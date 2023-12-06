Evet, 2024 Ocak ayından itibaren Brawl Pass, elmas karşılığı alınamayacak (!!!).

Hayır, ücretsiz oynanışta bu yüzden hiçbir kayıp olmayacak (oh!).

Bu değişikliklerle amacımız şunlar:

Brawl Pass'i çok daha eğlenceli bir hale getirmek.

Nasıl tamamlayacağınıza dair size daha fazla esneklik sağlamak.

Brawl Pass'i, hem ödeyen hem de ödemeyen oyuncular için daha ödüllendirici hale getirmek.

Brawl Pass'in getirisini oyunun büyümesine yardımcı olacak şekilde geliştirmek.

Bu paylaşımımızda oldukça fazla bilgi var, okumak için biraz zaman ayırmanızı rica ediyoruz! Ayrıca, sorularınızı ve endişelerinizi sosyal medya kanallarımızda paylaşmanızı ve tartışmanızı teşvik ediyoruz. Geri bildirimlerinizi okuyoruz ve gerekirse en sık sorulan soruları bir sonraki gönderimizde yanıtlayacağız. Ancak bu metinde ⭐HER ŞEYİ⭐ paylaşmayı planlıyoruz.

Gelecekteki Brawl Pass'ler için elmas biriktiriyor olabileceğiniz ya da elmaslarınızı Çiftliğe Dönüş veya Esrarengiz Sirk sezonlarında kullanmak isteyebileceğiniz için bu durumu şimdiden haber vermek istedik.

Bu metnin sonunda Brawl Pass değişikliklerinin bir özeti var, ancak her şeyi okumanızı şiddetle öneriyoruz. Bilgi demek güç demektir! İşte başlıyoruz:

Sezon Süresi

ESKİ: İki ay sürüyor ve her ayın ilk pazartesi günü başlıyor.

YENİ: Yaklaşık 1 aylık sürecek ve her ayın ilk perşembe günü başlayacak.

Pek çok oyuncumuzun Brawl Pass'i tamamlamadığını görüyoruz, tamamlayanlar da verdikleri uğraşa değmediğini düşünüyor.

Ayrıca gördüğümüz kadarıyla birçok oyuncu, Brawl Pass'deki savaşçıyı aldıktan sonra oynamayı bırakıyor ve sadece sezon sonunda oyuna geri dönüyor (hatta bazen dönmüyorlar 🪦).

Bir aylık yeni bir Brawl Pass, her sezonun yeni ve heyecanlı olmasına yardımcı olacak. Oyuncuların Brawl Pass'in ilk ayında aktif olmaları, daha fazla oyuncunun yeni Brawl Pass'i tamamlamasını ve normalde iki aylık eski halinde elde edeceklerinden daha fazla ödül almasını sağlayacaktır.

Ayrıca, Brawl Pass'in başlangıç tarihindeki değişiklik, sezonların güncellemelerden hemen sonra başlamasını ve hafta sonlarına daha yakın olmasını sağlayacak (böylece güncellemeden sonraki ilk hafta sonu daha da heyecan verici olacak).