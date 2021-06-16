Supercell logo
Back to Brawl Stars News
16 Haz 2021
Blog – Brawl Stars

#JurassicSplash Güncelleme Notları + Bakım

Opsiyonel Güncelleme ve Bakım 02.07.2021

Opsiyonel Güncelleme - (Yakında)

  • Latam Masters logosunun yanlış olması sorunu düzeltildi.

  • Yüklenme sırasında bazen oyunun çökmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

  • Kostüm seçimi sırasında yaşanan bir sorun düzeltildi.

(Bakım sonrası gerçekleşecek değişiklikler)

Düzeltmeler

  • Veri kaydetme nedeniyle ilerlemenin kaybolabileceği nadir bir sorun düzeltildi.

Diğer

  • Basket Savaşı'nda puan sınırı 5 olarak ayarlandı (eskiden 10’du).

Bakım molası 28.06.2021

Düzeltmeler

  • Voleybol Savaşında, onay işareti alanı ve gerçek geri dönüş alanı isabet kutularının tutarlı olmaması sorunu düzeltildi.

  • Rosa’nın ‘Büyüme Işığı’ aksesuarının Basket Savaşındaki potayı gizlemesine neden olan bir sorun düzeltildi.

  • "Dene" butonunun gelecek Savaşçılar için çalışmamasına neden olan bir sorun düzeltildi

Diğer

  • Rotasyondaki bir Hesaplaşma haritası, sunucu hatalarına neden olduğu için değiştirildi.

Bakım Molası - 17.6.2021

Düzeltmeler

  • Elde edilebilecek hiçbir Efsanevi Savaşçı olmamasına rağmen Savaş kutusunda efsanevi oranı görünmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

  • Dostluk maçlarında Buzz’ın bot olarak çıkmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

  • Sahip olunmayan savaşçılara güç puanı çıkmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

  • Yeni Harita Oluşturucu özelliği olan yavaşlatan zeminin bazı savaşçıları hızlandırması ve bazılarını çökertmesiyle ilgili bir sorun düzeltildi.

  • Mezar Depremi’nin Jacky’nin Misilleme yıldız gücünü tetiklemesi sorunu düzeltildi.

  • Carl’ın aynı anda iki kazmaya sahip olmasını sağlayan bir sorun düzeltildi.

Oyun ve Denge Değişiklikleri

Yeniden Doğma

  • Savaşçıların yeniden doğduğunda sahip olacağı cephane doluluk oranı %0’dan %33’e yükseltildi.

Bull, El Primo, Frank and Jacky

  • Alınan hasardan Süper şarj doldurma oranı %30'dan %20'ye düşürüldü.

Byron

  • Ana Saldırı’nın Süper şarj oranı 10 vuruştan 9 vuruşa yükseltildi.

Güncelleme Notları

Yeni Savaşçı - Buzz

Velocirapids’in cankurtaranı ve bu sezonun Kromatik savaşçısı! Boyu ve kısa kolları nedeniyle işinde pek iyi değil, ancak işini çok ciddiye alıyor ve kuralları uygulamayı, insanlara ne yapmaları ya da ne YAPMAMALARI gerektiğini söylemeyi seviyor.

  • Jurassic Splash sezonu Kromatik Savaşçısı

  • Ana Saldırı - Buzz Eller

    • Geniş bir açıyla 5 tokat atar

  • Süper - Torpido Atışı

    • Buzz bir halat fırlatır ve kendini hedeflediği rakip veya duvarın yanına çeker.

    • Ulaştığı noktadaki rakipleri sersemletir. Sersemletme süresi katettiği mesafeye bağlıdır.

    • Buzz, Süper yeteneğini yakındaki düşman Savaşçılardan pasif olarak şarj edebilir, menzil Buzz'ın etrafında bir daire olarak görselleştirilir.

  • Aksesuar - Yedek Şamandıra

    • Süper saldırıyı anında doldurur ancak bir sonraki Süper saldırının sersemletici etkili olmaz.

  • Yıldız Gücü - Güçlü Torpido

    • Süper saldırının minimum sersemletme süresi 0.5 artar.

  • Yıldız Gücü - Keskin Gözler

    • Süper doldurma alanı %33 genişler.

Yeni Savaşçı - Griff

  • Destansı Savaşçı

  • Ana Saldırı - YazıTura

    • Griff, rakiplerine, ilerledikçe dağılan 9 para fırlatır!

  • Süper - Para İadesi

    • Griff, kendi konumuna geri dönen ve her iki yönde hasar veren banknotları ateşler fırlatır.

    • Para banknotlarının verdiği hasar, Griff'e olan mesafelerine bağlı olarak artar.

  • Aksesuar - Kumbara

    • Yere kısa bir süre sonra patlayarak duvarları yok eden ve bölgedeki düşmanlara hasar veren bir bomba bırakır.

  • Yıldız Gücü - Üstü Kalsın

    • Ana Saldırı hızı artar.

  • Yıldız Gücü - İş Disiplini

    • Eksik sağlığın her 2 saniyede bir %7'sini iyileşir. Aktif olarak en az 10 sağlık iyileşir.

Yeni kostümler & Görsel İyileştirmeler

Yeni Kostümler

  • Burger Lou

  • Sörfçü Carl - Brawl Pass 1.seviye

  • Doğuştan Kötü Buzz - Brawl Pass 70.seviye

  • Coco Rosa

  • Dinozor Leon

  • Mortis Sahilde

  • Jet-ski Jacky - Güç Ligi özel kostümü

  • Balina Bekçisi Nita - Supercell MAKE kostümü

  • Hermes Max

  • Mega Kutu Darryl - Çin 1.yıldönümüne özel kostüm

  • Saf Altın/Gümüş Colt

  • Saf Altın/Gümüş Mr. P

  • Korkunç Stu

  • Pis Poco

Rozetler

  • Bütün Savaşçılara yeni bir nadir Alkış ifadesi rozeti verildi. Bunlar bu güncellemede hareketlendirilmeyecek.

  • Yeni animasyonlu rozetler

    • 8-Bit

    • Stu

    • Edgar

    • Max

    • Byron

    • Squeak

    • Sandy

    • Amber

    • Gale

    • Surge

    • Colette

    • Lou

    • Ruffs

    • Belle

    • Gale - Brawl Pass

    • Surge - Brawl Pass

    • Colette - Brawl Pass

    • Ruffs - Brawl Pass

    • Belle - Brawl Pass

    • Lou - Brawl Pass

    • Brawl Esports 2020 Champie Rozetleri


  • Latin Amerika Master ligi

    • Birden fazla futbol kulübü kostümü

      • Boca Júniors Shelly, America Shelly, U de Chile Shelly, El Primo Universitario, El Primo Club Nacional, EL Primo Corinthians, Atl. Nacional Colt, Cerro Porteño Colt, River Plate Colt, Club America Colt, LDU Quito Mike, Flamengo Mike, Chivas Mike.

Dönemsel Etkinlikler

  • Brawl Pass 7.Sezon: The Jurassic Splash

    • Yeni Yükleme Ekranı

    • Yeni Menü Arka Planı

    • Ana Menü müziği

  • "Bad Randoms" punk müzik etkinliği

    • Yeni Menü Arka Planı

    • Ana Menü müziği

Oyun Modları/Etkinlik Rotasyon Değişiklikleri

Genel Değişiklikler

  • Yeniden doğma ile ilgili değişiklikler

    • Savaşçılar artık yeniden doğar doğmaz ateş edemeyecek.

    • Artık, yeniden doğma yerleri zeminde işaretlenecek.

    • Seçili harita elementleri maç başlangıcında gösterilecek.

Elmas Kapmaca

  • Artık elmaslar maden kuyusunun etrafında sabit bir sırayla ortaya çıkıyor.

Nakavt

  • Nakavt kalıcı oyun modu olarak oyuna sabitlendi.

  • Maç sonucuna ulaşabilmek için Nakavt’a da Hesaplaşmadaki gibi zehirli duman eklendi ve beraberlik bozan hasar sayacı kaldırıldı.

Hesaplaşma

  • Hesaplaşmadaki zehirli dumandan kaynaklanan hasar, artık zehir içindeki her Savaşçıya aynı şekilde uygulanmak yerine, Savaşçı zehre girdiği andan itibaren her oyuncu için ayrı ayrı hesaplanıyor.

Takım Etkinlikleri bölümü

  • Yeni etkinliklerden alınan jeton bu iki bölümden kaldırıldı.

  • Takım etkinlikleri bölümü harita başına 2 saatlik bir rotasyona sahip.

    • Takım Etkinlikleri #1: Kuşatma, Sıcak Bölge, Soygun

    • Takım Etkinlikleri #2: Ödül Avı, Nakavt

Haftalık Etkinlikler

  • Hafta sonu etkinliği başlangıcına 50 jeton ödülü eklendi.

Meydan Okumalar

  • Brawl Pass 7.Sezon boyunca gerçekleşecek Meydan Okumalar:

    • Griff Meydan Okuması - Griff’i bir hafta erken almak için mücadeleyi kazanın!

    • Vicious Bibi Meydan Okuması - Vicious Bibi kazanmak için mücadeleyi kazanın!

    • LATAM Masters Meydan Okuması - Mega Kutu kazanmak için mücadeleyi kazanın!

Güç Ligi

  • Güç Ligi 3.sezon

    • 2 oyuncu avatarı ödülü

    • Jet Ski Jacky kostüm ödülü (Kazanmak için 50 güç ligi maçı kazanmanız gerekiyor)

Haritalar

  • Harita rotasyonu birden fazla oyun modunda yenilendi.

  • Topluluğun sevdiği bazı eski haritalar rotasyona yeniden eklendi.

Yeni yaz sezonu süreli Oyun Modları:

  • Basket Brawl - 28 Haziran'da başlıyor!

  • Hold the Trophy - Bir sonraki hafta başlıyor!

  • Volley Brawl - Ne zaman başlayacağını tahmin edebilirsiniz!

  • Trophy Thieves (Hediye Talanı'nın yeni hali)

Harita Oluşturucu

  • Oyuncu yapımı haritalara yeni opsiyonlar eklendi

    • Enerji İçeceği

    • Öfkeli Robot

    • Meteor Yağmuru

    • Mezar Depremi

    • Yeni Opsiyon: Süper Dolum (Süper daha hızlı şarj olur)

    • Yeni Opsiyon: Hızlı Savaşçılar (Herkes normal zamandan daha hızlı olur)

  • Yeni Harita Elementleri

    • Hasar veren dikenler

    • İyileştiren döşeme

    • Hızlandıran döşeme

    • Yavaşlatan döşeme

    • Gaz Bulutu

  • Harita ön izleme bölümüne etiket (#) eklendi.

Denge Değişiklikleri

Yeni Aksesuarlar

  • Rico: Rico, Bir sonraki ana saldırısındaki her mermi her sekmesinde 300 sağlık iyileşir.

  • Lou: Süper alandaki tüm rakiplerin kar konisi ekstra %50 dolar.

  • Pam: Bir sonraki saldırısında rakip savaşçıların aldığı her darbe, maksimum cephanelerinin %25'ini kaldırır. Pam, çalınan cephanenin %50'sini kendisine alır.

  • Edgar: Edgar, alacağı 2000 hasarı engelleyen bir kalkan alır. Kalkan zamanla zayıflar.

  • Sandy: Sandy'nin bir sonraki saldırısı, rakibin 1,5 saniyeliğine uykuya dalmasını sağlar. Ancak herhangi bir hasar ile uyanırlar.

  • Leon: Leon, kendisine ve takım arkadaşlarına görünmezlik alanı yaratmak için lolipopunu düşürür.

  • Spike: Spike, kendisine ve takım arkadaşlarına koruma sağlamak için 3500 cana sahip büyük bir kaktüs yaratır.

  • Ruffs: Ruffs hava desteği çağırır. En yakın düşmanın olduğu geniş bir alanı hedefler ve her vuruşta 700 hasar verir.

  • Gale: Gale, bir hortum oluşturmak için yaprak üfleyicisini kullanır. Bu hortum, onu geçmeye çalışan tüm rakipleri uzaklaştırır.

  • Stu: Stu'nun sonraki Süper’i duvarları delip geçerek duvarın parçalarını diğer taraftaki düşmanlara doğru fırlayabilir. Her parça rakiplere 500 hasar verir.

Değişiklikler

  • 8-BIT

    • Süper hasar arttırma oranı %50’den %35’e düşürüldü.

    • Artırılmış Artırıcı yıldız gücü artık menzil artmasına ek olarak %15 hasar oranı da artırıyor.

  • Belle

    • Ana saldırı hasarının savaşçılar arasında sekmesi 3 ile sınırlandırıldı.

    • Artık ana saldırı sekmesi Süper’ini dolduruyor.

    • Süper saldırı menzili %6.7 artırıldı.

  • Bo

    • Süper Totem artık konumlandırıldıktan sonra yok edilene kadar zamanla kademeli olarak sağlık kaybediyor.

    • Süper Totem artık zamanla Süper şarj yeteneğini kaybetmiyor.

  • Colette

    • NA-AH aksesuarı yeniden düzenlendi. Artık rakibin maksimum sağlığına göre hasar vermek yerine Colette'in temel saldırı hasarına 1000 hasar ekliyor.

  • Nani

    • Manuel kontrol hasar oranı 2000’den 1800’e düşürüldü.

    • Otomatik Odaklanma hasarı 2500’den 2000’e düşürüldü.

    • Ana saldırının Süper şarj etme oranı %33 artırıldı (bütün lazerler isabet ederse 2 saldırıda oluyor).

Aşağıdaki Savaşçılar artık süperlerini düşman Savaşçılardan veya çağrılan taret/evcil hayvanlardan aldıkları tüm hasarlardan şarj edebiliyor. Bu yetenekleri, Savaşçı profillerindeki “özellikler” bölümünde açıklanıyor.

  • Bull

  • El Primo

  • Frank

  • Jacky

Buffs

  • Byron

    • Rahatsızlık düşman iyileştirme azaltma etkisi %50'den %75'e yükseltildi.

  • Gale

    • Dondurucu Buz yavaşlatma etkisi 0.3 saniyeden 0.5 saniyeye uzatıldı.

  • Penny

    • Ana saldırı hasarı 900’den 940’a yükseltildi.

  • Shelly

    • Hedef Tahtası mermi hızı %20 artırıldı.

  • Lou

    • Hipotermi düşman şarj hızı düşürme etkisi %50'den %75'e yükseltildi.

Nerfs

  • Carl

    • Ana saldırı mermi hızı biraz düşürüldü.

  • Jacky

    • Sağlam Kask hasar azaltma oranı %15’den %10’a düşürüldü.

  • Tick

    • Son Hücum hasar azaltması %100'den %50'ye düşürüldü (kalkan etkinken).

  • Stu

    • Nitro artık düşmanları geri püskürtmüyor.

  • Max

    • Süper Dolum yıldız gücü ile süper doldurma oranı %50 azaltıldı.

    • Ana saldırı hasarı atış 320’den 300’e düşürüldü.

Diğer

  • Savaşçı menüsündeki bazı kostümlerle ilgili destek eklendi:

    • Bo & Crow Mecha kostümleri

    • LATAM Masters kostümleri

    • Mortis Şapkalı&Şapkasız versiyonları

Düzeltmeler

  • Savaş Topu’nda alan hasarının haritanın kenarına yakın kullanıldığında her zaman hasar vermemesine neden olan bir sorun düzeltildi.

  • Belle'nin ana saldırı ikinci sıçramasının Süper’ini şarj etmesini engelleyen bir sorun düzeltildi.

  • Squeak'in ana saldırı mermilerinin çalıların içine düştüğünde görünmemesi sorunu düzeltildi.

  • Savaş Topu'nda belirli Savaşçı ateş ederken topu aldıklarında hemen tekmelediklerine neden olan bir sorun düzeltildi.