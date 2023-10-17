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16 Eki 2023
Blog – Brawl Stars

ÇİFTLİĞE DÖNÜŞ GÜNCELLEME NOTLARI

Bakım - 17 Ekim

  • Kulüp Ligi ve Kulüp Görevleri bir sonraki güncellemeye hazırlık amacıyla devre dışı bırakıldı!

  • Son sezonunun Kulüp Ligi ve Kulüp Görev ödüllerini bir sonraki güncelleme yayınlanana kadar almaya devam edebileceksiniz.

  • Hafta sonu yaşadığımız sorunlardan dolayı sunucu tarafında bazı iyileştirmeler yapıldı.

Ayrıca bakım nedeniyle yaşanan kesintiyi telafi etmek için Shooting Starr Drops etkinliğini 1 gün daha uzatıldı!

Bakım - 3 Ekim

  • 5 ve 6. oyun yuvaları aşağıdaki değişikliklerle geri geldi:
    1 = Hesaplaşma 24/7 (Değişiklik yok)
    2 = Savaş Topu 24/7 (Değişiklik yok)
    3 = Elmas Kapmaca 24/7 (4 harita eklendi, toplamda 8 harita)
    4 = Kuşatma & Temizlik (Değişiklik yok)
    5 = Nakavt 24/7 (4 harita eklendi, toplamda 8 harita)
    6 = Soygun & Sıcak Bölge (4 harita/mod)

  • Görevler, yeni harita ve rotasyona uyum sağlayacak şekilde güncellendi.

  • Güç Puanı sınırını 99999'a çıkardık. Bir sonraki oyun güncellemesiyle bu sınırı tamamen kaldırmayı düşünüyoruz.

  • Hiperşarjlar artık Efsanevi Starr Hediyelerinden çıkabilir.
    Starr Hediyerlerinden kazanılan Altın, Jeton ve Güç Puanı miktar ve düşme oranları tekrar hesaplandı.

  • Artık Starr Hediyelerinden daha az Güç Puanı ve Jeton katlayıcı alınacak, bunlar yerine daha çok Altın kazanılacak.

Android İçin İsteğe Bağlı Güncelleme - 8 Eylül

  • Dükkan düğmesinde takılı kalan bildirim ifadesi sorunu düzeltildi

  • Bazı takılma ve kapanma sorunları düzeltildi

Bakım - 7 Eylül

  • Bazı kostümlerin fazldan yeteneğe sahip olması sorunu giderildi

  • Hiperşarjda durumunun dışında Bull'un hasar azaltması davranışı düzeltildi

  • Hiperşarj serbest bırakma eşleştirme mantığı düzeltildi

  • Hesapla harita döngüsü düzeltildi

  • Bea'nın Sinirli Kovan aksesuarı düzeltildi - Arılar, belli bir oyun alanının dışına çıktığında hasar vermiyordu

  • Güç Ligi Kostümlerin erişilebilirliği düzeltildi

  • Güç Ligi döngüsü için harita/mod sayısı artırıldı:

    • Elmas Kapmaca

      • Taş Madeni

      • Çifte Tantana

      • Son Durak

    • Savaş Topu

      • Arka Bahçe

      • Gol Vuruşu

      • Süper Sahil

    • Nakavt

      • Altın Kol Geçidi

      • Belle'in Kayaları

      • Açıkta

    • Temizlik

      • Kayan Yıldız

      • Sonsuz Lanet

      • Katlı Pasta

    • Soygun

      • Sıcak Patates

      • Bomba Kanyonu

      • Güvenli Bölge

    • Sıcak Bölge

      • Savaşan Böcekler

      • Ateşten Halka

      • Ayrım

Yeni Savaşçı: Pearl (Kromatik)

  • Özellik: Isı

    • Isı zaman içinde yavaşça artar. Pearl ne kadar ısınırsa o kadar fazla hasar verir.

  • Saldırı: Sıcak Kurabiye

    • Sıcak kurabiyeleri doğrudan fırından hızla ateşler, isabet eden kurabiyeler düşmanlara hasar verirken fırını hafifçe soğutur ve ısı miktarını düşürür.

  • Süper: Fırın Patlaması

    • Tüm ısıyı bir patlamayla serbest bırakarak çevreyi yok eder, düşmanları geri püskürtür ve Pearl'ün etrafındaki düşmanlara hasar verir.

  • Aksesuar: Fazla Pişmiş

    • Pearl'ün bir sonraki normal saldırısında yanan kurabiyeler atılır, bu kurabiyeler zaman içinde ekstra hasar verir.

  • Aksesuar: Mis Gibi

    • Pearl’ün bir sonraki normal saldırısında güzel pişmiş ve hala sıcak kurabiyeler atılır, bu kurabiyeler takım arkadaşlarını zaman içinde iyileştirir.

  • Yıldız Gücü: Isı Koruması

    • Pearl'ün süper saldırısı kullanıldığında ısının yalnızca %50'sini tüketir.

  • Yıldız Gücü: Isı Kalkanı

    • Isı %80 ve üzeri olduğunda alınan hasar %20 azalır.

  • Hiperşarj: Piroliz

    • Pearl'ün süper saldırısı, kullanıldıktan sonra yerde birkaç saniye boyunca yanan bir alan bırakır.

Yeni Savaşçı: Chuck (Gizemli)

  • Özellik: Süper Başlangıç

    • Chuck süper saldırısı tamamen dolu olarak başlar.

  • Saldırı: Buhar Makinesi

    • Şapkasından buhar püskürtür, isabet halinde düşmanlara hasar verir.

  • Süper: Çuf Çuf!

    • Yere bir tabela fırlatarak düşmanlara hasar verir ve onları geri püskürtür. Bir tabelaya yakınken tabeladan tabelaya atılarak yol boyunca düşmanlara hasar verir.

  • Aksesuar: Yön Değişikliği

    • Chuck, en yakın tabelayı kaldırır ve süper saldırısını doldurur.

  • Aksesuar: Hayalet Tren

    • Chuck, bir sonraki süper saldırısında duvarlardan geçer.

  • Yıldız Gücü: Pit Stop

    • Maksimum tabela sayısını 1 artırır.

  • Yıldız Gücü: Biletler Lütfen!

    • Chuck'ın süper saldırısı, düşmanlarının üzerinden geçerken onlardan %33 cephane çalar.

Yeni: Hiperşarj


Hiperşarj, 11. seviyede açılır ve savaşçının kısa bir süreliğine daha güçlü olmasını sağlarken süper saldırısını da daha güçlü bir versiyona dönüştürür.

Hiperşarj, normal bir süper saldırıyla aynı şekilde ancak daha yavaş şarj olur. Hiperşarjınız dolduğunda yeni hiperşarj düğmesine basmanız yeterlidir; savaşçınızın hiperşarjı etkinleştirilir ve etrafı alevlerle ve yıldırımlarla sarılır!

Hiperşarj gelen ilk savaşçılar Shelly, Colt, Bull, Spike, Jacky ve Pearl. Her biri güncellemenin yayınlanmasından sonraki haftalar içinde farklı zamanlarda oyuna gelecek.

Hiperşarjların savaşçılar üzerindeki etkileri şöyledir:

  • Shelly: Çifte

    • Shelly’nin süper saldırısı %33 büyür. ○ +%25 Hız, +%25 Hasar, +%15 Kalkan

  • Colt: Çift Silah

    • Colt’un süper saldırısı %120 genişler. ○ +%30 Hız, +%30 Hasar, +%10 Kalkan

  • Spike: Çiçek Mevsimi

    • Spike’ın süper saldırısı %20 daha geniş bir alanı etkiler.

    • +%30 Hız, +%20 Hasar, +%20 Kalkan

  • Bull: Çelikten Çene

    • Bull süper saldırısını kullanırken %80 daha az hasar alır.

    • +%25 Hız, +%10 Hasar, +%30 Kalkan

  • Jacky: Sismik Olay

    • Jacky’nin süper saldırısı, yakınlardaki düşmanları 1,5 saniyeliğine yavaşlatır.

    • +%25 Hız, +%25 Hasar, +%15 Kalkan

  • Pearl: Piroliz

    • Pearl'ün süper saldırısı, kullanıldıktan sonra yerde birkaç saniye boyunca
      yanan bir alan bırakır.

    • +%30 Hız, +%20 Hasar, +%20 Kalkan

Hiperşarjlar, ilk olarak elmas veya altın karşılığında satın alınabilen yeni koleksiyon paketi tekliflerinin bir parçası olarak dükkana gelecek ve iki haftalık bir sürenin ardından savaşçının profil ekranından altın karşılığı satın alınabilecek.


Ayrıca hiperşarj özel etkinliği boyunca hiperşarjları deneyebilir ve hatta özel görev ödülü olarak Shelly'nin hiperşarjını ÜCRETSİZ olarak alabilirsiniz! (Bu etkinlik hakkında aşağıda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.)


Yeni Kostümler Sezon: Çöl Kostümleri

  • Akıncı Cordelius (149 elmas/5.000 mücevher)

  • Akrep Willow (79 elmas/2.750 mücevher)

  • Rodeo Hank (199 elmas)

  • Yağmacı Maisie (149 elmas/5.000 mücevher) | Güç ligi kostümü

Çöl kostümleri, eylül ayının başlarında çiftliğe dönüş sezonu başladıktan sonra yayınlanacak.

Mini Tema: Brawl Akademisi

  • Amigo Rosa (149 elmas/5.000 mücevher)

  • Sporcu Stu (299 elmas)

  • İnek Squeak (149 elmas/5.000 mücevher)

Brawl Akademisi mini teması ve kostümleri, Eylül ayının ortasında gelecek.

Robot Fabrikası kostümleri geri geliyor!

  • Sezar Sam (149 elmas/5.000 mücevher)

  • Kaçak Lola (149 elmas/5.000 mücevher)

  • Desperado Poco (149 elmas/5.000 mücevher)

Bu kostümler Eylül ayında gelecek!

Yenilenenler

  • Kötü Kız Emz (29 elmas/1.000 mücevher) | Eski adıyla “Öğrenci Emz”. Güncelleme yayınlandığında geliyor; ayrıca Brawl Akademisi kostüm grubuna da katılacak.

  • Yardımsever Penny (Henüz yok) | Değişiklikler güncelleme yayınlandığında geçerli olacak.


Bu yenilenen kostümler güncelleme yayınlandığında gelecek.

Diğer

  • Periskop Pearl | Brawl Pass'te 70. kademe ödülü olarak bulunur.

  • Meka Edgar (299 elmas) | Ekim başında dükkana gelecek.

  • Hanbok Mandy (149 elmas/5.000 mücevher) | Eylül sonunda dükkana gelecek.

  • Ay Savaşçısı Janet (199 elmas) | Eylül sonunda dükkana gelecek.

  • Antika Pearl (29 elmas/1.000 mücevher) | Sezon başladığında dükkana gelecek.

  • Kızıl Chuck (29 elmas / 1.000 mücevher) | Ekim ayının ortasında dükkana gelecek.

Eşyalar

  • Yeni Eşyalar: Aksesuar Eşyası (Ender)

    • Oyun başına seçilen aksesuarın bir kez daha kullanılmasına olanak verir (3
      → 4).

    • Tüm savaşçılarda kullanılabilir.

Görsel Öğeler

Rozetler

  • Pearl rozet seti

  • Periskop Pearl rozet seti

  • Vahşi Batı Döngelesi, Vahşi Batı Tabancası, Akıncı Cordelius, Akrep Willow, Rodeo
    Hank, Yağmacı Maisie

  • Kitap Kurdu, Diploma, Amigo Rosa, Sporcu Stu simge seti, İnek Squeak

  • Hanbok Mandy, Ay Savaşçısı Janet, Ay Festivali rozet seti

  • Meka Edgar rozet seti

  • Chuck rozet seti

  • Shelly, Colt, Bull, Spike, Jacky ve Pearl için hiperşarj rozetleri

Spreyler

  • Pearl

  • Kolay Hedef, Akıncı Cordelius, Akrep Willow, Rodeo Hank, Yağmacı Maisie

  • Brawl Akademisi sprey seti, Amigo Rosa, Sporcu Stu, İnek Squeak

  • Hanbok Mandy, Ay Savaşçısı Janet

  • Meka Edgar

  • Chuck

  • Shelly, Colt, Bull, Spike, Jacky ve Pearl için hiperşarj spreyleri

Profil Simgeleri

  • Pearl Profil Simgeleri

  • Hiperşarj oyun logosu (Animasyonlu!!!!!!)

  • Akıncı Cordelius, Akrep Willow, Rodeo Hank, Yağmacı Maisie

  • Brawl Akademisi profil simgesi seti, Amigo Rosa, Sporcu Stu, İnek Squeak

  • Hanbok Mandy, Ay Savaşçısı Janet

  • Meka Edgar, Meka

  • Chuck Profil Simgeleri

  • Cadılar Bayramı profil simgesi seti

  • Shelly, Colt, Bull, Spike, Jacky ve Pearl için animasyonlu hiperşarj profil simgeleri


Ünvanlar

  • Fırın Ustası (Pearl)

  • Orkestra Şefi (Chuck)

Dengeleme Değişiklikleri

Güçlendirmeler

  • Hank

    • Temel saldırı hasarı: 1800 → 2100

    • Temel sağlık: 5400 → 5800

  • Buster

    • Temel sağlık: 4800 → 5200

    • Temel saldırı hasarı: 1320 → 1440

  • Byron

    • Süper dolum: 4 → 3 atış

  • Bibi

    • Temel sağlık: 4600 → 4800

  • Nani

    • Geri iade süresi: 5 sn → 2 sn (zayıflatma)

    • Temel saldırı hasarı: 700 → 800

  • Piper

    • Temel saldırı hasarı: 1520 maks → 1700 maks

    • Güdümlü mermi: Güdümlü atışlar %33 azaltıldı.

  • Mandy

    • Temel saldırı hasarı: 1200 → 1300

  • Leon

    • Temel sağlık: 3200 → 3400

  • Sandy

    • Süper dolum: 7 → 6 atış

  • Fang

    • Süper saldırının hasarı artırıldı: 1000 → 1200

    • Süper saldırıdan kazanılan süper dolumu biraz artırıldı.

  • Willow

    • Temel sağlık: 2500 → 2800

  • Edgar

    • Temel Sağlık 3000 → 3300

  • Mortis

    • Artık 'long dash' mermi durumundan bağımsız olarak saldırır


Zayıflatmalar

  • Squeak

    • Aksesuar - Kalıntı: 10 sn → 8 sn

    • Yıldız Gücü - Zincir Tepkimesi: %20 → %15

  • Bonnie

    • Temel - Mermi hızı: 4000 → 3800

  • Crow

    • Yıldız Gücü - Ekstra zehirli: %20 → %15

  • Tick

    • Ana saldırının dolum hızı %4 azaltıldı.

  • Tara

    • Temel sağlık: 3200 → 3100

Haritalar, Oyun Modları ve Dönüşümlü Etkinlikler


Bu güncellemede mevcut oyun modlarında ve bölmelerde bazı büyük değişiklikler yapmaya karar verdik:


5. ve 6. bölmeler şimdilik devre dışı bırakıldı. Kontrol modları diğer modlar kadar popüler olmadı. Odaklanmanın iyileştirilmesinin, özellikle yüksek performanslı oyuncular için eşleştirme süreleri üzerinde önemli bir etkisi olup olmadığını öğrenmek istiyoruz!


Ödül Avı, Soygun ve Sıcak Bölge, hâlâ dostluk savaşlarında ve harita oluşturucuda kullanılabiliyor.

Boss Savaşı, Büyük Oyun ve Robot İşgali artık hafta sonu etkinlikleri sırasında mevcut olmayacak. Bununla birlikte artık hafta sonları Soygun, Sıcak Bölge ve yukarıda belirtilen modlar (500 jetonluk bir görev ile) dahil olmak üzere daha geniş bir mod yelpazesini dönüşümlü olarak sunacağız!

1. bölme: Hesaplaşma (Tek ve Çift) | Toplam: 8 harita

  • Etkin

    • Kurumuş Nehir

    • Karanlık Geçit

  • Devre Dışı

    • Çifte Bela

    • Taşkın Taş


2. bölme: Savaş Topu | Toplam: 8 harita

  • Etkin

    • Atlama Taşı (Yeni)

    • Penaltı Atışı

  • Devre Dışı

    • Plaj Topu

    • Orta Saha


3. bölme: Elmas Kapmaca ve Nakavt

  • Elmas Kapmaca

    • Etkin

      • Son Durak (Yeni)

  • Devre Dışı

    • Elmas Kale

    • Kırsal Macera

    • Mantar Tuzağı

    • Alt Maden

    • Vagon Çılgınlığı

  • Nakavt

    • Devre Dışı

      • Su Pınarı

      • Zorİş

      • Ortak Karar

      • İşaretli


4. bölme: Temizlik ve Kuşatma | Topluluk Bölmesi

  • Temizlik

    • Etkin

      • Katlı Pasta (Yeni)

    • Devre Dışı

      • Katmanlı Kek

      • Kurak Sezon

      • Yılan Çayırı

      • Sığınak

      • Büyük Kanal

  • Kuşatma

    • Etkin

      • Robot Avı

      • Üretim Şart

      • Cıvatalar ve Balatalar

      • Fabrikaya Akın


Yalnızca dostluk savaşları

  • Ödül Avı | Toplam: 4 harita ○ Kayan Yıldız

    • Katmanlı Kek ○ Büyük Kanal ○ Kurak Sezon

  • Soygun | Toplam: 4 harita

    • Sıcak Patates

    • Bomba Kanyonu

    • Güvenli Bölge

    • Pit Stop

  • Sıcak Bölge | Toplam: 4 harita

    • Açık Dükkan

    • Ateşten Halka

    • Savaşan Böcekler

    • Ayrım


Sıralı (Güç Ligi/Kulüp Ligi)

  • Ödül avı yerine temizlik modu geldi.

  • Soygun ve sıcak bölge şimdilik devre dışı bırakıldı.

  • Havuz, iki haritaya/moda indirgendi:

    • Savaş Topu

      • Arka Bahçe

      • Gol Vuruşu

    • Elmas Kapmaca

      • Taş Madeni

      • Çifte Tantana

    • Nakavt

      • Altın Kol Geçidi

      • Belle'in Kayaları

    • Temizlik

      • Sonsuz Lanet

      • Kayan Yıldız

Harita Teması Değişiklikleri

  • Eklenen

    • Çiftlik | Yeni

    • Robot Fabrikası

    • Robot Fabrikası Hesaplaşması

    • Hayalet İstasyonu

    • Hurdalık

  • Kaldırılan

    • Darryl'in Gemisi

    • Velocirapids

    • Ormanda Kargaşa

Hata Düzeltmeleri

  • Anka Crow'un havadayken yanlış animasyonlar göstermesine neden olan bir hata düzeltildi.

  • Uzun içerik üreticisi kodlarının yanlış biçimde kaydırılmasına neden olan bir hata düzeltildi.

  • Güç ligi lobilerinde cihaz yönünün değiştirilmesinin maç kaçırmaya neden olabildiği bir hata düzeltildi.

  • Dokunuşların görevler ekranındaki belirli yerlerde algılanmamasına neden olan bir sorun düzeltildi.

  • Janet'ın galibiyet animasyonları düzeltildi.

Diğer

  • Sporcu Stu ve Meka Edgar Kostümleri düşman Savaşçı yok edildiğinde yeni özel efektlere sahip olacak. Bu efektleri şimdiki ve gelecek (ve daha önce çıkmış) 299 Elmaslık Kostümlerin tamamına getirmeyi planlıyoruz

Sistemlerle İlgili Değişiklikler

  • Günlük sistem sıfırlamaları, artık tüm oyuncular için her gün aynı saatte gerçekleşiyor:

    • Günlük Görev Yenilemesi

    • Starr Hediyesi Yenilemesi

    • Dükkan Teklifi Sıfırlaması

  • Seviye Değişiklikleri

  • Sporcu Stu ve Meka Edgar kostümleri, düşman savaşçılar yok edildiğinde gösterilen yeni özel efektlere sahip olacak. Bu efektleri mevcut ve gelecek (ayrıca daha önce yayınlanmış) 299 elmas kostümüne de eklemeyi planlıyoruz.

    • Seviyeler, artık savaşçının gücünü her seviyede %5 yerine %10 artıracak.

  • Görev Değişiklikleri

    • Artık çoklu bir görevi değiştirmeniz halinde tamamen farklı bir savaşçı setiyle başka bir çoklu görev alacaksınız.

  • Hiperşarj Etkinliği

    • Oyuncuların güncellemeyle birlikte hiperşarjı yayınlanacak 6 savaşçıdan
      herhangi biriyle oynayarak yeni hiperşarjları deneyebilecekleri sınırlı süreli bir
      etkinlik.

    • Savaşçılar tüm aksesuarlar, yıldız güçleri ve eşyalar ile 11. seviyede olacak,
      ayrıca hiperşarjları açılmış olacak.

    • Oyuncular her maçta rastgele bir savaşçıyla oynayacak.

    • Oyun, 3'e 3 mod havuzundan rastgele bir harita seçecek.

    • Etkinlikte Shelly'nin hiperşarjını ücretsiz olarak açabileceğiniz özel bir görev
      yer alacak!

  • Hiperşarj Koleksiyon Paketleri

  • Starr

    • Aşağıdaki savaşçıların hiperşarjları, güncellemeden sonraki haftalarda sırayla yayınlanacak: Colt, Bull, Spike, Jacky, Shelly ve Pearl.
      Koleksiyon paketleri, hiperşarjların yanı sıra harika hiperşarj görsel ürünleri içerir.

      • Hiperşarj görsel ürünlerine rozet, sprey ve özel animasyonlu profil simgesi dahildir.

    • Savaşçınız 11. seviyedeyse koleksiyon paketleri 9.600 altın/299 elmas karşılığında alınabilir.

      • Savaşçınız 11. seviyede değilse koleksiyon paketleri, indirimli bir seviye atlama teklifi de içerir.

    • Koleksiyon paketi yayınlandıktan iki hafta sonra hiperşarj, savaşçının profil ekranında 5.000 altın karşılığında alınabilir.

  • Starr Drop Değişiklikleri

    • Hiperşarjlar, sezon ortasında starr hediyelerine eklenecek.

      • Oyuncular, savaşçıları 11. seviyede olmasa bile hiperşarj alabilecek. Jeton katlayıcı sayısı azaltıldı.

    • Jeton katlama miktarı düşürüldü