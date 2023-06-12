Bakım - 12 Haziran

Denge Değişiklikleri

Hank

Temel saldırı hasarı düşürüldü 2000 → 1800

Temel sağlık puanı düşürüldü 6000 → 5000

Bug Düzeltmeleri

Hasar buff kaynaklarından (Güç Küpleri, Eşyalara gibi) Hank'in çok fazla güç alması bugu düzeltildi

Savaşçı seviyesini yükseltirken Hank'in süperinin hasar skalası düzeltildi

Hank'in, süperini savaşçıların tam üzerinde iken kullanarak olması gerekenden daha fazla hasar verme sorunu düzeltildi

Hank'in süperinin yüklemesi, artık verdiği hasara bağlı

Hasar alırken Hank'in VO'su düzeltildi

Bakım - 6 Haziran

Denge Değişiklikleri

Bufflar

Mortis



Temel hasar: 900 -> 940



Tara



Kart başına temel hasar: 440→480

Süpere kartlar: 12 -> 11



8-bit



Temel sağlık: 4800 -> 5000



Willow



Willow tarafından kontrol edildiğinde savaşçılar süperini, hasar verdiğinde dolduramayacak

Süper menzili yükselmesi 23→25

Willow, düşman kontrol ettiğinde 25% daha az hasar alacak

Nerfler

Janet



Aksesuar - Hoparlör - Turret HP 1500 -> 1000

Aksesuar - Hoparlör - Turret azalması 50 promil -> 100 promil (Saniyede 100 sağlık)

Temel hasar: 1000 -> 940 Süpere vuruşlar: 6→7



Meg



Mecha Sağlığı:4000→3700

Aksesuar: Voltaj Makinesi - 450 -> 300 iyileşme

Max



En yüksek sağlık: 3200 -> 3000

Hasar: 340→320

Süper: 13 atış->14 atış



Surge



Aksesuar - Güç Kalkanı - Süre 5 -> 2 saniye

Aksesuar - Güç Kalkanı - Hasar azaltma 80 -> 50%



Shelly



Yıldız gücü - Fişek Şoku - Yavaş 4.5 -> 2 saniye

Temel sağlık *3800 -> 3700*



Penny



Aksesuar - Tuz Fıçısı - 2000 -> 1500 Sağlık

Temel sağlık: 3400 -> 3200



Bea



Süper şarj: 3 mermi -> 4 mermi



Ash

Temel sağlık: *5400 -> 5200*



Bug Düzeltmeleri



Willow'un, Savaş Topu'nda rakip savaşçıyı kontrol etmesiyle ilgili durum düzeltildi

Hank'in dengesiz hasar vurmasıyla ilgili bir durum düzeltildi

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Android Cihazlar İçin İsteğe Bağlı Güncelleme - 31 Mayıs

Güç Ligi Kostümünü açarken kostüm teklifi mesajını görmezden gelmek için bir tuş eklendi.

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Bakım - 23 Mayıs



Kupa Ayarlama Değişiklikleri

Kupa Sezonu süresi 2 haftadan 4 haftaya çıkarıldı

Savaşçı sıfırlanması 20 Savaşçıdan 10'a düşürüldü

500 Kupadan sonra her 25 Kupa için “ekstra” eşik eklendi (1000 Kupaya kadar)

Kaybedilen kupa miktarı düşürüldü (Şimdiki eşik -1 Kupa). Örneğin, 750-774 Kupa, 749 Kupaya ayarlanacak ya da 1450-1499 Kupa 1449 Kupaya

Her Savaşçı için ödüller artık 4 Mücevherden (501-524 Kupa) 64 Mücevhere (1500+ Kupa) kadar

Tüm değişiklikler 12 Haziran Pazartesiye kadar devam edecek olan şimdiki sezona yansıyacak

Denge Değişiklikleri

Eşya - Görüş artık yetenekle elde edilen görünmezliği ortaya çıkaramayacak (Sandy Süper, Leon Aksesuar, Leon Süper)



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Bakım - 15 Mayıs

Denge Değişiklikleri

Bufflar

Chester

Temel Sağlık 3300 -> 3500

Mr. P

Temel Sağlık 3000 -> 3400

Nerfler

Bea

Charged shot damage multiplier 275% -> 250% (3300 -> 3000 damage at Power Level 11)

Penny

Temel Sağlık 3600 -> 3400

Amber

Gizemli Aksesuar - Düşman yavaşlatma oranı azaltıldı %20 -> %10

Meg Yıldız Gücü - Kuvvet Alanı Süre 30 sn -> 10 sn Hasar azaltma %35 -> %25

Janet

Temel Sağlık - 3400 -> 3200

Grom

Temel Sağlık - 3000 -> 2800

Düzeltmeler & Geliştirmeler

Bazı karşılaşmalarda, karşılaşma sonu ekranındaki verilerde yanlış bilgi gösterilmesi ile ilgili bir sorun düzeltildi.

Hesaplaşmada yinelenen savaşçıların miktarını azaltmaya yönelik bir önlemi test ediyoruz (artık Meg Kıyametine son!)



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Bakım - 3 Mayıs



Önceki sezonda oyuncuların Güç Ligi ilerlemesine göre Güç Ligi Sezonu sıfırlama ödülleri düzeltildi.

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Bakım - 27 Nisan

Yeni Katalog, oyunun çalışmayı durdurması ve daha fazlası için birkaç düzeltme yapıyoruz. Bu düzeltmeler isteğe bağlı güncelleme olarak sunulacak, Google Play Store veya App Store'dan oyunun son versiyonunun indirmiş olduğunuzdan emin olunuz!

İsteğe bağlı güncellemedeki düzeltmeler:

Bazı durumlardaki savaş sonu oyunun çalışmayı durdurması sorunu düzeltildi

Katalogda eski Brawl Pass içeriğinin görünmesi düzeltildi

Bazı Android sistemlerinde oyun simgesinin bozuk görünmesi düzeltildi

Grey'in Yıldız Gücü yerelleştirmesi düzeltildi

Dükkan simgesinin üzerinde takılı kalan "Yeni" kırmızı bildirim düzeltildi

Siyah Beyaz Dedektif Gray'in, temel kostümü olmadan alınabilmesi durumu düzeltildi

Dedektif Gray ve Siyah Beyaz Dedektif Gray alan oyunculara tanzim olarak dükkanda 1000 Mücevher sunuyoruz (Dükkanda 7 gün yer alacak).

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Yeni Savaşçı: Maisie (Kromatik)

Saldırı : Basınçlı Roket Maisie’nin hareket ettikçe hızlanan bir roket fırlatır.

Süper: Şok Dalgası Maisie bir anlığına şarj olur ve ardından çevresinde büyük bir şok dalgası oluşturarak hasar verir ve düşmanları geri savurur

Aksesuar: İtici Güç Maisie zemini patlatarak düşmanları geri püskürtür ve 0.5 saniye sersemletir.

Aksesuar: Son Darbe Maisie anında 1 atış doldurur ve bir sonraki basınçlı roket saldırısının verdiği hasar, hedefinin eksik sağlığına orana göre artar.

Yıldız Gücü: Tam İsabet Basınçlı Roket saldırıları %10 daha fazla hasar verir.

Yıldız Gücü: Sarsıntı Şok dalgasına yakalanan düşmanlar 2 saniyeliğine %20 yavaşlar.



Yeni Savaşçı: Hank - (Destansı)

Özellik: Tank Özelliği - Aldığı hasar süperini doldurur.

Saldırı: Balon Patlaması Hank, ateş açtıktan veya 10 saniye sonra patlayan bir balon üfler (maksimum 3 saniye), artırılmış alan hasarı verir. Hank'in hızlı dolan olan yalnızca 1 cephanesi var (Amber gibi).

Süper: Balık Torpidoları Hank, bir hedefi veya duvarı vurana kadar hareket etmeye devam ederek küçük alan hasarına neden olan balık torpidolarını ateşler

Aksesuar: Su Balonları Bir sonraki Balon Patlaması saldırısı düşmanları X saniye yavaşlatır.

Gadget: Barricade Hank takes 40% reduced damage for 3 seconds

Yıldız Gücü: Patlamak Üzere Hank, Balon Patlamas ı %80 ve üzeri dolduğunda %20 hareket hızı kazanır.

Star Power: Siper Al Hank duvarların yakınındayken %20 daha az hasar alır.



Yeni Kostümler

Sezon: Kurtarma Operasyonu

Orman Kraliçesi Maise (149 Gems / 5,000 Mücevher) | Brawl Pass 70.kademe

Maymun Colt (149 Elmas / 5,000 Mücevher)

Jaguar Spirit Meg (149 Elmas / 5,000 Mücevher) | Güç Ligi

Leopar Max (79 Elmas / 2,750 Mücevher) + Panter Max (Leopar Max’e sahip olmanız gerekmektedir - 29 Elmas / 1,000 Mücevher) | Kroma

Timsah Dostu Buster (149 Elmas / 5,000 Mücevher)

Mini Tema: Olimpos Efsaneleri

Kerberos Tick (199 Elmas)

Ares Nani (199 Elmas)

Zeus Brock (199 Elmas)

Yeniden Biçimlendirme:

Şövalye Jessie (149 Elmas / 5,000 Mücevher) + Karanlık Şövalye Jessie (Şövalye Jessie’ye sahip olmanız gerekmektedir - 49 Elmas / 1,750 Mücevher) | Kroma

Kırmızı Ejderha Jessie (Çin yıldönümü Özel Kostümü)

Diğer

Harajuku Emz (79 Elmas / 2,750 Mücevher) | Altın Hafta

Goblin Carl (29 Elmas / 1,000 Mücevher)

Sokak Kedisi Leon (29 Elmas / 1,000 Mücevher)

Kaiju Buzz (29 Elmas / 1,000 Mücevher)

Kara Maskeli Edgar (29 Elmas/ 1,000 Mücevher)

Bubblegum Bibi (29 Elmas / 1,000 Mücevher)

Köpekbalığı Tankı Hank (29 Elmas / 1,000 Mücevher)

Tech Maisie (29 Elmas / 1,000 Mücevher)

Eşyalar

Yeni Eşya: Dost Hayvan Gücü (Destansı)

Dost hayvanın gücü %20 artar.

Kullanabilecek savaşçılar: Jessie Nita Mr. P Tara Penny



Yeni Eşya: Yapış Yapış(Gizemli Eşya)

Amber'ın yanıcı sıvısı ekstra olarak düşmanları %20 yavaşlatır.

Kullanabilecek savaşçılar: Amber



Yeni Eşya: Dördüzler (Gizemli Eşya)

Eve'in süper özelliği 1 ekstra yavru çıkarır

Kullanabilecek savaşçılar: Eve



Yeni Savaş Bitiş Ekranı

Karşılaşmada Öne Çıkanlar

Savaş Bitiş Ekranından önce herkes için oyundan önemli bir an gösterir

Savaş Bitiş Ekranı İyileştirmeleri: Artık toplam hasarı, nakavtları, ölümleri ve daha fazlasını görebilirsiniz Tebrik: Artık kendi takımınızdan veya karşı takımdan performansını beğendiğiniz bir kişiye tebrik gönderebilirsiniz.



Yeni Birim: Mücevher!

Yıldız Puanlarını kaldırıyor ve amacını daha iyi tanımlayan yeni bir para birimini kullanıma sunuyoruz: Mücevher

Mevcut Yıldız Puanı Bakiyeniz 10'a 1 oranında Mücevher'e dönüştürülecek.

Maksimum Mücevher kapasitesi7,000 Dönüştürülen Yıldız Puanlarınız sınırı aşabilir, ancak fazlasını harcamadığınız sürece daha fazla Mücevher toplayamazsınız.

Mücevherler Brawl Pass, Güç Ligi, Kupa Ligi, Görevler ve Mücadelelerden toplanabilir.

Değişiklikler: Güç Ligi

Ödüller:

30 Tur kazanma ödülü artık Sprey (Profil Simgesi yerine).

60 Tur kazanma ödülü değişmedi (Kostüm alma seçeneği)

Sezonda Altın I'e ulaşmanın ödülü değişmedi (Profil Simgesi)

Sezon sonunda en yüksek Rütbenize dayalı olarak bir kereye mahsus Yıldız Puanı ödülü yerine artık: Hemen ve sezonda yalnızca bir kez talep edilebilecek, her Rütbede 250 Mücevher kazanın. Yeni bir sezon başladığında, geçmişe dönük olarak önceki derecelerden Mücevher toplayabilirsiniz



Sezon Yeniden Ayarlaması:

İki ayda gerçekleşen bir sezon sıfırlaması artık daha önemli. Bunun arkasındaki mantık, insanların çaba sarf etmeden önemli miktarda Yıldız Puanı kazanabilmesidir. Başka bir deyişle; kazanılabilir para birimi almak için biraz daha… hakedilmiş olmalı! Bu değişikliğin olumlu bir yan etkiside, özellikle sezon başında eşleştirme hızının daha yüksek olacağıdır.

Değişiklikler: Kupa ligi

Sezon Yeniden Ayarlaması:

Sezon sıfırlaması, iki ayda bir yerine tekrar iki haftada bir gerçekleşecek. Büyük değişiklik ise, 500 Kupanın üzerindeki tüm Savaşçıları sıfırlamak yerine, Sezon Sıfırlama zamanında yalnızca en yüksek Kupaya sahip 20 Savaşçınızı ele alacağız.

Ayrıca, yalnızca zaman yatırımından çok beceriye verilen ağırlığı vurgulamak için sıfırlama tablosunu değiştirdik. Örneğin: artık savaşçılar sıralamaları yavaşça tırmanırken, en üst seviyede bile minimum çabayla mevcut sıralamanızı sürdürebileceksiniz - bu aynı zamanda (dolaylı olarak) eşleştirmeyi de iyileştirecektir çünkü Kupa Aralığının üst sınırı (750+) zaman içinde daha rekabetçi hale gelecek.

Kupa sezonu sıfırlamasında Mücevher kazanacaksınız. Bu, Top 20 Savaşçınızın kazandığı kupa miktarı ile orantılı olacak. Daha fazla Kupa, daha fazla Mücevher!





Değişiklikler: Savaşçı Seviye Atlaması

Şimdi, Yıldız Puanlarını seviyeye göre tek seferlik ödül olarak kazanıyorsunuz. Artık, aynı miktarı Mücevher olarak alacaksınız.





Yeni Katalog

Katalog, oyunda sahip olduğumuz tüm kozmetik ürünleri bulabileceğiniz ve toplayabileceğiniz yeni bölüm! Artık istediğiniz Kostüm veya Rozet Paketinin rotasyonda olmasını beklemenize gerek yok, hepsi tek bir yerde olacak!

Kataloğa, dükkandan veya savaşçı sayfalarından ulaşabilirsiniz.





Kostüm Değişiklikleri

Kostümlerin artık nadirlik seviyesi var

Kostüm Nadirlikleri Efsanevi = 299 Elmas | Mücevher mümkün değil Gizemli = 199 Elmas | Mücevher mümkün değil Destansı = 149 Elmas/5,000 Mücevher Süper Ender = 79 Elmas/2,750 Mücevher Ender = 29 Elmas/1,000 Mücevher



Brawl Pass

Ödüller:

Brawl Pass’ın 1.kademesi artık kostüm yerine 2,750 Mücevher veriyor.

Brawl Pass’ın 10.kademesi artık rozet paketi yerine 1,600 Mücevher veriyor.

Brawl Pass’ın 43.kademesi artık Sprey yerine Profil Simgesi veriyor.

Brawl Pass’ın 70.kademesi artık rozet paketi yerine 2,000 Altın veriyor.

Satın Alma:

Brawl Pass’ı hala 169 elmas karşılığında satın alabilirsiniz.

10 kademe içeren Brawl Pass paketi artık erişilebilir değil.

5 kademe içeren yeni Brawl Pass paketini 9.99 Dolar karşılığı satın alabilirsiniz ( We're introducing a new Brawl Pass Bundle including 5 Tiers for 9.99 USD (yerel para birimleri ile değişiklik gösterebilir)







Ekonomiyle ilgili Değişiklikler

Brawl Stars’ın yeni ilerleme sistemini kullanıma sunduğumuzdan bu yana yaklaşık 4 ay geçti ve şu anda sistemin yetersiz kaldığı yerlerde bazı küçük ayarlamalar yapabilmek için yeterli veriyi topladık.





Yeni/İlk Oyuncular için İyileştirmeler (10.000 Kupanın Altı)

Yeni/İlk Oyuncuların amaçlanandan daha az savaşçının kilidini, amaçlanandan daha yavaş açtığını belirledik. Savaşçıların kilidini nispeten hızlı açsalarda Starr Yolu’nda ilk Gizemli Savaşçı karşılarında çıktığında bunun duvara çarpmak gibi olduğunu ve iyi hissettirmediğine dair geri bildirimler aldık.

Bunu çözmek için aşağıdaki düzenlemeleri yapacağız:

Kupa yolunda, 1,000 - 10,000 kupa arasındaki kredileri arttırıyoruz.

2,000 ve 4,000 Kupaya 500xKroma Kredi ekliyoruz.

Oyuncuların açacağı ilk Destansı Savaşçıda %25, Gizemlide ise %50 indirim yapacağız - Efsanevi Savaşçıda olduğu gibi.

Kromatik Savaşçılar

Çıkışlarının ilk aşamalarında Kromatik Savaşıların kilidini açmak için gereken Kroma Kredisi miktarını azaltacağız:

1.Sezon: 2,500 (eski: 4,500)

2.sezon: 1,250 (eski: 1,500)

3.sezon: 500 (değişiklik yok)







Zehirli Gaz

Zehirli gaz artık gazda bulunan ilk 5 saniye boyunca Savaşçının maksimum sağlığının %20sini, daha sonra ise gazda bulunulan her saniye %5 ekstra hasar veriyor.

Bu değişikliğin uygulanacağı oyun modları:

Hesaplaşma

Nakavt

Düello

Eşleştirme

Düşük Kupa Şu anki sisteme göre bir karşılaşmanın başında "Düşük Kupa" mesajını görmek moral bozucu olabilir. Bu noktada bu konuda hiçbir şey yapamazsınız ve bir Underdog iseniz Kupaları kaybetme olasılığınız daha yüksektir. Bu yüzden bazı değişiklikler yapmaya karar verdik: Düşük kupa mesajı artık karşılaşmanın sonunda görülebilecek. Düşük kupalar artık karşılaşmayı kaybettiğinde kupa kaybetmeyecek ancak kazanırlarsa normalden fazla kupa alacak. Düşük kupa tetiklenme eşiği 150 kupaya düşürüldü.

İsimler Oyuncu isimleri artık karşılaşmalarda (3v3, Hesaplaşma) 1,000 kupaya (eskiden 600) kadar görülebiliyor olacak. Güç Ligi için ise Ustalar (Gizemli yerine) seviyesine kadar olacak.

Üst Düzey Eşleştirmede Oyuncuların Kara Listeye Alınması (800+ Kupa) Üst düzey eşleştirmelerdeki oyuncularla görüştükten sonra ‘’kara listeye alma’’ süresini kısalttık. Bu, yüksek kupalı oyuncuların eşleştirme süresini iyileştirecek ve Düşük kupa karşılaşmaların miktarını azaltarak eşleştirmeleri daha iyi hale getirecektir. Bu değişiklik Güç Ligi ve Kulüp Ligini de etkileyecek.



Ödül Avı

Ödül Avı’na yeni bir kazanma şartı ekledik. Şu anda karşılaşma yalnızca 120 saniye sonra bitiyor ve daha fazla yıldızı olan takım kazanıyor. Bu güncelleme ile rakip takımdan önce 20 yıldıza ulaşarak da kazanabileceksiniz.

Hiçbir takım 120 saniyelik oyun süresinden önce 20 Yıldıza ulaşmazsa, daha önce olduğu gibi daha fazla Yıldızı olan takım kazanacak. Eğer bir beraberlikse, Mavi Yıldızı elinde tutan takım kazanacak.

Bu değişiklik, bir takım diğerini EZMEK üzere oyuna çıkarsa, Ödül Avı için toplam oyun süresini azaltmaya yardımcı olacaktır.





Yeni Oyun Modu: Showdown Top Dog (Geçici)

Hesaplaşmanın (Tek Kişilik, Takım) pasif sağlık yenilenmesi olmayan yeni bir varyasyonunu test ediyoruz.

Bazı Savaşçılarda olan iyileştirme özelliği normal kullanılabiliyor olacak.

Ek olarak, iyileştiren Sosisli Sandviçler haritanın etrafında doğacak ve yenilmiş savaşçılardan düşecek!

Daha agresif oyun tarzını ödüllendirmeyi ve oyuncuları takımlaşmadan uzaklaştırmayı umuyoruz.

Hayatta kalan son kişi isen, KAZANIYORSUN!





Topluluk Bölümü



Sonuçlar hazır! YouTube'da 300.0000'den fazla oy verdiniz ve bunlara göre işte elimizdekiler:

Voleybol Savaşı tüm oyların %60'ını alarak oyunu kazandı ve oyuna eklenecek!

Düello tüm oyların %18'ini alarak ikinci oldu, yine de oyunda kalacak - yeni haritalar tanıtacağız!

Avcılar %15 oy aldı ve oyuna eklenmeyecek.

Basket Savaşı tüm oyların yalnızca %7'sini aldı ve oyundan kaldırılacak.

Kurbağaları Kurtar Etkinliği

Önceki sezondaki Yumurta etkinliğine benzer, ancak bunun yerine Kurbağaları topluyorsunuz (onları kurtarmak için!)

Topladığınız Kurbağalardan Altın, Güç Puanı veya Mücevher elde edebilirsiniz.

Yumuşak Hedef Kurbağaları toplanmadan önce, oyuncular aşağıda gösterildiği gibi ödül alacak

Yumuşak Hedef için 40 Kurbağa var, yani 40 Kurbağadan sonra, her ödülden 1 birim alacaksınız.

Aynı zamanda 85 Kurbağalık Sert Hedef de var, daha fazla Kurbağa toplasanız bile ödül alamayacaksınız ve bunun yerine bir sonraki gün gelmenizi söyleyen bir mesaj ile karşılaşacaksınız.

Etkinlik süresi 3 ila 5 gün arasında olacak.

Kozmetik Ürünler

Rozetler

Maymun Colt, Timsah Dostu Buster, Jaguar Spirit Meg, Leopar Max, Panter Max, 3 Maymun,

Ares Nani, Zeus Brock, Karberos Tick, Olympus Yumruğu, Olympus Yıldırımı, Olympus Ateşi

Altın Hafta Kedi, Altın Hafta Kurukafa, Harajuku Emz,

Amazon Maymunu

Maisie Rozetleri

Orman Kraliçesi Maisie

Hank

Kötü Gene, Robo Mike, El Rey Primo, Süper Hayran Emz, Hermes Max, Hırsız Kedi Jessie, Şövalye Jessie, Virüs 8-bit, Yakışıklı Colt

Espor Leon, Espor Max

Yeni Spreyler

Orman Sprey, Maymun Colt, Timsah Dostu Buster, Jaguar Spirit Meg, Leopar Max

Ares Nani, Zeus Brock, Kerberos Tick

Altın Haftası Spreyi, Harajuku Emz

Amazon Maymunu

Maisie

Hank

Mücevher

Profil Simgeleri

Gürültülü Orman Simgesi , Gürültülü Maske Simgesi, Maymun Colt, Timsah Dostu Buster, Jaguar Spirit Meg, Leopar Max

Olimpos Efsaneleri kostüm Profil Simgeleri,, Ares Nani, Zeus Brock, Kerberos Tick

5x Altın Haftası Profil Simgesi, Harajuku Emz

Amazon Frog

Derin Deniz Profil Simgesi

Maisie

Hank

Ünvanlar

Maisie = Master of Disaster

Hank = Lil Tenant

Denge Değişiklikleri

SUPERCELL, DEĞİŞİKLİKLER NEREDE?

Güncellemeden hemen sonra bazı rekabetçi etkinlikler olacak, bu nedenle metayı ÇOK ÇOK değiştirmek istemiyoruz - bununla birlikte, ayın ilerleyen zamanlarında daha büyük denge değişiklikleri yapabiliriz.





Baflar

Edgar

Temel Sağlık - 2800 → 3000

Artık bu yapılandırmanın gerçekten istendiğinin farkındayız. Ancak bunu gerçekleştirene kadar, Edgar seven ancak istediği gibi oynayamayanlara biraz sevgi vermek istedik. Bu, o kadar hızlı yenilmeyeceği için can çalma pasifini daha iyi kullanmasına yardımcı olacaktır.





Shelly

Hareket Hızı - 720 → 820 (Hızlı → Çok Hızlı)

Artık hepimiz "SHELLY’İ NE ZAMAN GÜÇLENDİRECEKSİNİZ" sorusunun cevabını biliyoruz - Şimdi! Tebrikler!





Yeniden Yapılandırma

Meg

Meg artık karşılaşmalara robotunda başlıyor.

Robot hali daha az sağlık ve hasara sahip.

Robot hali artık zaman içerisinde sağlık kaybetmiyor.

Robot hali artık azaltılmış iyileştirme almıyor.

Robot hali süperi artık zamanla değil, verdiği hasar ile doluyor.

Kimsenin sormadığı ancak herkesin istediği yapılandırma (ya da biz öyle umuyoruz)! Meg aslında oldukça iyi bir performans sergiliyor, özellikle daha yüksek rütbelerde, ancak çok az kullanılıyor. Pek çok oyuncunun, küçük formunun kırılganlığı nedeniyle Robot halinin keyfini asla çıkaramadığını düşünüyoruz. Tasarımını biraz tersine çevirmek, Meg’in en başından itibaren kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olmalıdır. Elbette, Robot halini zayıflatarak bunu dengelemek zorunda kaldık.





Harita, Oyun Modu ve Rotasyon Değişiklikleri

Voleybol Savaşı

Aktif İzolasyon Taktiği (Yeni) Zafer yolu (Yeni) Çarpışma Diyarı (Yeni) Derin Çapraz Smaç (Yeni)

Devre Dışı Hiçbiri

Bounty

Eklenen Yılan Çayırı

Kaldırılan Yol Ayrımı

Savaş Topu

Eklenen Zıplat Topu Elastik

Kaldırılan Demir Koridor Dairesel Hareket

Düello

Eklenen Ölüm Döngüsü (Yeni) Yerin Gözleri (Yeni) Gamsız Geçit (Yeni) Savruk Savaş Sahası (Yeni)

Kaldırılan Demir Merkez Kasvetli Ada Dört Göl Çekiç Oyunu

Elmas Kapmaca

Eklenen Kırsal Macera

Kaldırılan Dört Kapı

Soygun

Eklenen Kaşla Göz Arasında

Kaldırılan Telafi Soygun

Sıcak Bölge

Eklenen Açık Dükkan Gürleyen Tapınak

Kaldırılan Yoğun Saatler Üç Koldan

Nakavt

Eklenen Zor İş

Kaldırılan Adım Adım

Hesaplaşma

Eklenen Fantastik Uçuşlar

Kaldırılan Yeşillik Direkler

Rütbeli (GL/KL) Ödül Avı: Kayan Yıldız, Kuru Sezon, Katmanlı Kek Savaş Topu: Arka Bahçe, Oyun Alanı, Gol Vuruşu Elmas Kapmaca: Taş Madeni, Elmas Kale, Kristal Macerası Soygun: Sıcak Patates, Bomba Kanyonu, Güvenli Bölge Sıcak Bölge: Ateşten Halka, Yanyana Oyun, Ayrım Nakavt: Altın Kol Geçidi, Açıkta, Alevli Anka Kuşu



Harita Çevre Değişiklikleri

Eklenenler:

Gürültülü Orman (Yeni) | Bo, Nita ve Leon’un evi

Tehlikeli Gösteri

Derin Deniz

Arcade Showdown (New)

Tehlikeli Gösteri Hesaplaşma (Yeni)

Kaldırılan:

Robot Fabrikası

Robot Fabrikası Hesaplaşma

Tara'nın Çarşısı

Şeker Diyarı

Bug Düzeltmeleri