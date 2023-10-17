Bakım - 17 Ekim

Kulüp Ligi ve Kulüp Görevleri bir sonraki güncellemeye hazırlık amacıyla devre dışı bırakıldı!

Son sezonunun Kulüp Ligi ve Kulüp Görev ödüllerini bir sonraki güncelleme yayınlanana kadar almaya devam edebileceksiniz.

Hafta sonu yaşadığımız sorunlardan dolayı sunucu tarafında bazı iyileştirmeler yapıldı.

Ayrıca bakım nedeniyle yaşanan kesintiyi telafi etmek için Shooting Starr Drops etkinliğini 1 gün daha uzatıldı!

Bakım - 3 Ekim

5 ve 6. oyun yuvaları aşağıdaki değişikliklerle geri geldi:

1 = Hesaplaşma 24/7 (Değişiklik yok)

2 = Savaş Topu 24/7 (Değişiklik yok)

3 = Elmas Kapmaca 24/7 (4 harita eklendi, toplamda 8 harita)

4 = Kuşatma & Temizlik (Değişiklik yok)

5 = Nakavt 24/7 (4 harita eklendi, toplamda 8 harita)

6 = Soygun & Sıcak Bölge (4 harita/mod)

Görevler, yeni harita ve rotasyona uyum sağlayacak şekilde güncellendi.

Güç Puanı sınırını 99999'a çıkardık. Bir sonraki oyun güncellemesiyle bu sınırı tamamen kaldırmayı düşünüyoruz.

Hiperşarjlar artık Efsanevi Starr Hediyelerinden çıkabilir.

Starr Hediyerlerinden kazanılan Altın, Jeton ve Güç Puanı miktar ve düşme oranları tekrar hesaplandı.

Artık Starr Hediyelerinden daha az Güç Puanı ve Jeton katlayıcı alınacak, bunlar yerine daha çok Altın kazanılacak.

Android İçin İsteğe Bağlı Güncelleme - 8 Eylül

Dükkan düğmesinde takılı kalan bildirim ifadesi sorunu düzeltildi

Bazı takılma ve kapanma sorunları düzeltildi

Bakım - 7 Eylül

Bazı kostümlerin fazldan yeteneğe sahip olması sorunu giderildi

Hiperşarjda durumunun dışında Bull'un hasar azaltması davranışı düzeltildi

Hiperşarj serbest bırakma eşleştirme mantığı düzeltildi

Hesapla harita döngüsü düzeltildi

Bea'nın Sinirli Kovan aksesuarı düzeltildi - Arılar, belli bir oyun alanının dışına çıktığında hasar vermiyordu

Güç Ligi Kostümlerin erişilebilirliği düzeltildi

Güç Ligi döngüsü için harita/mod sayısı artırıldı: Elmas Kapmaca Taş Madeni Çifte Tantana Son Durak Savaş Topu Arka Bahçe Gol Vuruşu Süper Sahil Nakavt Altın Kol Geçidi Belle'in Kayaları Açıkta Temizlik Kayan Yıldız Sonsuz Lanet Katlı Pasta Soygun Sıcak Patates Bomba Kanyonu Güvenli Bölge Sıcak Bölge Savaşan Böcekler Ateşten Halka Ayrım



Yeni Savaşçı: Pearl (Kromatik)

Özellik: Isı Isı zaman içinde yavaşça artar. Pearl ne kadar ısınırsa o kadar fazla hasar verir.

Saldırı: Sıcak Kurabiye Sıcak kurabiyeleri doğrudan fırından hızla ateşler, isabet eden kurabiyeler düşmanlara hasar verirken fırını hafifçe soğutur ve ısı miktarını düşürür.

Süper: Fırın Patlaması Tüm ısıyı bir patlamayla serbest bırakarak çevreyi yok eder, düşmanları geri püskürtür ve Pearl'ün etrafındaki düşmanlara hasar verir.

Aksesuar: Fazla Pişmiş Pearl'ün bir sonraki normal saldırısında yanan kurabiyeler atılır, bu kurabiyeler zaman içinde ekstra hasar verir.

Aksesuar: Mis Gibi Pearl’ün bir sonraki normal saldırısında güzel pişmiş ve hala sıcak kurabiyeler atılır, bu kurabiyeler takım arkadaşlarını zaman içinde iyileştirir.

Yıldız Gücü: Isı Koruması Pearl'ün süper saldırısı kullanıldığında ısının yalnızca %50'sini tüketir.

Yıldız Gücü: Isı Kalkanı Isı %80 ve üzeri olduğunda alınan hasar %20 azalır.

Hiperşarj: Piroliz Pearl'ün süper saldırısı, kullanıldıktan sonra yerde birkaç saniye boyunca yanan bir alan bırakır.



Yeni Savaşçı: Chuck (Gizemli)

Özellik: Süper Başlangıç Chuck süper saldırısı tamamen dolu olarak başlar.

Saldırı: Buhar Makinesi Şapkasından buhar püskürtür, isabet halinde düşmanlara hasar verir.

Süper: Çuf Çuf! Yere bir tabela fırlatarak düşmanlara hasar verir ve onları geri püskürtür. Bir tabelaya yakınken tabeladan tabelaya atılarak yol boyunca düşmanlara hasar verir.

Aksesuar: Yön Değişikliği Chuck, en yakın tabelayı kaldırır ve süper saldırısını doldurur.

Aksesuar: Hayalet Tren Chuck, bir sonraki süper saldırısında duvarlardan geçer.

Yıldız Gücü: Pit Stop Maksimum tabela sayısını 1 artırır.

Yıldız Gücü: Biletler Lütfen! Chuck'ın süper saldırısı, düşmanlarının üzerinden geçerken onlardan %33 cephane çalar.



Yeni: Hiperşarj



Hiperşarj, 11. seviyede açılır ve savaşçının kısa bir süreliğine daha güçlü olmasını sağlarken süper saldırısını da daha güçlü bir versiyona dönüştürür.

Hiperşarj, normal bir süper saldırıyla aynı şekilde ancak daha yavaş şarj olur. Hiperşarjınız dolduğunda yeni hiperşarj düğmesine basmanız yeterlidir; savaşçınızın hiperşarjı etkinleştirilir ve etrafı alevlerle ve yıldırımlarla sarılır!

Hiperşarj gelen ilk savaşçılar Shelly, Colt, Bull, Spike, Jacky ve Pearl. Her biri güncellemenin yayınlanmasından sonraki haftalar içinde farklı zamanlarda oyuna gelecek.

Hiperşarjların savaşçılar üzerindeki etkileri şöyledir:

Shelly: Çifte Shelly’nin süper saldırısı %33 büyür. ○ +%25 Hız, +%25 Hasar, +%15 Kalkan

Colt: Çift Silah Colt’un süper saldırısı %120 genişler. ○ +%30 Hız, +%30 Hasar, +%10 Kalkan

Spike: Çiçek Mevsimi Spike’ın süper saldırısı %20 daha geniş bir alanı etkiler. +%30 Hız, +%20 Hasar, +%20 Kalkan

Bull: Çelikten Çene Bull süper saldırısını kullanırken %80 daha az hasar alır. +%25 Hız, +%10 Hasar, +%30 Kalkan

Jacky: Sismik Olay Jacky’nin süper saldırısı, yakınlardaki düşmanları 1,5 saniyeliğine yavaşlatır. +%25 Hız, +%25 Hasar, +%15 Kalkan

Pearl: Piroliz Pearl'ün süper saldırısı, kullanıldıktan sonra yerde birkaç saniye boyunca

yanan bir alan bırakır. +%30 Hız, +%20 Hasar, +%20 Kalkan





Hiperşarjlar, ilk olarak elmas veya altın karşılığında satın alınabilen yeni koleksiyon paketi tekliflerinin bir parçası olarak dükkana gelecek ve iki haftalık bir sürenin ardından savaşçının profil ekranından altın karşılığı satın alınabilecek.



Ayrıca hiperşarj özel etkinliği boyunca hiperşarjları deneyebilir ve hatta özel görev ödülü olarak Shelly'nin hiperşarjını ÜCRETSİZ olarak alabilirsiniz! (Bu etkinlik hakkında aşağıda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.)



Yeni Kostümler Sezon: Çöl Kostümleri

Akıncı Cordelius (149 elmas/5.000 mücevher)

Akrep Willow (79 elmas/2.750 mücevher)

Rodeo Hank (199 elmas)

Yağmacı Maisie (149 elmas/5.000 mücevher) | Güç ligi kostümü



Çöl kostümleri, eylül ayının başlarında çiftliğe dönüş sezonu başladıktan sonra yayınlanacak.

Mini Tema: Brawl Akademisi

Amigo Rosa (149 elmas/5.000 mücevher)

Sporcu Stu (299 elmas)

İnek Squeak (149 elmas/5.000 mücevher)



Brawl Akademisi mini teması ve kostümleri, Eylül ayının ortasında gelecek.

Robot Fabrikası kostümleri geri geliyor!

Sezar Sam (149 elmas/5.000 mücevher)

Kaçak Lola (149 elmas/5.000 mücevher)

Desperado Poco (149 elmas/5.000 mücevher)

Bu kostümler Eylül ayında gelecek!

Yenilenenler

Kötü Kız Emz (29 elmas/1.000 mücevher) | Eski adıyla “Öğrenci Emz”. Güncelleme yayınlandığında geliyor; ayrıca Brawl Akademisi kostüm grubuna da katılacak.

Yardımsever Penny (Henüz yok) | Değişiklikler güncelleme yayınlandığında geçerli olacak.



Bu yenilenen kostümler güncelleme yayınlandığında gelecek.



Diğer

Periskop Pearl | Brawl Pass'te 70. kademe ödülü olarak bulunur.

Meka Edgar (299 elmas) | Ekim başında dükkana gelecek.

Hanbok Mandy (149 elmas/5.000 mücevher) | Eylül sonunda dükkana gelecek.

Ay Savaşçısı Janet (199 elmas) | Eylül sonunda dükkana gelecek.

Antika Pearl (29 elmas/1.000 mücevher) | Sezon başladığında dükkana gelecek.

Kızıl Chuck (29 elmas / 1.000 mücevher) | Ekim ayının ortasında dükkana gelecek.

Eşyalar

Yeni Eşyalar: Aksesuar Eşyası (Ender) Oyun başına seçilen aksesuarın bir kez daha kullanılmasına olanak verir (3

→ 4). Tüm savaşçılarda kullanılabilir.



Görsel Öğeler

Rozetler

Pearl rozet seti

Periskop Pearl rozet seti

Vahşi Batı Döngelesi, Vahşi Batı Tabancası, Akıncı Cordelius, Akrep Willow, Rodeo

Hank, Yağmacı Maisie

Kitap Kurdu, Diploma, Amigo Rosa, Sporcu Stu simge seti, İnek Squeak

Hanbok Mandy, Ay Savaşçısı Janet, Ay Festivali rozet seti

Meka Edgar rozet seti

Chuck rozet seti

Shelly, Colt, Bull, Spike, Jacky ve Pearl için hiperşarj rozetleri

Spreyler

Pearl

Kolay Hedef, Akıncı Cordelius, Akrep Willow, Rodeo Hank, Yağmacı Maisie

Brawl Akademisi sprey seti, Amigo Rosa, Sporcu Stu, İnek Squeak

Hanbok Mandy, Ay Savaşçısı Janet

Meka Edgar

Chuck

Shelly, Colt, Bull, Spike, Jacky ve Pearl için hiperşarj spreyleri



Profil Simgeleri

Pearl Profil Simgeleri

Hiperşarj oyun logosu (Animasyonlu!!!!!!)

Akıncı Cordelius, Akrep Willow, Rodeo Hank, Yağmacı Maisie

Brawl Akademisi profil simgesi seti, Amigo Rosa, Sporcu Stu, İnek Squeak

Hanbok Mandy, Ay Savaşçısı Janet

Meka Edgar, Meka

Chuck Profil Simgeleri

Cadılar Bayramı profil simgesi seti

Shelly, Colt, Bull, Spike, Jacky ve Pearl için animasyonlu hiperşarj profil simgeleri



Ünvanlar

Fırın Ustası (Pearl)

Orkestra Şefi (Chuck)

Dengeleme Değişiklikleri

Güçlendirmeler

Hank Temel saldırı hasarı: 1800 → 2100 Temel sağlık: 5400 → 5800

Buster Temel sağlık: 4800 → 5200 Temel saldırı hasarı: 1320 → 1440

Byron Süper dolum: 4 → 3 atış

Bibi Temel sağlık: 4600 → 4800

Nani Geri iade süresi: 5 sn → 2 sn (zayıflatma) Temel saldırı hasarı: 700 → 800

Piper Temel saldırı hasarı: 1520 maks → 1700 maks Güdümlü mermi: Güdümlü atışlar %33 azaltıldı.

Mandy Temel saldırı hasarı: 1200 → 1300

Leon Temel sağlık: 3200 → 3400

Sandy Süper dolum: 7 → 6 atış

Fang Süper saldırının hasarı artırıldı: 1000 → 1200 Süper saldırıdan kazanılan süper dolumu biraz artırıldı.

Willow Temel sağlık: 2500 → 2800

Edgar Temel Sağlık 3000 → 3300

Mortis Artık 'long dash' mermi durumundan bağımsız olarak saldırır





Zayıflatmalar

Squeak Aksesuar - Kalıntı: 10 sn → 8 sn Yıldız Gücü - Zincir Tepkimesi: %20 → %15

Bonnie Temel - Mermi hızı: 4000 → 3800

Crow Yıldız Gücü - Ekstra zehirli: %20 → %15

Tick Ana saldırının dolum hızı %4 azaltıldı.

Tara Temel sağlık: 3200 → 3100



Haritalar, Oyun Modları ve Dönüşümlü Etkinlikler



Bu güncellemede mevcut oyun modlarında ve bölmelerde bazı büyük değişiklikler yapmaya karar verdik:



5. ve 6. bölmeler şimdilik devre dışı bırakıldı. Kontrol modları diğer modlar kadar popüler olmadı. Odaklanmanın iyileştirilmesinin, özellikle yüksek performanslı oyuncular için eşleştirme süreleri üzerinde önemli bir etkisi olup olmadığını öğrenmek istiyoruz!



Ödül Avı, Soygun ve Sıcak Bölge, hâlâ dostluk savaşlarında ve harita oluşturucuda kullanılabiliyor.

Boss Savaşı, Büyük Oyun ve Robot İşgali artık hafta sonu etkinlikleri sırasında mevcut olmayacak. Bununla birlikte artık hafta sonları Soygun, Sıcak Bölge ve yukarıda belirtilen modlar (500 jetonluk bir görev ile) dahil olmak üzere daha geniş bir mod yelpazesini dönüşümlü olarak sunacağız!

1. bölme: Hesaplaşma (Tek ve Çift) | Toplam: 8 harita

Etkin Kurumuş Nehir Karanlık Geçit

Devre Dışı Çifte Bela Taşkın Taş





2. bölme: Savaş Topu | Toplam: 8 harita

Etkin Atlama Taşı (Yeni) Penaltı Atışı

Devre Dışı Plaj Topu Orta Saha





3. bölme: Elmas Kapmaca ve Nakavt

Elmas Kapmaca Etkin Son Durak (Yeni)

Devre Dışı Elmas Kale Kırsal Macera Mantar Tuzağı Alt Maden Vagon Çılgınlığı



Nakavt Devre Dışı Su Pınarı Zorİş Ortak Karar İşaretli





4. bölme: Temizlik ve Kuşatma | Topluluk Bölmesi

Temizlik Etkin Katlı Pasta (Yeni) Devre Dışı Katmanlı Kek Kurak Sezon Yılan Çayırı Sığınak Büyük Kanal

Kuşatma Etkin Robot Avı Üretim Şart Cıvatalar ve Balatalar Fabrikaya Akın





Yalnızca dostluk savaşları

Ödül Avı | Toplam: 4 harita ○ Kayan Yıldız Katmanlı Kek ○ Büyük Kanal ○ Kurak Sezon

Soygun | Toplam: 4 harita Sıcak Patates Bomba Kanyonu Güvenli Bölge Pit Stop

Sıcak Bölge | Toplam: 4 harita Açık Dükkan Ateşten Halka Savaşan Böcekler Ayrım





Sıralı (Güç Ligi/Kulüp Ligi)

Ödül avı yerine temizlik modu geldi.

Soygun ve sıcak bölge şimdilik devre dışı bırakıldı.

Havuz, iki haritaya/moda indirgendi: Savaş Topu Arka Bahçe Gol Vuruşu Elmas Kapmaca Taş Madeni Çifte Tantana Nakavt Altın Kol Geçidi Belle'in Kayaları Temizlik Sonsuz Lanet Kayan Yıldız



Harita Teması Değişiklikleri

Eklenen Çiftlik | Yeni Robot Fabrikası Robot Fabrikası Hesaplaşması Hayalet İstasyonu Hurdalık

Kaldırılan Darryl'in Gemisi Velocirapids Ormanda Kargaşa



Hata Düzeltmeleri

Anka Crow'un havadayken yanlış animasyonlar göstermesine neden olan bir hata düzeltildi.

Uzun içerik üreticisi kodlarının yanlış biçimde kaydırılmasına neden olan bir hata düzeltildi.

Güç ligi lobilerinde cihaz yönünün değiştirilmesinin maç kaçırmaya neden olabildiği bir hata düzeltildi.

Dokunuşların görevler ekranındaki belirli yerlerde algılanmamasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Janet'ın galibiyet animasyonları düzeltildi.

Diğer

Sporcu Stu ve Meka Edgar Kostümleri düşman Savaşçı yok edildiğinde yeni özel efektlere sahip olacak. Bu efektleri şimdiki ve gelecek (ve daha önce çıkmış) 299 Elmaslık Kostümlerin tamamına getirmeyi planlıyoruz

Sistemlerle İlgili Değişiklikler

Günlük sistem sıfırlamaları, artık tüm oyuncular için her gün aynı saatte gerçekleşiyor: Günlük Görev Yenilemesi Starr Hediyesi Yenilemesi Dükkan Teklifi Sıfırlaması

Seviye Değişiklikleri

Sporcu Stu ve Meka Edgar kostümleri, düşman savaşçılar yok edildiğinde gösterilen yeni özel efektlere sahip olacak. Bu efektleri mevcut ve gelecek (ayrıca daha önce yayınlanmış) 299 elmas kostümüne de eklemeyi planlıyoruz. Seviyeler, artık savaşçının gücünü her seviyede %5 yerine %10 artıracak.

Görev Değişiklikleri Artık çoklu bir görevi değiştirmeniz halinde tamamen farklı bir savaşçı setiyle başka bir çoklu görev alacaksınız.

Hiperşarj Etkinliği Oyuncuların güncellemeyle birlikte hiperşarjı yayınlanacak 6 savaşçıdan

herhangi biriyle oynayarak yeni hiperşarjları deneyebilecekleri sınırlı süreli bir

etkinlik. Savaşçılar tüm aksesuarlar, yıldız güçleri ve eşyalar ile 11. seviyede olacak,

ayrıca hiperşarjları açılmış olacak. Oyuncular her maçta rastgele bir savaşçıyla oynayacak. Oyun, 3'e 3 mod havuzundan rastgele bir harita seçecek. Etkinlikte Shelly'nin hiperşarjını ücretsiz olarak açabileceğiniz özel bir görev

yer alacak!

Hiperşarj Koleksiyon Paketleri

Starr Aşağıdaki savaşçıların hiperşarjları, güncellemeden sonraki haftalarda sırayla yayınlanacak: Colt, Bull, Spike, Jacky, Shelly ve Pearl.

Koleksiyon paketleri, hiperşarjların yanı sıra harika hiperşarj görsel ürünleri içerir. Hiperşarj görsel ürünlerine rozet, sprey ve özel animasyonlu profil simgesi dahildir. Savaşçınız 11. seviyedeyse koleksiyon paketleri 9.600 altın/299 elmas karşılığında alınabilir. Savaşçınız 11. seviyede değilse koleksiyon paketleri, indirimli bir seviye atlama teklifi de içerir. Koleksiyon paketi yayınlandıktan iki hafta sonra hiperşarj, savaşçının profil ekranında 5.000 altın karşılığında alınabilir.

Starr Drop Değişiklikleri Hiperşarjlar, sezon ortasında starr hediyelerine eklenecek. Oyuncular, savaşçıları 11. seviyede olmasa bile hiperşarj alabilecek. Jeton katlayıcı sayısı azaltıldı. Jeton katlama miktarı düşürüldü







