettiği tüm hedeflere hasar veren uzun menzilli bir elektro ok atar. Ok, yakındaki hedefler arasında sıçramaya devam ederek hasar vermeyi sürdürür. Menzilinde geçerli hedef kalmayana kadar sıçramaya devam eder! A long-range electric shot that starts to bounce between enemy targets after it has connected to a target. The attack keeps bouncing back and forth among enemy brawlers until they spread out!