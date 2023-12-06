Evet, 2024 Ocak ayından itibaren Brawl Pass, elmas karşılığı alınamayacak (!!!).
Hayır, ücretsiz oynanışta bu yüzden hiçbir kayıp olmayacak (oh!).
Bu değişikliklerle amacımız şunlar:
Brawl Pass'i çok daha eğlenceli bir hale getirmek.
Nasıl tamamlayacağınıza dair size daha fazla esneklik sağlamak.
Brawl Pass'i, hem ödeyen hem de ödemeyen oyuncular için daha ödüllendirici hale getirmek.
Brawl Pass'in getirisini oyunun büyümesine yardımcı olacak şekilde geliştirmek.
Bu paylaşımımızda oldukça fazla bilgi var, okumak için biraz zaman ayırmanızı rica ediyoruz! Ayrıca, sorularınızı ve endişelerinizi sosyal medya kanallarımızda paylaşmanızı ve tartışmanızı teşvik ediyoruz. Geri bildirimlerinizi okuyoruz ve gerekirse en sık sorulan soruları bir sonraki gönderimizde yanıtlayacağız. Ancak bu metinde ⭐HER ŞEYİ⭐ paylaşmayı planlıyoruz.
Gelecekteki Brawl Pass'ler için elmas biriktiriyor olabileceğiniz ya da elmaslarınızı Çiftliğe Dönüş veya Esrarengiz Sirk sezonlarında kullanmak isteyebileceğiniz için bu durumu şimdiden haber vermek istedik.
Bu metnin sonunda Brawl Pass değişikliklerinin bir özeti var, ancak her şeyi okumanızı şiddetle öneriyoruz. Bilgi demek güç demektir! İşte başlıyoruz:
Sezon Süresi
ESKİ: İki ay sürüyor ve her ayın ilk pazartesi günü başlıyor.
YENİ: Yaklaşık 1 aylık sürecek ve her ayın ilk perşembe günü başlayacak.
Pek çok oyuncumuzun Brawl Pass'i tamamlamadığını görüyoruz, tamamlayanlar da verdikleri uğraşa değmediğini düşünüyor.
Ayrıca gördüğümüz kadarıyla birçok oyuncu, Brawl Pass'deki savaşçıyı aldıktan sonra oynamayı bırakıyor ve sadece sezon sonunda oyuna geri dönüyor (hatta bazen dönmüyorlar 🪦).
Bir aylık yeni bir Brawl Pass, her sezonun yeni ve heyecanlı olmasına yardımcı olacak. Oyuncuların Brawl Pass'in ilk ayında aktif olmaları, daha fazla oyuncunun yeni Brawl Pass'i tamamlamasını ve normalde iki aylık eski halinde elde edeceklerinden daha fazla ödül almasını sağlayacaktır.
Ayrıca, Brawl Pass'in başlangıç tarihindeki değişiklik, sezonların güncellemelerden hemen sonra başlamasını ve hafta sonlarına daha yakın olmasını sağlayacak (böylece güncellemeden sonraki ilk hafta sonu daha da heyecan verici olacak).
ESKİ: İki ay sürüyor ve her ayın ilk pazartesi günü başlıyor.
YENİ: Yaklaşık 1 aylık sürecek ve her ayın ilk perşembe günü başlayacak.
Pek çok oyuncumuzun Brawl Pass'i tamamlamadığını görüyoruz (oyuncuların ortalama %85'i 70.Kademeye erişmiyor), tamamlayanlar da verdikleri uğraşa değmediğini düşünüyor.
Ayrıca gördüğümüz kadarıyla birçok oyuncu, Brawl Pass'deki savaşçıyı aldıktan sonra oynamayı bırakıyor ve sadece sezon sonunda oyuna geri dönüyor (hatta bazen dönmüyorlar 🪦).
Brawl Pass için 2 aylık süre çok uzun! Bir aylık yeni bir Brawl Pass, her sezonun yeni ve heyecanlı olmasına yardımcı olacak. Oyuncuların Brawl Pass'in ilk ayında aktif olmaları, daha fazla oyuncunun yeni Brawl Pass'i tamamlamasını ve normalde iki aylık eski halinde elde edeceklerinden daha fazla ödül almasını sağlayacaktır.
Ayrıca, Brawl Pass'in başlangıç tarihindeki değişiklik, sezonların güncellemelerden hemen sonra başlamasını ve hafta sonlarına daha yakın olmasını sağlayacak (böylece güncellemeden sonraki ilk hafta sonu daha da heyecan verici olacak).
ESKİ: Brawl Pass'te günlük görevler en çok ilerlemeyi sağlıyordu.
YENİ: Brawl Pass'te sezon boyunca herhangi bir noktada tamamlanabilen sezonluk görevler en çok ilerlemeyi sağlayacak.
Her gün oynarsanız ve günlük görevlerinizi yaparsanız Brawl Pass'i tamamlar ve daha fazla ödül alırsınız. Ancak bu, Brawl Pass'i tamamlamanın asıl yolu olmayacak.
Biliyoruz ki birçok oyuncu sadece belirli gün ve saatlerde veya sadece hafta sonları oynayabiliyor, bu yüzden sezonluk görevlerin sayısını artıracağız. Böylece Brawl Pass'i nasıl ve ne zaman tamamlamak istediğiniz konusunda çok daha fazla özgürlüğünüz olacak, ancak her gün oynamak isteyenler de bundan olumsuz etkilenmeyecek.
Görevlerde iki değişikliğimiz daha var: Zor görevi kaldırıyoruz ve yerine daha fazla orta zorlukta görev ekliyoruz (bu görevler artık 250 yerine 500 jeton verecek), böylece ilerleme daha rahat ve daha eğlenceli olacak. Ayrıca yalnızca salı ve perşembe günlerine değil, her güne sezonluk görevler ekliyoruz. Böylece görevler, özellikle daha kısa süre oynayan oyuncularımız için daha anlaşılır olacak ve daha fazla özgürlük sağlayacak.
Bu değişikliklere uygun olarak her kademeyi ve yol sonu ödüllerini açmak için gereken jeton sayısını da artırıyoruz. Bu değişiklik, ilerleme hızınızı değiştirmeyecek. Aynı hızda ilerleyeceksiniz ancak Brawl Pass'i tamamlamanızı sağlayacak daha fazla seçeneğiniz olacak.
(Aşağıdaki örneklerde, tüm elmaslarını biriktirerek her iki sezonda bir ücretsiz Brawl Pass alan bir oyuncuyu ele alıyoruz, bu şekilde yılda toplam üç Brawl Pass alıyor.)
ESKİ - Bir yıl için toplam ödül: 90.525 altın, 28.500 güç puanı, 540 elmas, 8.880 kredi, 4.500 kroma kredisi
YENİ - Bir yıl için toplam ödül: 96.000 altın, 30.000 güç puanı, 600 elmas, 12.000 kredi, 0 kroma kredisi
Ayrıca yeni Brawl Pass'te (1 yıl için): 348 normal Starr hediyesi, 12 efsanevi garantili Starr hediyesi var. Daha fazla bilgi aşağıda!
"Kroma kredilerim de nereye gitti? Kroma kredilerimin üstüne mi yattılar?" diye sorabilirsiniz.
Hayır, bunun nedeni kroma kredilerinin kaldırılması (daha fazla bilgi aşağıda). Kroma kredilerini normal krediye dönüştürüyoruz. Krediler eskiye göre bir miktar eksik kalabilir ancak her aylık Brawl Pass'te ücretsiz yolun sonunda efsanevi bir Starr hediyesi olacak. Bunun güzel bir telafi olacağını düşünüyoruz!
"Peki son ödüllere ne olacak?"
Ücretsiz yoldaki artışlara ek olarak, Brawl Pass'lere yıl boyunca toplam 348 Starr hediyesi ekliyoruz (aylık Brawl Pass başına 29). Son ödüller de Starr hediyeleri ile değiştiriliyor (bunları açmak için daha fazla jeton gerekecek).
"Ama bir yerlerde bir şeyler eksiliyor olmalı!"
Evet, ücretsiz oynayan ve yalnızca iki sezonda bir ücretsiz Brawl Pass alan bir oyuncuysanız daha az mücevher kazanırsınız. Ancak toplam kazanç açısından, Starr hediyeleri aracılığıyla daha fazla görsel ürün kazanacaksınız. Güç ligi (elden geçirildikten sonraki haliyle), mücevher kazanmanın temel yolu olmaya devam edecek, ancak bu elden geçirmeyi önümüzdeki yılın başlarında yapacağız.
Özetle, ücretsiz oynayan oyuncular artık biraz daha kolay ilerleyecekler ve elmaslarını görsel ürünler, oyunda ilerleme, teklifler vb. gibi diğer şeyler için kullanabilecekler. Bu değişiklikler ödülleri daha adil bir hale getirecek, yani arada sırada oynayan oyuncular eskiden alacaklarından çok daha fazla şey alacaklar.
Bu değişikliklerin amacı, Brawl Pass'i her yönden geliştirmek. Şu anda ücretsiz oynayan bir oyuncuysanız oyunda ilerlemenin en iyi yolu, elmas biriktirip iki sezonda bir Brawl Pass almak. Ücretsiz oynayan oyuncuların bu ilerleme yöntemlerini ellerinden almak istemiyoruz, bu yüzden yeni Brawl Pass, ücretsiz yolda tüm bu ödülleri içerecek.
ESKİ: Brawl Pass (10 kademe), 169 elmas veya Supercell Store'dan satın alırsanız 9,99 dolar
YENİ: Artık elmas karşılığı satılmayacak. Aylık Brawl Pass 6,99 dolar ve yeni Brawl Pass Plus (Brawl Pass'in %25 tamamlanmasını içerir) 9,99 dolar.
Şu anda Brawl Pass ödediğiniz tutarın yaklaşık 13 katı değerinde içerik sunuyor. Brawl Pass'i IAP (Uygulama İçi Ürün) olarak değiştirerek bu değeri ÇOK DAHA artırabiliyoruz. Şimdi, yeni Brawl Pass size neredeyse 18 kat değerinde, Brawl Pass Plus ise 20 kat değerinde içerik sunacak; ayrıca bazı eşsiz görsel ürünler içerecekler.
İki aylık Brawl Pass'in 9,99 dolar olduğunu düşünürsek bir aylık Brawl Pass yaklaşık olarak 4,99 dolara geliyor. Ancak, ücretli Brawl Pass'te aylık olarak elde edeceğiniz ilerleme ÇOK daha iyi.
Şimdikine kıyasla yeni ücretli Brawl Pass'ten alabileceğiniz ödüller şunlardır:
ESKİ - 9,99 dolar - İki ay için ödüller: 5.695 altın, 2.400 güç puanı, 720 kredi, 4.350 mücevher, 0 elmas
YENİ - 6,99 dolar - Bir ay için ödüller: 8.000 altın, 2.000 güç puanı, 1.000 kredi, 2.200 mücevher, 50 elmas (6 Aralık 2023'te güncellendi)
Ayrıca yeni Brawl Pass'te: Destansı kostüm, koleksiyon rozetleri, koleksiyon spreyi, koleksiyoncu simgesi, daha fazla jeton ve istediğin savaşçıyı açma (destansı enderliğe kadar) veya savaşçı yerine 1000 kredi alma seçeneği var.
Savaşçılar artık Brawl Pass'ten alınamayacak. Bunun yerine, destansıya kadar olan enderlikte istediğiniz savaşçıyı anında açabilecek veya Starr yolunda bir sonraki savaşçıyı açmanıza yardımcı olacak 1.000 ekstra kredi alabileceksiniz.
Sonuç olarak, Brawl Pass Plus içeriği şöyle olacak:
Ücretli Brawl Pass'te olan her şey
3.000 altın, 1.500 güç puanı, 1,500 mücevher, 50 elmas
Brawl Pass kostümünün özel* renk seçenekleri, eşsiz bir ünvan ve daha fazlası!
*Brawl Pass kostümleri bir yıl boyunca özeldir!
ESKİ: Kromatik savaşçılar yalnızca elmas, kroma kredisi kullanarak veya Brawl Pass'ten alınabiliyordu.
YENİ: Kroma kredileri ile birlikte kromatik enderlik de kaldırılıyor. Kromatik savaşçılar artık elmas veya kredilerle alınabilecekleri Starr yoluna taşınacaklar.
Her kromatik savaşçıya farklı bir enderlik seviyesi verilecek (onları kroma kredisi kullanarak almak istiyorsanız ŞİMDİ tam zamanı). Yeni enderlik seviyeleri şöyle olacak:
Destansı - Pearl, Mandy, Maisie, Sam, Lola, Ash, Belle, Gale ve Colette
Gizemli - Lou, Ruffs, Buzz, Fang, Janet, Otis, R-T, Charlie, Eve ve Buster
Efsanevi - Cordelius ve Surge
Kroma kredilerinizi kullanmazsanız Brawl Pass güncellemesi geldiğinde kroma kredileriniz, (her bir kroma kredi 1,85 değerinde normal kredi olacak şekilde) normal krediye dönüştürülecek.
Bu değişiklik ayrıca tüm kromatik savaşçıların ustalık yolunun yeni enderlik seviyeleriyle uyumlu hale getirileceği anlamına geliyor. Mevcut ödülleri almak istiyorsanız bunun için iki ayınız var!
Herhangi bir savaşçıyı (en fazla destansı enderlikte) açma veya Brawl Pass başına 1000 kredi alma seçeneklerimiz olduğundan kromatik enderlik ve kroma kredilerinin amacını yitirdiğini düşünüyoruz. Ayrıca, savaşçıların tek bir yerden açılması herkes için işleri kolaylaştıracak. Bu şekilde her Brawl Pass'imiz ile oyuncularımıza daha fazla değer ve çok yönlülük sağlamayı umuyoruz.
Yukarıdaki sayıların son hali böyle veya buna çok yakın olacaktır, değişiklikler de temel konsept olarak bu şekilde olacak. Ancak, Brawl Pass fiyatı yerel para birimine göre değişebilir.
Her yıl yine 10-12 yeni savaşçı yayınlamayı planlıyoruz.
Yeni Brawl Pass sezonları aylık olacak olsa da, güncellemelerimiz yine iki ayda bir yayınlanacak.
Kromatik enderlik olmayacağı için artık savaşçılar farklı enderliklerde (ender, süper ender, destansı, gizemli ve efsanevi) oyuna gelecek ve Brawl Pass'te yer almıyorlarsa çıkar çıkmaz kredi karşılığı alınabilecekler.
Chuck'ta elde ettiğimiz sonuçları beğendiğimizden Brawl Pass dışında da savaşçılar için erken erişim olanağı sunacağız.
Kayan Yıldız Hediyeleri kampanyamıza benzer şekilde yine büyük etkinliklerimiz olacak ve bu etkinlikler oyundan kaldırılan kulüp ödüllerini telafi edecekler.
Sıradaki hedefimiz güç liginin elden geçirilmesi, güç liginin mücevher kaynağı olmaya devam etmesini ama daha fazla görsel ürün içermesini istiyoruz.
Brawl Pass sezonları artık bir ay.
Brawl Pass'ler artık elmas karşılığı satın alınamıyor.
Brawl Pass'in yeni fiyatı 6,99 dolar, Brawl Pass Plus'ın fiyatı 9,99 dolar.
Ücretsiz oynayarak yılda üç Brawl Pass açan oyuncular yeni sistemde daha hızlı ilerleyecek.
Ücretsiz yolda mücevher azaltıldı.
Ama artık biraz daha fazla elmas var.
Brawl Pass'in değeri 13 kattan 20 kata yükseldi (Brawl Pass Plus'ın değeri 25 kat).
Kromatik savaşçılar ve kromatik krediler oyundan kaldırılıyor.
Kromatik savaşçılar, oyundaki mevcut enderliklere dağıtıldı.
Bu nedenle ustalık yolları da değişiyor.
Brawl Pass'te pek çok Starr hediyesi var (her ay garantili efsaneviler dahil).
Son ödüller de Starr hediyesi oluyor.
Okuduğunuz için teşekkürler!
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