Opsiyonel Güncelleme ve Bakım 02.07.2021
Opsiyonel Güncelleme - (Yakında)
Latam Masters logosunun yanlış olması sorunu düzeltildi.
Yüklenme sırasında bazen oyunun çökmesine neden olan bir sorun düzeltildi.
Kostüm seçimi sırasında yaşanan bir sorun düzeltildi.
(Bakım sonrası gerçekleşecek değişiklikler)
Düzeltmeler
Veri kaydetme nedeniyle ilerlemenin kaybolabileceği nadir bir sorun düzeltildi.
Diğer
Basket Savaşı'nda puan sınırı 5 olarak ayarlandı (eskiden 10’du).
Bakım molası 28.06.2021
Düzeltmeler
Voleybol Savaşında, onay işareti alanı ve gerçek geri dönüş alanı isabet kutularının tutarlı olmaması sorunu düzeltildi.
Rosa’nın ‘Büyüme Işığı’ aksesuarının Basket Savaşındaki potayı gizlemesine neden olan bir sorun düzeltildi.
"Dene" butonunun gelecek Savaşçılar için çalışmamasına neden olan bir sorun düzeltildi
Diğer
Rotasyondaki bir Hesaplaşma haritası, sunucu hatalarına neden olduğu için değiştirildi.
Bakım Molası - 17.6.2021
Düzeltmeler
Elde edilebilecek hiçbir Efsanevi Savaşçı olmamasına rağmen Savaş kutusunda efsanevi oranı görünmesine neden olan bir sorun düzeltildi.
Dostluk maçlarında Buzz’ın bot olarak çıkmasına neden olan bir sorun düzeltildi.
Sahip olunmayan savaşçılara güç puanı çıkmasına neden olan bir sorun düzeltildi.
Yeni Harita Oluşturucu özelliği olan yavaşlatan zeminin bazı savaşçıları hızlandırması ve bazılarını çökertmesiyle ilgili bir sorun düzeltildi.
Mezar Depremi’nin Jacky’nin Misilleme yıldız gücünü tetiklemesi sorunu düzeltildi.
Carl’ın aynı anda iki kazmaya sahip olmasını sağlayan bir sorun düzeltildi.
Oyun ve Denge Değişiklikleri
Yeniden Doğma
Savaşçıların yeniden doğduğunda sahip olacağı cephane doluluk oranı %0’dan %33’e yükseltildi.
Bull, El Primo, Frank and Jacky
Alınan hasardan Süper şarj doldurma oranı %30'dan %20'ye düşürüldü.
Byron
Ana Saldırı’nın Süper şarj oranı 10 vuruştan 9 vuruşa yükseltildi.
Güncelleme Notları
Yeni Savaşçı - Buzz
Velocirapids’in cankurtaranı ve bu sezonun Kromatik savaşçısı! Boyu ve kısa kolları nedeniyle işinde pek iyi değil, ancak işini çok ciddiye alıyor ve kuralları uygulamayı, insanlara ne yapmaları ya da ne YAPMAMALARI gerektiğini söylemeyi seviyor.
Jurassic Splash sezonu Kromatik Savaşçısı
Ana Saldırı - Buzz Eller
Geniş bir açıyla 5 tokat atar
Süper - Torpido Atışı
Buzz bir halat fırlatır ve kendini hedeflediği rakip veya duvarın yanına çeker.
Ulaştığı noktadaki rakipleri sersemletir. Sersemletme süresi katettiği mesafeye bağlıdır.
Buzz, Süper yeteneğini yakındaki düşman Savaşçılardan pasif olarak şarj edebilir, menzil Buzz'ın etrafında bir daire olarak görselleştirilir.
Aksesuar - Yedek Şamandıra
Süper saldırıyı anında doldurur ancak bir sonraki Süper saldırının sersemletici etkili olmaz.
Yıldız Gücü - Güçlü Torpido
Süper saldırının minimum sersemletme süresi 0.5 artar.
Yıldız Gücü - Keskin Gözler
Süper doldurma alanı %33 genişler.
Yeni Savaşçı - Griff
Destansı Savaşçı
Ana Saldırı - YazıTura
Griff, rakiplerine, ilerledikçe dağılan 9 para fırlatır!
Süper - Para İadesi
Griff, kendi konumuna geri dönen ve her iki yönde hasar veren banknotları ateşler fırlatır.
Para banknotlarının verdiği hasar, Griff'e olan mesafelerine bağlı olarak artar.
Aksesuar - Kumbara
Yere kısa bir süre sonra patlayarak duvarları yok eden ve bölgedeki düşmanlara hasar veren bir bomba bırakır.
Yıldız Gücü - Üstü Kalsın
Ana Saldırı hızı artar.
Yıldız Gücü - İş Disiplini
Eksik sağlığın her 2 saniyede bir %7'sini iyileşir. Aktif olarak en az 10 sağlık iyileşir.
Yeni kostümler & Görsel İyileştirmeler
Yeni Kostümler
Burger Lou
Sörfçü Carl - Brawl Pass 1.seviye
Doğuştan Kötü Buzz - Brawl Pass 70.seviye
Coco Rosa
Dinozor Leon
Mortis Sahilde
Jet-ski Jacky - Güç Ligi özel kostümü
Balina Bekçisi Nita - Supercell MAKE kostümü
Hermes Max
Mega Kutu Darryl - Çin 1.yıldönümüne özel kostüm
Saf Altın/Gümüş Colt
Saf Altın/Gümüş Mr. P
Korkunç Stu
Pis Poco
Rozetler
Bütün Savaşçılara yeni bir nadir Alkış ifadesi rozeti verildi. Bunlar bu güncellemede hareketlendirilmeyecek.
Yeni animasyonlu rozetler
8-Bit
Stu
Edgar
Max
Byron
Squeak
Sandy
Amber
Gale
Surge
Colette
Lou
Ruffs
Belle
Gale - Brawl Pass
Surge - Brawl Pass
Colette - Brawl Pass
Ruffs - Brawl Pass
Belle - Brawl Pass
Lou - Brawl Pass
Brawl Esports 2020 Champie Rozetleri
Latin Amerika Master ligi
Birden fazla futbol kulübü kostümü
Boca Júniors Shelly, America Shelly, U de Chile Shelly, El Primo Universitario, El Primo Club Nacional, EL Primo Corinthians, Atl. Nacional Colt, Cerro Porteño Colt, River Plate Colt, Club America Colt, LDU Quito Mike, Flamengo Mike, Chivas Mike.
Dönemsel Etkinlikler
Brawl Pass 7.Sezon: The Jurassic Splash
Yeni Yükleme Ekranı
Yeni Menü Arka Planı
Ana Menü müziği
"Bad Randoms" punk müzik etkinliği
Yeni Menü Arka Planı
Ana Menü müziği
Oyun Modları/Etkinlik Rotasyon Değişiklikleri
Genel Değişiklikler
Yeniden doğma ile ilgili değişiklikler
Savaşçılar artık yeniden doğar doğmaz ateş edemeyecek.
Artık, yeniden doğma yerleri zeminde işaretlenecek.
Seçili harita elementleri maç başlangıcında gösterilecek.
Elmas Kapmaca
Artık elmaslar maden kuyusunun etrafında sabit bir sırayla ortaya çıkıyor.
Nakavt
Nakavt kalıcı oyun modu olarak oyuna sabitlendi.
Maç sonucuna ulaşabilmek için Nakavt’a da Hesaplaşmadaki gibi zehirli duman eklendi ve beraberlik bozan hasar sayacı kaldırıldı.
Hesaplaşma
Hesaplaşmadaki zehirli dumandan kaynaklanan hasar, artık zehir içindeki her Savaşçıya aynı şekilde uygulanmak yerine, Savaşçı zehre girdiği andan itibaren her oyuncu için ayrı ayrı hesaplanıyor.
Takım Etkinlikleri bölümü
Yeni etkinliklerden alınan jeton bu iki bölümden kaldırıldı.
Takım etkinlikleri bölümü harita başına 2 saatlik bir rotasyona sahip.
Takım Etkinlikleri #1: Kuşatma, Sıcak Bölge, Soygun
Takım Etkinlikleri #2: Ödül Avı, Nakavt
Haftalık Etkinlikler
Hafta sonu etkinliği başlangıcına 50 jeton ödülü eklendi.
Meydan Okumalar
Brawl Pass 7.Sezon boyunca gerçekleşecek Meydan Okumalar:
Griff Meydan Okuması - Griff’i bir hafta erken almak için mücadeleyi kazanın!
Vicious Bibi Meydan Okuması - Vicious Bibi kazanmak için mücadeleyi kazanın!
LATAM Masters Meydan Okuması - Mega Kutu kazanmak için mücadeleyi kazanın!
Güç Ligi
Güç Ligi 3.sezon
2 oyuncu avatarı ödülü
Jet Ski Jacky kostüm ödülü (Kazanmak için 50 güç ligi maçı kazanmanız gerekiyor)
Haritalar
Harita rotasyonu birden fazla oyun modunda yenilendi.
Topluluğun sevdiği bazı eski haritalar rotasyona yeniden eklendi.
Yeni yaz sezonu süreli Oyun Modları:
Basket Brawl - 28 Haziran'da başlıyor!
Hold the Trophy - Bir sonraki hafta başlıyor!
Volley Brawl - Ne zaman başlayacağını tahmin edebilirsiniz!
Trophy Thieves (Hediye Talanı'nın yeni hali)
Harita Oluşturucu
Oyuncu yapımı haritalara yeni opsiyonlar eklendi
Enerji İçeceği
Öfkeli Robot
Meteor Yağmuru
Mezar Depremi
Yeni Opsiyon: Süper Dolum (Süper daha hızlı şarj olur)
Yeni Opsiyon: Hızlı Savaşçılar (Herkes normal zamandan daha hızlı olur)
Yeni Harita Elementleri
Hasar veren dikenler
İyileştiren döşeme
Hızlandıran döşeme
Yavaşlatan döşeme
Gaz Bulutu
Harita ön izleme bölümüne etiket (#) eklendi.
Denge Değişiklikleri
Yeni Aksesuarlar
Rico: Rico, Bir sonraki ana saldırısındaki her mermi her sekmesinde 300 sağlık iyileşir.
Lou: Süper alandaki tüm rakiplerin kar konisi ekstra %50 dolar.
Pam: Bir sonraki saldırısında rakip savaşçıların aldığı her darbe, maksimum cephanelerinin %25'ini kaldırır. Pam, çalınan cephanenin %50'sini kendisine alır.
Edgar: Edgar, alacağı 2000 hasarı engelleyen bir kalkan alır. Kalkan zamanla zayıflar.
Sandy: Sandy'nin bir sonraki saldırısı, rakibin 1,5 saniyeliğine uykuya dalmasını sağlar. Ancak herhangi bir hasar ile uyanırlar.
Leon: Leon, kendisine ve takım arkadaşlarına görünmezlik alanı yaratmak için lolipopunu düşürür.
Spike: Spike, kendisine ve takım arkadaşlarına koruma sağlamak için 3500 cana sahip büyük bir kaktüs yaratır.
Ruffs: Ruffs hava desteği çağırır. En yakın düşmanın olduğu geniş bir alanı hedefler ve her vuruşta 700 hasar verir.
Gale: Gale, bir hortum oluşturmak için yaprak üfleyicisini kullanır. Bu hortum, onu geçmeye çalışan tüm rakipleri uzaklaştırır.
Stu: Stu'nun sonraki Süper’i duvarları delip geçerek duvarın parçalarını diğer taraftaki düşmanlara doğru fırlayabilir. Her parça rakiplere 500 hasar verir.
Değişiklikler
8-BIT
Süper hasar arttırma oranı %50’den %35’e düşürüldü.
Artırılmış Artırıcı yıldız gücü artık menzil artmasına ek olarak %15 hasar oranı da artırıyor.
Belle
Ana saldırı hasarının savaşçılar arasında sekmesi 3 ile sınırlandırıldı.
Artık ana saldırı sekmesi Süper’ini dolduruyor.
Süper saldırı menzili %6.7 artırıldı.
Bo
Süper Totem artık konumlandırıldıktan sonra yok edilene kadar zamanla kademeli olarak sağlık kaybediyor.
Süper Totem artık zamanla Süper şarj yeteneğini kaybetmiyor.
Colette
NA-AH aksesuarı yeniden düzenlendi. Artık rakibin maksimum sağlığına göre hasar vermek yerine Colette'in temel saldırı hasarına 1000 hasar ekliyor.
Nani
Manuel kontrol hasar oranı 2000’den 1800’e düşürüldü.
Otomatik Odaklanma hasarı 2500’den 2000’e düşürüldü.
Ana saldırının Süper şarj etme oranı %33 artırıldı (bütün lazerler isabet ederse 2 saldırıda oluyor).
Aşağıdaki Savaşçılar artık süperlerini düşman Savaşçılardan veya çağrılan taret/evcil hayvanlardan aldıkları tüm hasarlardan şarj edebiliyor. Bu yetenekleri, Savaşçı profillerindeki “özellikler” bölümünde açıklanıyor.
Bull
El Primo
Frank
Jacky
Buffs
Byron
Rahatsızlık düşman iyileştirme azaltma etkisi %50'den %75'e yükseltildi.
Gale
Dondurucu Buz yavaşlatma etkisi 0.3 saniyeden 0.5 saniyeye uzatıldı.
Penny
Ana saldırı hasarı 900’den 940’a yükseltildi.
Shelly
Hedef Tahtası mermi hızı %20 artırıldı.
Lou
Hipotermi düşman şarj hızı düşürme etkisi %50'den %75'e yükseltildi.
Nerfs
Carl
Ana saldırı mermi hızı biraz düşürüldü.
Jacky
Sağlam Kask hasar azaltma oranı %15’den %10’a düşürüldü.
Tick
Son Hücum hasar azaltması %100'den %50'ye düşürüldü (kalkan etkinken).
Stu
Nitro artık düşmanları geri püskürtmüyor.
Max
Süper Dolum yıldız gücü ile süper doldurma oranı %50 azaltıldı.
Ana saldırı hasarı atış 320’den 300’e düşürüldü.
Diğer
Savaşçı menüsündeki bazı kostümlerle ilgili destek eklendi:
Bo & Crow Mecha kostümleri
LATAM Masters kostümleri
Mortis Şapkalı&Şapkasız versiyonları
Düzeltmeler
Savaş Topu’nda alan hasarının haritanın kenarına yakın kullanıldığında her zaman hasar vermemesine neden olan bir sorun düzeltildi.
Belle'nin ana saldırı ikinci sıçramasının Süper’ini şarj etmesini engelleyen bir sorun düzeltildi.
Squeak'in ana saldırı mermilerinin çalıların içine düştüğünde görünmemesi sorunu düzeltildi.
Savaş Topu'nda belirli Savaşçı ateş ederken topu aldıklarında hemen tekmelediklerine neden olan bir sorun düzeltildi.