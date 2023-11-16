Bakım - 16 Kasım
Bu bakımda Efsanevi Starr Hediyelerindeki bazı hataları düzeltiyor ve iyileştirmeler yapıyoruz!
Efsanevi Starr Hediyeleri artık Aksesuar, Rozet, Sprey ve Profil Simgesi vermeyecek, Bu ögeler yalnızca Gizemli Starr Hediyelerinde olacak.
Efsanevi Starr Hediyeleri artık yalnızca Yıldız Güçleri, Hiperşarjlar, Destansı ve Efsanevi Savaşçılar ile son olarak Süper Ender ve Destansı kostümler içerecek.
Efsanevi Starr Hediyelerinden hala kaynak elde edebilirsiniz, ancak yalnızca yedek ödüllerse.
Bu değişikliği toplam ödül dağılımını artırmadan yapabilmek için diğer nadirliklerdeki kaynakları yeniden dengelememiz gerekti, bu nedenle Altın ve Jeton Katlayıcılar biraz zayıflatıldı, Aksesuarlar, Yıldız Güçleri ve HiperŞarjların ise olasılıkları artırıldı.
Mega Kumbara etkinliğindeki bazı en iyi katılımcıların olması gerekenden iki kat daha fazla Starr Hediyesi almasına neden olan bir sorun düzeltildi.
Ve eğer merak ediyorsanız, tüm bu değişikliklerin bir sonucu olarak Efsanevi Starr Hediyelerini elde etme şansını azaltmadık!
Oyuncuların Güç Ligi'nde yasaklı Savaşçıları seçebilmesine neden olan bir sorun düzeltildi.
Yeni oyuncuların Kupa Yolunda, bu özelliğin kilidini açtıktan sonra, otomatik olarak bir Kulüp oluştururken altın kaybetmesine neden olan bir sorun düzeltildi
Çifte Hesaplaşma'da oyuncuların belirli haritalarda rakiplerinin yanında belirmesine neden olan bir sorun düzeltildi.
Kozalar artık sonda değil, başta hasar veya iyileştirme veriyor.
Koza içindeyken zamanla diğer hasar türlerinin etkili olmaya devam etmesine neden olan bir sorun düzeltildi.
Charlie Denge Değişiklikleri:
- Koza süresi azaltıldı. 10 → 7s
- Yıldız Gücü - Sindirim - Maksimum sağlık azaltma oranı düşürüldü. 50 → 25%
- Artık kozadan çıktıktan sonra da kozaya girerken sahip olduğunuz cephaneye sahipsiniz.
Android cihazlar icing yeni opsiyonal güncelleme mevcut. Aşağıdaki düzeltmeyi uygulamak için Google Play mağazasından güncellemeyi indirdiğinize emin olun:
Dükkana girerince çökmeye neden olan bir sorun düzeltildi.
Bazı yıldız gücü ve aksesuarların oyunu bozması ile ilgili bir sorun çözümlendi
Sandy ve Otis'in süperlerinini oyunu bozması ile ilgili bir sorun düzeltildi.
Pearl'ün Süper hasarına ısının yansımaması ile ilgili bir sorun düzeltildi.
Bazı oyuncuların Kulüp Ligine Güle Güle Takvim Etkinliği girişini görememesi ile ilgili bir sorun düzeltildi.
Hiperşarj etkinliği aktif hale getirildi.
Artık iOS ve Android cihazlar için isteğe bağlı bir güncelleme mevcut! En iyi oyun içi deneyim için oyunun en son sürümünü App Store/Google Play Store'dan indirdiğinizden emin olun.
Oyuncuların Düellolar için 3. Savaşçıyı seçmesini veya takımın en sağdaki üyesiyle etkileşime girmesini engelleyen sorun düzeltildi.
Tür: Alan Kontrolü
Saldırı: Yoyo
Charlie yoyosunu ileri doğru fırlatır, yoyo isabet ettiği ilk düşmana hasar verir ve geri döner.
Süper: Koza
Charlie, ileriye doğru bir saç demeti atar. Bu saç demeti, isabet ettiği düşmanları koza şeklinde sarar ve onları koza yok edilene kadar etkisiz hale getirir.
Aksesuar: Örümcekler
Charlie, en yakındaki düşmanlara doğru ilerleyen ve onlara saldıran üç örümcek bırakır.
Aksesuar: Kişisel Alan
Charlie kendi etrafına bir koza örer ve toplam sağlığının %50'si kadar iyileşir.
Yıldız Gücü: Sindirim
Düşmanlar koza içindeyken sağlıklarının %50'sini kaybeder.
Yıldız Gücü: Salgı
Koza, beş saniyeliğine arkasında bir salgı bırakır ve bu salgı üzerinden geçen düşmanları yavaşlatır.
Hiperşarj: İstila
Koza, en yakındaki düşmanlara doğru ilerleyen ve onlara saldıran üç örümcek bırakır.
Rosa: Sağlam Kökler
Rosa, süper özelliği etkinken yakınındaki tüm düşmanları yavaşlatır.
Maisie: Akıbet
Süper saldırısı sırasında Maisie, temel saldırısında kullandığı mermileri de kendi etrafında her yöne atar.
Lou: Sulu Kar Fırtınası
Lou'nun süper saldırısı alandaki düşmanları anında dondurur.
Jessie: Hurda Yığını
Jessie'nin tareti %50 daha fazla cana sahip olur ve %20 daha fazla hasar verir.
Colette: Asi Ruh
Colette ileri atıldığında ruhu onu takip eder ve yoluna çıkan düşmanlara hasar verir.
Charlie: İstila
Koza, en yakındaki düşmanlara doğru ilerleyen ve onlara saldıran üç örümcek bırakır.
Etkinlik: CADILAR BAYRAMI
Beyaz Kurt Leon (199 elmas)
Baykuş Shelly (199 elmas)
Bal Kabağı Fang (149 elmas/5.000 mücevher) | MAKE Kostümü (tasarımcısı: GlowingShark)
Bu yılın Cadılar Bayramı kostümleri ekim ayının sonlarına doğru dükkana gelecek.
Sezon: ESRARENGİZ SİRK
Katil Palyaço Sam (79 elmas/2.750 mücevher)
Kobra Lola (149 elmas/5.000 mücevher) | Güç Ligi Kostümü
Fildişi Nita (299 elmas)
Sirk Sunucusu Byron (199 elmas)
Esrarengiz sirk kostümleri kasım ayının başlarında Brawl Pass sezonu başladığında satışa sunulacak.
Mini Tema: SAVAŞÇININ YOLCULUĞU
On Yüzlü Grom (199 elmas)
Vanara Frank (199 elmas)
Arjuna Bo (199 elmas) ve Yüce Bo renk alternatifi (49 elmas) | Arjuna Bo kostümü gerekir.
Savaşçının Yolculuğu kostümleri kasım ayı ortasında dükkana gelecek.
HAYALET İSTASYONU kostümleri geri geliyor!
Müfettiş Colette (149 elmas/5.000 mücevher)
Rakun Penny (149 elmas/5.000 mücevher)
Testereli Buster (149 elmas/5.000 mücevher)
Bu kostümler ekim sonunda gelecek!
Yenilenenler
Colt Temel Modeli
Diğer Kostümler
Meka Edgar Birim-00 (49 elmas) ve Meka Edgar Birim-01 (49 elmas) | Güncellemeyle birlikte gelecek (bu renk alternatifleri için Meka Edgar kostümü gerekir).
İzci Gus (29 elmas) | Ekim sonuna doğru dükkana gelecek.
Gül Kız Charlie | Brawl Pass'te 70. kademe ödülü olarak alınabilir.
İnanılmaz Charlie (29 elmas) | Kasım başlarında dükkana gelecek.
Hokeyci Mortis (149 elmas) | Kasım başlarında dükkana gelecek.
Süslü Lola (149 elmas/5.000 mücevher) | Kasım sonuna doğru dükkana gelecek.
Rozetler
Charlie Seti, Gül Kız Charlie
MEGA KUMBARA Seti
Baykuş Shelly, Beyaz Kurt Leon, Bal Kabağı Fang
Esrarengiz Sirk Palyaçosu, Pamuk Şeker, Sirk Sunucusu Byron, Kobra Lola, Fildişi Nita Seti
Hiperşarjlı Charlie, Maisie, Colette, Lou, Rosa ve Jessie
E-spor Seti
Hokeyci Mortis
Savaşçının Yolculuğu Seti, On Yüzlü Grom, Yüce Bo, Arjuna Bo, Vanara Frank
Alevli Brock, Yarışçı Carl, Turtacı Barley, Kaçak Lola, Rockabilly Mortis, V8-BIT
Kötü Kraliçe Pam Seti, Robo Mike Seti
Meka Edgar Birim-00, Meka Edgar Birim-01, Beyaz Meka Mortis, Siyah Meka Mortis
Jessie Seti (yenilendi)
Katlanabilir cihaz
Spreyler
Charlie
Baykuş Shelly, Beyaz Kurt Leon, Bal Kabağı Fang
Esrarengiz Sirk Palyaçosu, Sihirli Testere seti, Sirk Sunucusu Byron, Kobra Lola, Fildişi Nita
Hiperşarjlı Charlie, Maisie, Colette, Lou, Rosa ve Jessie
On Yüzlü Grom, Yüce Bo, Arjuna Bo, Vanara Frank
Kötü Kraliçe Pam, Robo Mike
Profil Simgeleri
Charlie
Baykuş Shelly, Beyaz Kurt Leon, Bal Kabağı Fang
Kamera
Esrarengiz Sirk Logosu, Sirk Sunucusu Byron, Kobra Lola, Fildişi Nita
Hiperşarjlı Charlie, Maisie, Colette, Lou, Rosa ve Jessie
Hokeyci Mortis
Savaşçının Yolculuğu, On Yüzlü Grom, Yüce Bo, Arjuna Bo, Vanara Frank
Alevli Brock, Fırıncı Barley, Kaçak Lola, Rockabilly Mortis
Kötü Kraliçe Pam, Robo Mike
Ünvanlar
İnanılmaz (Charlie)
Güçlendirmeler
Eşyalar
Dost hayvan gücü - Güç artışı: %20 → %25
Dost Hayvan gücü, normal hasar eşyasına kıyasla düşük performans gösteriyordu. Bu yüzden her ikisinide kullanabilen savaşçılar için daha uygun olması adına bir adım attık.
Sandy - Sert Fırtına - Hasar azaltma etkisi artırıldı: %10 → %20
Artık daha fazla kum var!
Kalkan - Canı artırıldı: 600 → 900
Kalkan, % yenilemesinden etkilenmeyecek tek öge. Bunu % bazlı yapmak, bazı savaşçılara karşı harika olmaktan ziyade tank savaşçılarda harika olmasını sağlayacaktır - ki bu bizim istediğimiz bir şey değil.
Leon - Sis Dalgası - Süre artırıldı: 1 → 2 sn
Diğerlerini alt etmem için gereken tek şey bir saniye; olasılıklar...
Doug
Süper saldırı menzili artırıldı: 20 → 28
Süper saldırı genişliği artırıldı: 50 → 200
Neden birileri en lezzetli sosisli sandviçleri kaçırmak istesin ki? Bu, Doug'un kendisi doyduktan sonra süper gücünü takım arkadaşları üzerinde düzgün bir şekilde kullanmasına olanak tanıyacak.
Zayıflatmalar
Eşyalar
Hız - Hareket hızı azaltıldı: %20 → 15
Karmaşaya hoş geldiniz - ama daha yavaşça
Crow
Aksesuar - Yavaşlatan Toksin - Süre azaltıldı: 3 → 2 sn
Bu aksesuar Crow’a çok fazla kontrol verdi, bu yüzden üzerinde biraz oynama yaptık.
Chuck
Chuck’ın süperi yeniden doğduktan sonra hazır olmayacak, bu şekilde hala dokunulmazken süperini kullanmasını engellemiş olacağız.
Shelly
Süper saldırıların doldurduğu süper miktarı azaltıldı: 112 → 60.
BİR TANE DAHA - Süperiyle süperlerden zincirleme yapma konusunda çok iyiydi.
Gus
Aksesuar - İnfilak - Geri püskürtme etkisi kaldırıldı
Düşmanları geri püskürtme + ana saldırıyı kullanma birleşimi, bir destek savaşçısı olan Gus'ı çılgın bir suikastçi olmasını sağladı.
Pearl
Aksesuar - Fazla Pişmiş - Ekstra hasar azaltıldı: %60 → 40
Kim Pearl’ün bu kadar uzun süre pişirmesine izin verdi? Ben olamam..
Squeak
Aksesuar - Kalıntı - Süre azaltıldı: 8 → 6 sn
Crow’unki ile aynı neden
Fang
Ana saldırı - Hasar azaltıldı: 1400 → 1360
Fang, Süper doldurma güçlendirmesi + hasarı sayesinde son zamanlarda gerçekten güçlü. Onu yüksek risk-yüksekli olarak tutmak istesek de, hasarı azaltmak, size yaklaştığında bile daha fazla savaşçının onunla savaşmasına olanak tanıyacaktır.
Buster
Ana saldırı - Hasar azaltıldı: 1440 → 1400
Fang gibi Buster da istatistiklerinin artması nedeniyle bir yenileme yaşadı. Bu, Ağır Çekim Tekrar aksesuarıyla birlikte saldırdığında çok güçlü olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden ilk adım olarak ana saldırı hasarını biraz düzenledik.
Genel
Topluluk oylamasına dayanarak kuşatma modunu dönüşümlü etkinliklerden çıkardık ve düelloyu geri getirdik. Bu mod, temizlik ile değişimli olarak oyuncu topluluğu bölmesine yer alacak.
Ödül Avı
Değişmedi
Savaş Topu
Kaldırıldı* Penaltı Atışı* Tilt Alanı
Eklendi* Demir Parmaklıklar (Yeni)* Ölümcül Savunma (Yeni)
Elmas Kapmaca
Kaldırıldı* Mantar Tuzağı* Alt Maden
Eklendi* Üst Üste (Yeni)* Depo (Yeni)
Soygun
Kaldırıldı* Pit Stop
Eklendi* Aç Su Aygırları (Yeni)
Sıcak Bölge
Kaldırıldı* Açık Dükkan
Eklendi* Tren Yolculuğu (Yeni)
Nakavt
Kaldırıldı* Su Pınarı* Perspektif
Eklendi* Sonsuza Doğru (Yeni)* Lanetli Sular (Yeni)
Hesaplaşma
Kaldırıldı* Mağara Arası* Ada İşgali
Eklendi* Gazap Girdabı (Yeni)* Boğucu Boyutlar (Yeni)
Temizlik
Değişmedi
Kuşatma
Kaldırıldı* Tümü
Düello
Eklendi* Yerin Gözleri* Şeytan Koridoru* Gamsız Geçit* Savruk Savaş Sahası
Sıralı (Güç Ligi)
Ödül Avı
Kayan Yıldız
Büyük Kanal
Kurak Sezon
Savaş Topu
Gol Vuruşu
Oyun Alanı
Süper Sahil
Elmas Kapmaca
Taş Madeni
Çifte Tantana
Son Durak
Soygun
Bomba Kanyonu
Güvenli Bölge
Sıcak Patates
Sıcak Bölge
Ateşten Halka
Savaşan Böcekler
Ayrım
Nakavt
Altın Kol Geçidi
Belle'in Kayaları
Açıkta
Kaldırılan Temalar
Robot Fabrikası
Sihirli Orman
Hurdalık
Eklenen Temalar
Esrarengiz Sirk (Yeni)
Mortis'in Morgu
Bull'un Lokantası
Mega Kumbara
Hem lig haftaları hem de görev haftaları kaldırıldı.
Kulüp dükkanı kaldırıldı ve kullanılmayan kulüp altınları, altın ve güç puanına dönüştürülecek:
Dönüşümde kulüp altınlarının bir yarısı güç puanı, diğer yarısı altın olacak.
Yeni Kulüp Etkinliği: MEGA KUMBARA
Bu aylık etkinlik, kulüp liginin yerini alıyor!
Etkinliğin sonunda MEGA KUMBARAYI parçalayıp bir sürü ödül kazanacaksınız!
Her aylık etkinliğin başlangıcında tüm kulüp üyelerine maçlara katılmak için kullanabilecekleri 18 bilet verilir.
Her zafer MEGA KUMBARAYI etkinlik sonunda tüm kulüp üyelerine dağıtılacak altın, güç puanı, mücevher ve Starr hediyeleri ile doldurur.
MEGA KUMBARA aşamalarından her birine ulaştığınızda alacağınız ödül miktarı artar.
MEGA KUMBARAYI ne kadar çok doldurursanız o kadar çok ödül kazanırsınız! Dolayısıyla, dolu ve aktif bir kulüpteyseniz MEGA KUMBARAYI tamamen doldurma şansınız büyük ölçüde artar.
Ödüller:
Ödüller her zaman Kulübünüzdeki üye sayısına bölünür
MEGA KUMBARA'yı daha az üyeyle doldurmayı başarırsanız, alabileceğiniz maksimum ödüllerin sınırı vardır.
Bu, daha küçük kulüplerin de etkinlikten yararlanmasına olanak sağlarken daha az üye ile sistemin kötüye kullanılmasını engelleyecektir.
Ödüllere hak kazanmak için en az bir oyun kazanmanız gerekir.
MEGA KUMBARA Oyunları
MEGA KUMBARA etkinliği ile birlikte rastgele oyun modları, haritalar ve etkenler (yeni) içeren yepyeni bir oyun tarzı sunuyoruz!
Yeni etkenler şunlar:
Süper Çalılar
Maçın başında normal olan çalılar daha sonra her saniye rastgele yönlere yayılmaya başlar.
Anında Uzatmalar
Tüm nesneler haritadan kaybolur (yok edilemeyen duvarlar dahil).
Sonsuz Güç
Yok edilen savaşçılardan herhangi bir savaşçının alabileceği bir güç küpü ortaya çıkar.
Klasik
Herhangi bir etken olmadan alışkın olduğumuz klasik bir maç.
MEGA KUMBARA etkinliğinde oyunlar sadeleştirilmiş sıralamalı bir formata sahiptir:
Yasaklama aşaması yoktur.
Hazırlık aşaması yoktur.
Her iki takım için gizli seçim aşaması aynı anda yapılır.
Her iki takım da aynı savaşçıları seçebilir.
Bu değişiklikteki amacımız, bir yandan maçlara başlama süresini kısaltırken diğer yandan da harita, mod ve etkenleri göz önünde bulundurarak en iyi savaşçı kombinasyonunu oluşturmanıza olanak vermektir.
Kulüp Ligine Güle Güle Takvim Etkinliği!
Güncelleme yayınlandıktan sonra, MEGA KUMBARANIN oyuna gelişini kutlamak ve azalan toplam ödülleri bir nebze telafi etmek için 25 günlük bir oyuna giriş takvimimiz olacak. Bu takvim, ilk MEGA KUMBARA etkinliği başlayana kadar devam edecek.
Takvimde ulaştığınız en yüksek kulüp ligi seviyesine göre değişen Starr hediyeleri, yeni rozetler ve harika ödüller yer alacak:
Kulüp yok, Bronz, Gümüş & Altın - Destancı Starr Hediyesi
Elmas, Gizemli = Gizemli Starr Hediyesi
Efsanevi & USTALAR - Son gün Efsanevi Starr Hediyesi
Güç Ligi Kostümleri
Eski kulüp ligi kostümleri artık aşağıdaki fiyatlarla dükkanda ve katalogda satışa sunulacak:
Pizza Fırını Ash - 149 elmas/ 5.000 mücevher
Tavuk Rico - 149 elmas/ 5.000 mücevher
Patates Squeak - 79 elmas/2.750 mücevher
Aslan Bull - 149 elmas/5.000 mücevher
Küflü Mike - 199 elmas
Diğer Kulüp Geliştirmeleri
Kulüp oluşturmanın maliyeti 1.000 altın oldu.
Kulüpler artık 400 kupada açılıyor.
Kulüp arama sonuçları artık daha iyi ve en az 22 aktif üyesi olan kulüplere öncelik veriliyor, diğer kulüpler daha alt sıralarda yer alıyor.
Tekrarlar artık kulüp sohbetinde paylaşılabiliyor.
Kulüpler artık diğer oyuncuları daha kolay davet edebilecek.
Güncellemeyle birlikte beş hiperşarj yayınlanacak.
Charlie'nin hiperşarjı, Brawl Pass sezonu başladıktan bir süre sonra kullanıma sunulacak.
Hiperşarjlar, güncelleme yayınlandıktan sonra dükkanda 79 elmaslık indirimli fiyattan satışa sunulacak.
Hiperşarj koleksiyon paketleri dükkanda 144 elmaslık indirimli fiyattan satışa sunulacak.
Hiperşarjlar iki haftalık bir sürenin ardından 5.000 altın karşılığı alınabilecek.
Artık etkinlik görevini tamamladığınızda rastgele bir hiperşarj alacaksınız!
Etkinlik görevi hedefi, zafer kazanmak yerine maç sırasında hiperşarj etkinleştirmek olarak değiştirildi.
Görevi tamamladığınızda zaten tüm hiperşarjlara sahipseniz hiperşarj yerine 1.000 altın kazanırsınız.
Varsayılan elmas/altın oranı değiştirildi:
Eski: 1 elmas = 9,3 altın
Yeni: 1 elmas = 10 altın (+%7,5 artış)
Bu dönüştürme oranına göre yeniden sunulan standart altın paketleri şöyle:
30 elmas = 300 altın (%0 bonus)
80 elmas = 880 altın (%10 bonus)
170 elmas = 2.040 altın (%20 bonus)
360 elmas = 4.680 altın (%30 bonus)
Rodeo Hank'in altındakilere olması gerekenden daha fazla hasar vermesine neden olan bir hata düzeltildi.
Jacky yükseltilirken gösterilen ipuçlarındaki bir hata düzeltildi.
Cordelius zıplarken görünen bir görsel efekt hatası düzeltildi.
Maçları veya tekrarları izlerken alaşağı görsel efektlerinin oyunu çökertmesi sorunu giderildi.
Takılan animasyonlar düzeltildi.
Yayınlanmamış savaşçıların görünürlüğü düzeltildi.
Pearl'ün hiperşarj alanıyla ilgili bir hata düzeltildi.
Hedefleme göstergesinin bazı savaşçılar için doğru olmaması sorunu düzeltildi.
Hedefleme göstergesiyle ilgili diğer sorunlar giderildi.
Willow'un büyü yeteneğiyle ilgili bazı sorunlar giderildi.
Chester'ın Çıngırak Çılgınlığı'nın hasar güçlendirmesi almamasıyla ilgili bir sorun giderildi.
Chester tekrar oyuna girdiğinde ortaya çıkan, süper özelliğiyle ilgili bir sorun giderildi.
Gus'ın kazanma animasyonundaki bir sorun giderildi.
Güç puanı sınırı tamamen kaldırıldı.
Pearl'ün ustalık ünvanı "Pişiririm!" olarak değiştirildi.
Starr hediyelerini açarken geçen yükleme süresi iyileştirildi.
199 ve 299 elmaslık kostümler artık kostüme bağlı tüm görsel öğeleri otomatik olarak veriyor.