Kontrolümüz dışındaki teknik sebepler nedeniyle bir sonraki Brawl Stars güncellemesi ile birlikte ne yazık ki iOS 11 ve Android 7.0'den daha düşük işletim sistemi sürümlerinde çalışan tüm Apple ve Android cihazları için desteği sonlandırmak zorundayız.

Eğer şuanki işletim sisteminiz iOS 11 veya Android 7.0'den düşük ise, daha güncel bir iOS veya Android işletimine geçene kadar Brawl Stars oynamanız mümkün olmayacak.

Lütfen mümkün olduğunca hızlı bir şekilde iOS versiyon 11 (veya üstü) / Android 7.0 (veya üstü) güncellemelerini gerçekleştirin.

iOS güncellemesini nasıl yapabileceğinize dair yönlendirmelere Apple Destek adresinden ulaşabilirsiniz.

Android güncellemesini nasıl yapabileceğinize dair yönlendirmelere ise Google Destek adresinden ulaşabilirsiniz.

Hesabınızı bir Supercell ID’ye bağlama veya oyununuzu yeni bir cihaza aktarma hakkında daha fazla bilgi için lütfen Sıkça Sorulan Sorulara göz atın.

Brawl Stars Ekibi