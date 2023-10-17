Kulüp Ligi ve Kulüp Görevleri bir sonraki güncellemeye hazırlık amacıyla devre dışı bırakıldı!
Son sezonunun Kulüp Ligi ve Kulüp Görev ödüllerini bir sonraki güncelleme yayınlanana kadar almaya devam edebileceksiniz.
Hafta sonu yaşadığımız sorunlardan dolayı sunucu tarafında bazı iyileştirmeler yapıldı.
Ayrıca bakım nedeniyle yaşanan kesintiyi telafi etmek için Shooting Starr Drops etkinliğini 1 gün daha uzatıldı!
5 ve 6. oyun yuvaları aşağıdaki değişikliklerle geri geldi:
1 = Hesaplaşma 24/7 (Değişiklik yok)
2 = Savaş Topu 24/7 (Değişiklik yok)
3 = Elmas Kapmaca 24/7 (4 harita eklendi, toplamda 8 harita)
4 = Kuşatma & Temizlik (Değişiklik yok)
5 = Nakavt 24/7 (4 harita eklendi, toplamda 8 harita)
6 = Soygun & Sıcak Bölge (4 harita/mod)
Görevler, yeni harita ve rotasyona uyum sağlayacak şekilde güncellendi.
Güç Puanı sınırını 99999'a çıkardık. Bir sonraki oyun güncellemesiyle bu sınırı tamamen kaldırmayı düşünüyoruz.
Hiperşarjlar artık Efsanevi Starr Hediyelerinden çıkabilir.
Starr Hediyerlerinden kazanılan Altın, Jeton ve Güç Puanı miktar ve düşme oranları tekrar hesaplandı.
Artık Starr Hediyelerinden daha az Güç Puanı ve Jeton katlayıcı alınacak, bunlar yerine daha çok Altın kazanılacak.
Dükkan düğmesinde takılı kalan bildirim ifadesi sorunu düzeltildi
Bazı takılma ve kapanma sorunları düzeltildi
Bazı kostümlerin fazldan yeteneğe sahip olması sorunu giderildi
Hiperşarjda durumunun dışında Bull'un hasar azaltması davranışı düzeltildi
Hiperşarj serbest bırakma eşleştirme mantığı düzeltildi
Hesapla harita döngüsü düzeltildi
Bea'nın Sinirli Kovan aksesuarı düzeltildi - Arılar, belli bir oyun alanının dışına çıktığında hasar vermiyordu
Güç Ligi Kostümlerin erişilebilirliği düzeltildi
Güç Ligi döngüsü için harita/mod sayısı artırıldı:
Elmas Kapmaca
Taş Madeni
Çifte Tantana
Son Durak
Savaş Topu
Arka Bahçe
Gol Vuruşu
Süper Sahil
Nakavt
Altın Kol Geçidi
Belle'in Kayaları
Açıkta
Temizlik
Kayan Yıldız
Sonsuz Lanet
Katlı Pasta
Soygun
Sıcak Patates
Bomba Kanyonu
Güvenli Bölge
Sıcak Bölge
Savaşan Böcekler
Ateşten Halka
Ayrım
Özellik: Isı
Isı zaman içinde yavaşça artar. Pearl ne kadar ısınırsa o kadar fazla hasar verir.
Saldırı: Sıcak Kurabiye
Sıcak kurabiyeleri doğrudan fırından hızla ateşler, isabet eden kurabiyeler düşmanlara hasar verirken fırını hafifçe soğutur ve ısı miktarını düşürür.
Süper: Fırın Patlaması
Tüm ısıyı bir patlamayla serbest bırakarak çevreyi yok eder, düşmanları geri püskürtür ve Pearl'ün etrafındaki düşmanlara hasar verir.
Aksesuar: Fazla Pişmiş
Pearl'ün bir sonraki normal saldırısında yanan kurabiyeler atılır, bu kurabiyeler zaman içinde ekstra hasar verir.
Aksesuar: Mis Gibi
Pearl’ün bir sonraki normal saldırısında güzel pişmiş ve hala sıcak kurabiyeler atılır, bu kurabiyeler takım arkadaşlarını zaman içinde iyileştirir.
Yıldız Gücü: Isı Koruması
Pearl'ün süper saldırısı kullanıldığında ısının yalnızca %50'sini tüketir.
Yıldız Gücü: Isı Kalkanı
Isı %80 ve üzeri olduğunda alınan hasar %20 azalır.
Hiperşarj: Piroliz
Pearl'ün süper saldırısı, kullanıldıktan sonra yerde birkaç saniye boyunca yanan bir alan bırakır.
Özellik: Süper Başlangıç
Chuck süper saldırısı tamamen dolu olarak başlar.
Saldırı: Buhar Makinesi
Şapkasından buhar püskürtür, isabet halinde düşmanlara hasar verir.
Süper: Çuf Çuf!
Yere bir tabela fırlatarak düşmanlara hasar verir ve onları geri püskürtür. Bir tabelaya yakınken tabeladan tabelaya atılarak yol boyunca düşmanlara hasar verir.
Aksesuar: Yön Değişikliği
Chuck, en yakın tabelayı kaldırır ve süper saldırısını doldurur.
Aksesuar: Hayalet Tren
Chuck, bir sonraki süper saldırısında duvarlardan geçer.
Yıldız Gücü: Pit Stop
Maksimum tabela sayısını 1 artırır.
Yıldız Gücü: Biletler Lütfen!
Chuck'ın süper saldırısı, düşmanlarının üzerinden geçerken onlardan %33 cephane çalar.
Hiperşarj, 11. seviyede açılır ve savaşçının kısa bir süreliğine daha güçlü olmasını sağlarken süper saldırısını da daha güçlü bir versiyona dönüştürür.
Hiperşarj, normal bir süper saldırıyla aynı şekilde ancak daha yavaş şarj olur. Hiperşarjınız dolduğunda yeni hiperşarj düğmesine basmanız yeterlidir; savaşçınızın hiperşarjı etkinleştirilir ve etrafı alevlerle ve yıldırımlarla sarılır!
Hiperşarj gelen ilk savaşçılar Shelly, Colt, Bull, Spike, Jacky ve Pearl. Her biri güncellemenin yayınlanmasından sonraki haftalar içinde farklı zamanlarda oyuna gelecek.
Hiperşarjların savaşçılar üzerindeki etkileri şöyledir:
Shelly: Çifte
Shelly’nin süper saldırısı %33 büyür. ○ +%25 Hız, +%25 Hasar, +%15 Kalkan
Colt: Çift Silah
Colt’un süper saldırısı %120 genişler. ○ +%30 Hız, +%30 Hasar, +%10 Kalkan
Spike: Çiçek Mevsimi
Spike’ın süper saldırısı %20 daha geniş bir alanı etkiler.
+%30 Hız, +%20 Hasar, +%20 Kalkan
Bull: Çelikten Çene
Bull süper saldırısını kullanırken %80 daha az hasar alır.
+%25 Hız, +%10 Hasar, +%30 Kalkan
Jacky: Sismik Olay
Jacky’nin süper saldırısı, yakınlardaki düşmanları 1,5 saniyeliğine yavaşlatır.
+%25 Hız, +%25 Hasar, +%15 Kalkan
Pearl: Piroliz
Pearl'ün süper saldırısı, kullanıldıktan sonra yerde birkaç saniye boyunca
yanan bir alan bırakır.
+%30 Hız, +%20 Hasar, +%20 Kalkan
Hiperşarjlar, ilk olarak elmas veya altın karşılığında satın alınabilen yeni koleksiyon paketi tekliflerinin bir parçası olarak dükkana gelecek ve iki haftalık bir sürenin ardından savaşçının profil ekranından altın karşılığı satın alınabilecek.
Ayrıca hiperşarj özel etkinliği boyunca hiperşarjları deneyebilir ve hatta özel görev ödülü olarak Shelly'nin hiperşarjını ÜCRETSİZ olarak alabilirsiniz! (Bu etkinlik hakkında aşağıda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.)
Yeni Kostümler Sezon: Çöl Kostümleri
Akıncı Cordelius (149 elmas/5.000 mücevher)
Akrep Willow (79 elmas/2.750 mücevher)
Rodeo Hank (199 elmas)
Yağmacı Maisie (149 elmas/5.000 mücevher) | Güç ligi kostümü
Çöl kostümleri, eylül ayının başlarında çiftliğe dönüş sezonu başladıktan sonra yayınlanacak.
Mini Tema: Brawl Akademisi
Amigo Rosa (149 elmas/5.000 mücevher)
Sporcu Stu (299 elmas)
İnek Squeak (149 elmas/5.000 mücevher)
Brawl Akademisi mini teması ve kostümleri, Eylül ayının ortasında gelecek.
Robot Fabrikası kostümleri geri geliyor!
Sezar Sam (149 elmas/5.000 mücevher)
Kaçak Lola (149 elmas/5.000 mücevher)
Desperado Poco (149 elmas/5.000 mücevher)
Bu kostümler Eylül ayında gelecek!
Yenilenenler
Kötü Kız Emz (29 elmas/1.000 mücevher) | Eski adıyla “Öğrenci Emz”. Güncelleme yayınlandığında geliyor; ayrıca Brawl Akademisi kostüm grubuna da katılacak.
Yardımsever Penny (Henüz yok) | Değişiklikler güncelleme yayınlandığında geçerli olacak.
Bu yenilenen kostümler güncelleme yayınlandığında gelecek.
Diğer
Periskop Pearl | Brawl Pass'te 70. kademe ödülü olarak bulunur.
Meka Edgar (299 elmas) | Ekim başında dükkana gelecek.
Hanbok Mandy (149 elmas/5.000 mücevher) | Eylül sonunda dükkana gelecek.
Ay Savaşçısı Janet (199 elmas) | Eylül sonunda dükkana gelecek.
Antika Pearl (29 elmas/1.000 mücevher) | Sezon başladığında dükkana gelecek.
Kızıl Chuck (29 elmas / 1.000 mücevher) | Ekim ayının ortasında dükkana gelecek.
Yeni Eşyalar: Aksesuar Eşyası (Ender)
Oyun başına seçilen aksesuarın bir kez daha kullanılmasına olanak verir (3
→ 4).
Tüm savaşçılarda kullanılabilir.
Rozetler
Pearl rozet seti
Periskop Pearl rozet seti
Vahşi Batı Döngelesi, Vahşi Batı Tabancası, Akıncı Cordelius, Akrep Willow, Rodeo
Hank, Yağmacı Maisie
Kitap Kurdu, Diploma, Amigo Rosa, Sporcu Stu simge seti, İnek Squeak
Hanbok Mandy, Ay Savaşçısı Janet, Ay Festivali rozet seti
Meka Edgar rozet seti
Chuck rozet seti
Shelly, Colt, Bull, Spike, Jacky ve Pearl için hiperşarj rozetleri
Spreyler
Pearl
Kolay Hedef, Akıncı Cordelius, Akrep Willow, Rodeo Hank, Yağmacı Maisie
Brawl Akademisi sprey seti, Amigo Rosa, Sporcu Stu, İnek Squeak
Hanbok Mandy, Ay Savaşçısı Janet
Meka Edgar
Chuck
Shelly, Colt, Bull, Spike, Jacky ve Pearl için hiperşarj spreyleri
Profil Simgeleri
Pearl Profil Simgeleri
Hiperşarj oyun logosu (Animasyonlu!!!!!!)
Akıncı Cordelius, Akrep Willow, Rodeo Hank, Yağmacı Maisie
Brawl Akademisi profil simgesi seti, Amigo Rosa, Sporcu Stu, İnek Squeak
Hanbok Mandy, Ay Savaşçısı Janet
Meka Edgar, Meka
Chuck Profil Simgeleri
Cadılar Bayramı profil simgesi seti
Shelly, Colt, Bull, Spike, Jacky ve Pearl için animasyonlu hiperşarj profil simgeleri
Ünvanlar
Fırın Ustası (Pearl)
Orkestra Şefi (Chuck)
Güçlendirmeler
Hank
Temel saldırı hasarı: 1800 → 2100
Temel sağlık: 5400 → 5800
Buster
Temel sağlık: 4800 → 5200
Temel saldırı hasarı: 1320 → 1440
Byron
Süper dolum: 4 → 3 atış
Bibi
Temel sağlık: 4600 → 4800
Nani
Geri iade süresi: 5 sn → 2 sn (zayıflatma)
Temel saldırı hasarı: 700 → 800
Piper
Temel saldırı hasarı: 1520 maks → 1700 maks
Güdümlü mermi: Güdümlü atışlar %33 azaltıldı.
Mandy
Temel saldırı hasarı: 1200 → 1300
Leon
Temel sağlık: 3200 → 3400
Sandy
Süper dolum: 7 → 6 atış
Fang
Süper saldırının hasarı artırıldı: 1000 → 1200
Süper saldırıdan kazanılan süper dolumu biraz artırıldı.
Willow
Temel sağlık: 2500 → 2800
Edgar
Temel Sağlık 3000 → 3300
Mortis
Artık 'long dash' mermi durumundan bağımsız olarak saldırır
Zayıflatmalar
Squeak
Aksesuar - Kalıntı: 10 sn → 8 sn
Yıldız Gücü - Zincir Tepkimesi: %20 → %15
Bonnie
Temel - Mermi hızı: 4000 → 3800
Crow
Yıldız Gücü - Ekstra zehirli: %20 → %15
Tick
Ana saldırının dolum hızı %4 azaltıldı.
Tara
Temel sağlık: 3200 → 3100
Bu güncellemede mevcut oyun modlarında ve bölmelerde bazı büyük değişiklikler yapmaya karar verdik:
5. ve 6. bölmeler şimdilik devre dışı bırakıldı. Kontrol modları diğer modlar kadar popüler olmadı. Odaklanmanın iyileştirilmesinin, özellikle yüksek performanslı oyuncular için eşleştirme süreleri üzerinde önemli bir etkisi olup olmadığını öğrenmek istiyoruz!
Ödül Avı, Soygun ve Sıcak Bölge, hâlâ dostluk savaşlarında ve harita oluşturucuda kullanılabiliyor.
Boss Savaşı, Büyük Oyun ve Robot İşgali artık hafta sonu etkinlikleri sırasında mevcut olmayacak. Bununla birlikte artık hafta sonları Soygun, Sıcak Bölge ve yukarıda belirtilen modlar (500 jetonluk bir görev ile) dahil olmak üzere daha geniş bir mod yelpazesini dönüşümlü olarak sunacağız!
1. bölme: Hesaplaşma (Tek ve Çift) | Toplam: 8 harita
Etkin
Kurumuş Nehir
Karanlık Geçit
Devre Dışı
Çifte Bela
Taşkın Taş
2. bölme: Savaş Topu | Toplam: 8 harita
Etkin
Atlama Taşı (Yeni)
Penaltı Atışı
Devre Dışı
Plaj Topu
Orta Saha
3. bölme: Elmas Kapmaca ve Nakavt
Elmas Kapmaca
Etkin
Son Durak (Yeni)
Devre Dışı
Elmas Kale
Kırsal Macera
Mantar Tuzağı
Alt Maden
Vagon Çılgınlığı
Nakavt
Devre Dışı
Su Pınarı
Zorİş
Ortak Karar
İşaretli
4. bölme: Temizlik ve Kuşatma | Topluluk Bölmesi
Temizlik
Etkin
Katlı Pasta (Yeni)
Devre Dışı
Katmanlı Kek
Kurak Sezon
Yılan Çayırı
Sığınak
Büyük Kanal
Kuşatma
Etkin
Robot Avı
Üretim Şart
Cıvatalar ve Balatalar
Fabrikaya Akın
Yalnızca dostluk savaşları
Ödül Avı | Toplam: 4 harita ○ Kayan Yıldız
Katmanlı Kek ○ Büyük Kanal ○ Kurak Sezon
Soygun | Toplam: 4 harita
Sıcak Patates
Bomba Kanyonu
Güvenli Bölge
Pit Stop
Sıcak Bölge | Toplam: 4 harita
Açık Dükkan
Ateşten Halka
Savaşan Böcekler
Ayrım
Sıralı (Güç Ligi/Kulüp Ligi)
Ödül avı yerine temizlik modu geldi.
Soygun ve sıcak bölge şimdilik devre dışı bırakıldı.
Havuz, iki haritaya/moda indirgendi:
Savaş Topu
Arka Bahçe
Gol Vuruşu
Elmas Kapmaca
Taş Madeni
Çifte Tantana
Nakavt
Altın Kol Geçidi
Belle'in Kayaları
Temizlik
Sonsuz Lanet
Kayan Yıldız
Eklenen
Çiftlik | Yeni
Robot Fabrikası
Robot Fabrikası Hesaplaşması
Hayalet İstasyonu
Hurdalık
Kaldırılan
Darryl'in Gemisi
Velocirapids
Ormanda Kargaşa
Anka Crow'un havadayken yanlış animasyonlar göstermesine neden olan bir hata düzeltildi.
Uzun içerik üreticisi kodlarının yanlış biçimde kaydırılmasına neden olan bir hata düzeltildi.
Güç ligi lobilerinde cihaz yönünün değiştirilmesinin maç kaçırmaya neden olabildiği bir hata düzeltildi.
Dokunuşların görevler ekranındaki belirli yerlerde algılanmamasına neden olan bir sorun düzeltildi.
Janet'ın galibiyet animasyonları düzeltildi.
Sporcu Stu ve Meka Edgar Kostümleri düşman Savaşçı yok edildiğinde yeni özel efektlere sahip olacak. Bu efektleri şimdiki ve gelecek (ve daha önce çıkmış) 299 Elmaslık Kostümlerin tamamına getirmeyi planlıyoruz
Günlük sistem sıfırlamaları, artık tüm oyuncular için her gün aynı saatte gerçekleşiyor:
Günlük Görev Yenilemesi
Starr Hediyesi Yenilemesi
Dükkan Teklifi Sıfırlaması
Seviye Değişiklikleri
Sporcu Stu ve Meka Edgar kostümleri, düşman savaşçılar yok edildiğinde gösterilen yeni özel efektlere sahip olacak. Bu efektleri mevcut ve gelecek (ayrıca daha önce yayınlanmış) 299 elmas kostümüne de eklemeyi planlıyoruz.
Seviyeler, artık savaşçının gücünü her seviyede %5 yerine %10 artıracak.
Görev Değişiklikleri
Artık çoklu bir görevi değiştirmeniz halinde tamamen farklı bir savaşçı setiyle başka bir çoklu görev alacaksınız.
Hiperşarj Etkinliği
Oyuncuların güncellemeyle birlikte hiperşarjı yayınlanacak 6 savaşçıdan
herhangi biriyle oynayarak yeni hiperşarjları deneyebilecekleri sınırlı süreli bir
etkinlik.
Savaşçılar tüm aksesuarlar, yıldız güçleri ve eşyalar ile 11. seviyede olacak,
ayrıca hiperşarjları açılmış olacak.
Oyuncular her maçta rastgele bir savaşçıyla oynayacak.
Oyun, 3'e 3 mod havuzundan rastgele bir harita seçecek.
Etkinlikte Shelly'nin hiperşarjını ücretsiz olarak açabileceğiniz özel bir görev
yer alacak!
Hiperşarj Koleksiyon Paketleri
Starr
Aşağıdaki savaşçıların hiperşarjları, güncellemeden sonraki haftalarda sırayla yayınlanacak: Colt, Bull, Spike, Jacky, Shelly ve Pearl.
Koleksiyon paketleri, hiperşarjların yanı sıra harika hiperşarj görsel ürünleri içerir.
Hiperşarj görsel ürünlerine rozet, sprey ve özel animasyonlu profil simgesi dahildir.
Savaşçınız 11. seviyedeyse koleksiyon paketleri 9.600 altın/299 elmas karşılığında alınabilir.
Savaşçınız 11. seviyede değilse koleksiyon paketleri, indirimli bir seviye atlama teklifi de içerir.
Koleksiyon paketi yayınlandıktan iki hafta sonra hiperşarj, savaşçının profil ekranında 5.000 altın karşılığında alınabilir.
Starr Drop Değişiklikleri
Hiperşarjlar, sezon ortasında starr hediyelerine eklenecek.
Oyuncular, savaşçıları 11. seviyede olmasa bile hiperşarj alabilecek. Jeton katlayıcı sayısı azaltıldı.
Jeton katlama miktarı düşürüldü