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Android 8 ve daha eski işletim sistemlerinde Brawl Stars kullanılırken oyunun çökmesine neden olan bir sorun düzeltildi.
Harita Oluşturucuda 2x2 boyutlu döşemeye sahip parçalardaki hizalama sorunu düzeltildi.
"Gönderildi" durumundaki haritanın oynandığı sonra izleyicilere harita onayı açılır penceresinin sunulmasıyla ilgili bir izleme sorunu düzeltildi
King Lou animasyon sorunları düzeltildi.
Hesap değiştirici ekranında mevcut bir hesapta oturum açmaya çalışırken doğrulama kodunun kabul edilmemesine neden olan SCID ile ilgili bir sorun düzeltildi.