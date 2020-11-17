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17 Kas 2020
Blog – Brawl Stars

OPSİYONEL GÜNCELLEME - HATA DÜZELTMELERİ

İsteğe bağlı güncelleme artık iOS ve Android için kullanılabilir. Henüz bölgenizde mevcut değilse App Store'unuzu yenilemeyi deneyin.

  • Android 8 ve daha eski işletim sistemlerinde Brawl Stars kullanılırken oyunun çökmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

  • Harita Oluşturucuda 2x2 boyutlu döşemeye sahip parçalardaki hizalama sorunu düzeltildi.

  • "Gönderildi" durumundaki haritanın oynandığı sonra izleyicilere harita onayı açılır penceresinin sunulmasıyla ilgili bir izleme sorunu düzeltildi

  • King Lou animasyon sorunları düzeltildi.

  • Hesap değiştirici ekranında mevcut bir hesapta oturum açmaya çalışırken doğrulama kodunun kabul edilmemesine neden olan SCID ile ilgili bir sorun düzeltildi.