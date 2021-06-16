Opsiyonel Güncelleme ve Bakım 02.07.2021

Opsiyonel Güncelleme - (Yakında)

Yüklenme sırasında bazen oyunun çökmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

(Bakım sonrası gerçekleşecek değişiklikler)



Düzeltmeler

Diğer

Bakım molası 28.06.2021



Düzeltmeler

"Dene" butonunun gelecek Savaşçılar için çalışmamasına neden olan bir sorun düzeltildi

Rosa’nın ‘Büyüme Işığı’ aksesuarının Basket Savaşındaki potayı gizlemesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Diğer

Rotasyondaki bir Hesaplaşma haritası, sunucu hatalarına neden olduğu için değiştirildi.

Bakım Molası - 17.6.2021



Düzeltmeler



Elde edilebilecek hiçbir Efsanevi Savaşçı olmamasına rağmen Savaş kutusunda efsanevi oranı görünmesine neden olan bir sorun düzeltildi.



Dostluk maçlarında Buzz’ın bot olarak çıkmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Sahip olunmayan savaşçılara güç puanı çıkmasına neden olan bir sorun düzeltildi.



Yeni Harita Oluşturucu özelliği olan yavaşlatan zeminin bazı savaşçıları hızlandırması ve bazılarını çökertmesiyle ilgili bir sorun düzeltildi.



Mezar Depremi’nin Jacky’nin Misilleme yıldız gücünü tetiklemesi sorunu düzeltildi.

