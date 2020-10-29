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29 Eki 2020
Blog – Brawl Stars

Bakım Notları!

Görev Üretimi Değişiklikleri

  • Görevler artık Savaşçı ve Oyun Modu Görevleri arasında daha eşit şekilde üretiliyor.

  • Artık Savaşçıların yinelenen Görevler alma şansı daha yüksek.

  • Artık yeni sezonun ilk gününde Görevler mevcut olacak.

Düzeltmeler

  • Amber’ın Süperinin ateş sıvısını tutuşturmadan hemen önce yenilmesi durumunda yalnızca 1 hasar vermesine neden olan bir sorun giderildi.

  • Tara'nın iyileştirici gölgesinin Amber'in ateş sıvısını tutuşturmasına neden olan bir sorun giderildi.

  • Gene’in Süperinin düşmanları ışınlanmaya çekmesine izin veren bir sorun düzeltildi.

  • Tripwire kullanırken Bo’nun ölmesi durumunda mayınlarının hiç tetiklenmemesine neden olan bir sorun düzeltildi.

  • Graveyard Shift'te iyileştirmeye yönelik oyun modu sınırlamalarını yok sayan iyileştirme efektleriyle ilgili sorunlar düzeltildi.

  • Savaş topunda topa kimse dokunmadan gol olduğunda meydana gelen çökme sorunu giderildi.

  • Max’in aksesuar sağlığının ışınlanma ile aktive olması sorunu giderildi.

AMBER

  • Sağlık 3300'den 3000'e düşürüldü.

  • Süper hasar 2000'den 1800'e düşürüldü.

  • Ana Saldırıdan süper dolum oranı %25 düşürüldü (17 vuruştan 22 vuruşa).

  • Süper Saldırının süper doldurma oranı %16 düşürüldü.

  • Amber'ın artan Güç Seviyeleri ile Süper Saldırıdan artırılmış Süper doldurma oranı kazanmasına neden olan bir sorun düzeltildi.