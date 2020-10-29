Görev Üretimi Değişiklikleri
Görevler artık Savaşçı ve Oyun Modu Görevleri arasında daha eşit şekilde üretiliyor.
Artık Savaşçıların yinelenen Görevler alma şansı daha yüksek.
Artık yeni sezonun ilk gününde Görevler mevcut olacak.
Düzeltmeler
Amber’ın Süperinin ateş sıvısını tutuşturmadan hemen önce yenilmesi durumunda yalnızca 1 hasar vermesine neden olan bir sorun giderildi.
Tara'nın iyileştirici gölgesinin Amber'in ateş sıvısını tutuşturmasına neden olan bir sorun giderildi.
Gene’in Süperinin düşmanları ışınlanmaya çekmesine izin veren bir sorun düzeltildi.
Tripwire kullanırken Bo’nun ölmesi durumunda mayınlarının hiç tetiklenmemesine neden olan bir sorun düzeltildi.
Graveyard Shift'te iyileştirmeye yönelik oyun modu sınırlamalarını yok sayan iyileştirme efektleriyle ilgili sorunlar düzeltildi.
Savaş topunda topa kimse dokunmadan gol olduğunda meydana gelen çökme sorunu giderildi.
Max’in aksesuar sağlığının ışınlanma ile aktive olması sorunu giderildi.
AMBER
Sağlık 3300'den 3000'e düşürüldü.
Süper hasar 2000'den 1800'e düşürüldü.
Ana Saldırıdan süper dolum oranı %25 düşürüldü (17 vuruştan 22 vuruşa).
Süper Saldırının süper doldurma oranı %16 düşürüldü.
Amber'ın artan Güç Seviyeleri ile Süper Saldırıdan artırılmış Süper doldurma oranı kazanmasına neden olan bir sorun düzeltildi.