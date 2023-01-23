SCID Email Adresinizi değiştirme

SCID hesabınıza bağlı email adresini değiştirmek istediğinizde güncel email adresinize gönderilen onay kodunu girmeniz gerekecek. Bu özelliğin en güzel yanı email adresini değiştirdikten sonra Supercell ID'ye bağlı tüm oyunlarınızda bilgilerin güncellenecek olması.





Yeni Hesap Koruma Özelliği

SCID hesaplarına yeni bir güvenlik sistemi eklendi. Bu özelliği aktif hale getirmek hesabınızın kötü niyetli taraflarca kullanılmasına veya çalınmasına karşı korumaya olanak tanıyacaktır. Hesap koruma özelliği, hesabınıza giriş yapmaya çalışan kişilerden yalnızca sizin telefonunuza gönderilen doğrulama kodu veya kurtarma kodlarını vermesini zorunlu kılar.

Hesap Koruma Özelliğini Aktifleştirme

Yeni Hesap Koruma özelliğini aktifleştirmek için gerekli olanlar:

- SMS mesajı alabileceğiniz erişilebilir bir telefon numarası

- Telefon numaranıza erişememeniz durumunda kullanabileceğiniz kurtarma kodlarını saklayabileceğiniz güvenli bir yedekleme.

Hesap koruma özelliğini oyunun içindeki menü bölümünde bulunan 'Supercell ID' kısmından etkinleştirebilirsiniz. Karşınıza çıkacak yönlendirmeleri takip ederek bu özelliği aktif hale getirebilirsiniz. Hesap koruması, Ayarlar veya destek aracılığıyla devre dışı bırakılamaz.

Yedek Kurtarma Kodları

SCID hesabınıza bağlı telefon numarasını erişimi kaybederseniz ne yapmanız gerekli? Mobil cihaz değiştirmenizin hayatın bir parçası olduğunu biliyoruz, yanlışlıkla hasar alabililer, otobüste unutabilirsiniz veya yalnızca yeni bir cihazla değiştirebilirsiniz. Hesap koruma özelliğini aktif hale getirirseniz, Kurtarma kodu oluşturabileceksiniz.

Bu kod telefon numarasınıza erişimi kaybedip SMS ile gelecek olan doğrulama kodunu alamayacağınız durumlar için önemlidir. Bu tarz durumlarda kurtarma kodunu alternatif olarak kullanabilirsiniz. Kurtarma kodunuzu güvenli bir yerde saklamanızı öneririz.

Her kurtarma kodu yalnıza bir kere kullanılabilir ancak her zaman yeni kurtarma kodu oluşturabilirsiniz.

NOT: SCID hesabınıza bağlı telefon numarası, email adresi ve kurtarma koduna erişiminizi kaybederseniz, hesabınızı kurtarmanız mümkün OLMAYACAKTIR.

Ayrıca, eğer geçmişte hesap bilgilerinizi başka birisi ile paylaştıysanız Destek Bölümü, tek bir hesapta Hesap Korumasını etkinleştirmek isteyen farklı kişiler arasındaki anlaşmazlıklar konusunda yardım sağlayamayacaktır.

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