Görev Üretimi Değişiklikleri



Görevler artık Savaşçı ve Oyun Modu Görevleri arasında daha eşit şekilde üretiliyor.

Düzeltmeler



Amber’ın Süperinin ateş sıvısını tutuşturmadan hemen önce yenilmesi durumunda yalnızca 1 hasar vermesine neden olan bir sorun giderildi.



Tara'nın iyileştirici gölgesinin Amber'in ateş sıvısını tutuşturmasına neden olan bir sorun giderildi.



Gene’in Süperinin düşmanları ışınlanmaya çekmesine izin veren bir sorun düzeltildi.



Tripwire kullanırken Bo’nun ölmesi durumunda mayınlarının hiç tetiklenmemesine neden olan bir sorun düzeltildi.



Graveyard Shift'te iyileştirmeye yönelik oyun modu sınırlamalarını yok sayan iyileştirme efektleriyle ilgili sorunlar düzeltildi.



Savaş topunda topa kimse dokunmadan gol olduğunda meydana gelen çökme sorunu giderildi.

