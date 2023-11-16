Bakım - 16 Kasım

Bu bakımda Efsanevi Starr Hediyelerindeki bazı hataları düzeltiyor ve iyileştirmeler yapıyoruz!

Efsanevi Starr Hediyeleri artık Aksesuar, Rozet, Sprey ve Profil Simgesi vermeyecek, Bu ögeler yalnızca Gizemli Starr Hediyelerinde olacak.

Efsanevi Starr Hediyeleri artık yalnızca Yıldız Güçleri, Hiperşarjlar, Destansı ve Efsanevi Savaşçılar ile son olarak Süper Ender ve Destansı kostümler içerecek.

Efsanevi Starr Hediyelerinden hala kaynak elde edebilirsiniz, ancak yalnızca yedek ödüllerse.

Bu değişikliği toplam ödül dağılımını artırmadan yapabilmek için diğer nadirliklerdeki kaynakları yeniden dengelememiz gerekti, bu nedenle Altın ve Jeton Katlayıcılar biraz zayıflatıldı, Aksesuarlar, Yıldız Güçleri ve HiperŞarjların ise olasılıkları artırıldı.

Mega Kumbara etkinliğindeki bazı en iyi katılımcıların olması gerekenden iki kat daha fazla Starr Hediyesi almasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Ve eğer merak ediyorsanız, tüm bu değişikliklerin bir sonucu olarak Efsanevi Starr Hediyelerini elde etme şansını azaltmadık!

Bakım - 9 Kasım

Oyuncuların Güç Ligi'nde yasaklı Savaşçıları seçebilmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Yeni oyuncuların Kupa Yolunda, bu özelliğin kilidini açtıktan sonra, otomatik olarak bir Kulüp oluştururken altın kaybetmesine neden olan bir sorun düzeltildi

Çifte Hesaplaşma'da oyuncuların belirli haritalarda rakiplerinin yanında belirmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Kozalar artık sonda değil, başta hasar veya iyileştirme veriyor.

Koza içindeyken zamanla diğer hasar türlerinin etkili olmaya devam etmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Charlie Denge Değişiklikleri:

- Koza süresi azaltıldı. 10 → 7s

- Yıldız Gücü - Sindirim - Maksimum sağlık azaltma oranı düşürüldü. 50 → 25%

- Artık kozadan çıktıktan sonra da kozaya girerken sahip olduğunuz cephaneye sahipsiniz.

Opsiyonel Güncelleme (Android) - 2 Kasım

Android cihazlar icing yeni opsiyonal güncelleme mevcut. Aşağıdaki düzeltmeyi uygulamak için Google Play mağazasından güncellemeyi indirdiğinize emin olun:

Dükkana girerince çökmeye neden olan bir sorun düzeltildi.

Bakım - 27 Ekim

Bazı yıldız gücü ve aksesuarların oyunu bozması ile ilgili bir sorun çözümlendi

Sandy ve Otis'in süperlerinini oyunu bozması ile ilgili bir sorun düzeltildi.

Pearl'ün Süper hasarına ısının yansımaması ile ilgili bir sorun düzeltildi.

Bazı oyuncuların Kulüp Ligine Güle Güle Takvim Etkinliği girişini görememesi ile ilgili bir sorun düzeltildi.

Hiperşarj etkinliği aktif hale getirildi.

Opsiyonel Güncelleme (iOS & Android) - 26 Ekim



Artık iOS ve Android cihazlar için isteğe bağlı bir güncelleme mevcut! En iyi oyun içi deneyim için oyunun en son sürümünü App Store/Google Play Store'dan indirdiğinizden emin olun.

Oyuncuların Düellolar için 3. Savaşçıyı seçmesini veya takımın en sağdaki üyesiyle etkileşime girmesini engelleyen sorun düzeltildi.

Yeni Savaşçı: Charlie (Kromatik)

Tür: Alan Kontrolü

Saldırı: Yoyo Charlie yoyosunu ileri doğru fırlatır, yoyo isabet ettiği ilk düşmana hasar verir ve geri döner.

Süper: Koza Charlie, ileriye doğru bir saç demeti atar. Bu saç demeti, isabet ettiği düşmanları koza şeklinde sarar ve onları koza yok edilene kadar etkisiz hale getirir.

Aksesuar: Örümcekler Charlie, en yakındaki düşmanlara doğru ilerleyen ve onlara saldıran üç örümcek bırakır.

Aksesuar: Kişisel Alan Charlie kendi etrafına bir koza örer ve toplam sağlığının %50'si kadar iyileşir.

Yıldız Gücü: Sindirim Düşmanlar koza içindeyken sağlıklarının %50'sini kaybeder.

Yıldız Gücü: Salgı Koza, beş saniyeliğine arkasında bir salgı bırakır ve bu salgı üzerinden geçen düşmanları yavaşlatır.

Hiperşarj: İstila Koza, en yakındaki düşmanlara doğru ilerleyen ve onlara saldıran üç örümcek bırakır.



Yeni Hiperşarjlar

Rosa: Sağlam Kökler Rosa, süper özelliği etkinken yakınındaki tüm düşmanları yavaşlatır.

Maisie: Akıbet Süper saldırısı sırasında Maisie, temel saldırısında kullandığı mermileri de kendi etrafında her yöne atar.

Lou: Sulu Kar Fırtınası Lou'nun süper saldırısı alandaki düşmanları anında dondurur.

Jessie: Hurda Yığını Jessie'nin tareti %50 daha fazla cana sahip olur ve %20 daha fazla hasar verir.

Colette: Asi Ruh Colette ileri atıldığında ruhu onu takip eder ve yoluna çıkan düşmanlara hasar verir.

Charlie: İstila Koza, en yakındaki düşmanlara doğru ilerleyen ve onlara saldıran üç örümcek bırakır.



Yeni Kostümler

Etkinlik: CADILAR BAYRAMI

Beyaz Kurt Leon (199 elmas)

Baykuş Shelly (199 elmas)

Bal Kabağı Fang (149 elmas/5.000 mücevher) | MAKE Kostümü (tasarımcısı: GlowingShark)

Bu yılın Cadılar Bayramı kostümleri ekim ayının sonlarına doğru dükkana gelecek.

Sezon: ESRARENGİZ SİRK

Katil Palyaço Sam (79 elmas/2.750 mücevher)

Kobra Lola (149 elmas/5.000 mücevher) | Güç Ligi Kostümü

Fildişi Nita (299 elmas)

Sirk Sunucusu Byron (199 elmas)

Esrarengiz sirk kostümleri kasım ayının başlarında Brawl Pass sezonu başladığında satışa sunulacak.

Mini Tema: SAVAŞÇININ YOLCULUĞU

On Yüzlü Grom (199 elmas)

Vanara Frank (199 elmas)

Arjuna Bo (199 elmas) ve Yüce Bo renk alternatifi (49 elmas) | Arjuna Bo kostümü gerekir.

Savaşçının Yolculuğu kostümleri kasım ayı ortasında dükkana gelecek.

HAYALET İSTASYONU kostümleri geri geliyor!

Müfettiş Colette (149 elmas/5.000 mücevher)

Rakun Penny (149 elmas/5.000 mücevher)

Testereli Buster (149 elmas/5.000 mücevher)

Bu kostümler ekim sonunda gelecek!

Yenilenenler

Colt Temel Modeli

Diğer Kostümler

Meka Edgar Birim-00 (49 elmas) ve Meka Edgar Birim-01 (49 elmas) | Güncellemeyle birlikte gelecek (bu renk alternatifleri için Meka Edgar kostümü gerekir).

İzci Gus (29 elmas) | Ekim sonuna doğru dükkana gelecek.

Gül Kız Charlie | Brawl Pass'te 70. kademe ödülü olarak alınabilir.

İnanılmaz Charlie (29 elmas) | Kasım başlarında dükkana gelecek.

Hokeyci Mortis (149 elmas) | Kasım başlarında dükkana gelecek.

Süslü Lola (149 elmas/5.000 mücevher) | Kasım sonuna doğru dükkana gelecek.

Yeni Görsel Öğeler

Rozetler

Charlie Seti, Gül Kız Charlie

MEGA KUMBARA Seti

Baykuş Shelly, Beyaz Kurt Leon, Bal Kabağı Fang

Esrarengiz Sirk Palyaçosu, Pamuk Şeker, Sirk Sunucusu Byron, Kobra Lola, Fildişi Nita Seti

Hiperşarjlı Charlie, Maisie, Colette, Lou, Rosa ve Jessie

E-spor Seti

Hokeyci Mortis

Savaşçının Yolculuğu Seti, On Yüzlü Grom, Yüce Bo, Arjuna Bo, Vanara Frank

Alevli Brock, Yarışçı Carl, Turtacı Barley, Kaçak Lola, Rockabilly Mortis, V8-BIT

Kötü Kraliçe Pam Seti, Robo Mike Seti

Meka Edgar Birim-00, Meka Edgar Birim-01, Beyaz Meka Mortis, Siyah Meka Mortis

Jessie Seti (yenilendi)

Katlanabilir cihaz

Spreyler

Charlie

Baykuş Shelly, Beyaz Kurt Leon, Bal Kabağı Fang

Esrarengiz Sirk Palyaçosu, Sihirli Testere seti, Sirk Sunucusu Byron, Kobra Lola, Fildişi Nita

Hiperşarjlı Charlie, Maisie, Colette, Lou, Rosa ve Jessie

On Yüzlü Grom, Yüce Bo, Arjuna Bo, Vanara Frank

Kötü Kraliçe Pam, Robo Mike

Profil Simgeleri

Charlie

Baykuş Shelly, Beyaz Kurt Leon, Bal Kabağı Fang

Kamera

Esrarengiz Sirk Logosu, Sirk Sunucusu Byron, Kobra Lola, Fildişi Nita

Hiperşarjlı Charlie, Maisie, Colette, Lou, Rosa ve Jessie

Hokeyci Mortis

Savaşçının Yolculuğu, On Yüzlü Grom, Yüce Bo, Arjuna Bo, Vanara Frank

Alevli Brock, Fırıncı Barley, Kaçak Lola, Rockabilly Mortis

Kötü Kraliçe Pam, Robo Mike

Ünvanlar

İnanılmaz (Charlie)

Dengeleme Değişiklikleri

Güçlendirmeler

Eşyalar Dost hayvan gücü - Güç artışı: %20 → %25



Dost Hayvan gücü, normal hasar eşyasına kıyasla düşük performans gösteriyordu. Bu yüzden her ikisinide kullanabilen savaşçılar için daha uygun olması adına bir adım attık.

Sandy - Sert Fırtına - Hasar azaltma etkisi artırıldı: %10 → %20

Artık daha fazla kum var!

Kalkan - Canı artırıldı: 600 → 900

Kalkan, % yenilemesinden etkilenmeyecek tek öge. Bunu % bazlı yapmak, bazı savaşçılara karşı harika olmaktan ziyade tank savaşçılarda harika olmasını sağlayacaktır - ki bu bizim istediğimiz bir şey değil.

Leon - Sis Dalgası - Süre artırıldı: 1 → 2 sn

Diğerlerini alt etmem için gereken tek şey bir saniye; olasılıklar...

Doug Süper saldırı menzili artırıldı: 20 → 28 Süper saldırı genişliği artırıldı: 50 → 200



Neden birileri en lezzetli sosisli sandviçleri kaçırmak istesin ki? Bu, Doug'un kendisi doyduktan sonra süper gücünü takım arkadaşları üzerinde düzgün bir şekilde kullanmasına olanak tanıyacak.

Zayıflatmalar

Eşyalar Hız - Hareket hızı azaltıldı: %20 → 15



Karmaşaya hoş geldiniz - ama daha yavaşça

Crow Aksesuar - Yavaşlatan Toksin - Süre azaltıldı: 3 → 2 sn



Bu aksesuar Crow’a çok fazla kontrol verdi, bu yüzden üzerinde biraz oynama yaptık.

Chuck

Chuck’ın süperi yeniden doğduktan sonra hazır olmayacak, bu şekilde hala dokunulmazken süperini kullanmasını engellemiş olacağız.

Shelly Süper saldırıların doldurduğu süper miktarı azaltıldı: 112 → 60.



BİR TANE DAHA - Süperiyle süperlerden zincirleme yapma konusunda çok iyiydi.

Gus Aksesuar - İnfilak - Geri püskürtme etkisi kaldırıldı



Düşmanları geri püskürtme + ana saldırıyı kullanma birleşimi, bir destek savaşçısı olan Gus'ı çılgın bir suikastçi olmasını sağladı.

Pearl Aksesuar - Fazla Pişmiş - Ekstra hasar azaltıldı: %60 → 40



Kim Pearl’ün bu kadar uzun süre pişirmesine izin verdi? Ben olamam..

Squeak Aksesuar - Kalıntı - Süre azaltıldı: 8 → 6 sn



Crow’unki ile aynı neden

Fang Ana saldırı - Hasar azaltıldı: 1400 → 1360



Fang, Süper doldurma güçlendirmesi + hasarı sayesinde son zamanlarda gerçekten güçlü. Onu yüksek risk-yüksekli olarak tutmak istesek de, hasarı azaltmak, size yaklaştığında bile daha fazla savaşçının onunla savaşmasına olanak tanıyacaktır.

Buster Ana saldırı - Hasar azaltıldı: 1440 → 1400



Fang gibi Buster da istatistiklerinin artması nedeniyle bir yenileme yaşadı. Bu, Ağır Çekim Tekrar aksesuarıyla birlikte saldırdığında çok güçlü olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden ilk adım olarak ana saldırı hasarını biraz düzenledik.

Haritalar, Oyun Modları ve Dönüşümlü Etkinlikler

Genel

Topluluk oylamasına dayanarak kuşatma modunu dönüşümlü etkinliklerden çıkardık ve düelloyu geri getirdik. Bu mod, temizlik ile değişimli olarak oyuncu topluluğu bölmesine yer alacak.

Ödül Avı Değişmedi

Savaş Topu Kaldırıldı* Penaltı Atışı* Tilt Alanı Eklendi* Demir Parmaklıklar (Yeni)* Ölümcül Savunma (Yeni)

Elmas Kapmaca Kaldırıldı* Mantar Tuzağı* Alt Maden Eklendi* Üst Üste (Yeni)* Depo (Yeni)

Soygun Kaldırıldı* Pit Stop Eklendi* Aç Su Aygırları (Yeni)

Sıcak Bölge Kaldırıldı* Açık Dükkan Eklendi* Tren Yolculuğu (Yeni)

Nakavt Kaldırıldı* Su Pınarı* Perspektif Eklendi* Sonsuza Doğru (Yeni)* Lanetli Sular (Yeni)

Hesaplaşma Kaldırıldı* Mağara Arası* Ada İşgali Eklendi* Gazap Girdabı (Yeni)* Boğucu Boyutlar (Yeni)

Temizlik Değişmedi

Kuşatma Kaldırıldı* Tümü

Düello Eklendi* Yerin Gözleri* Şeytan Koridoru* Gamsız Geçit* Savruk Savaş Sahası



Sıralı (Güç Ligi)

Ödül Avı Kayan Yıldız Büyük Kanal Kurak Sezon

Savaş Topu Gol Vuruşu Oyun Alanı Süper Sahil

Elmas Kapmaca Taş Madeni Çifte Tantana Son Durak

Soygun Bomba Kanyonu Güvenli Bölge Sıcak Patates

Sıcak Bölge Ateşten Halka Savaşan Böcekler Ayrım

Nakavt Altın Kol Geçidi Belle'in Kayaları Açıkta



Harita Teması Değişiklikleri

Kaldırılan Temalar Robot Fabrikası Sihirli Orman Hurdalık

Eklenen Temalar Esrarengiz Sirk (Yeni) Mortis'in Morgu Bull'un Lokantası Mega Kumbara



Kulüp Ligi Değişiklikleri

Hem lig haftaları hem de görev haftaları kaldırıldı.

Kulüp dükkanı kaldırıldı ve kullanılmayan kulüp altınları, altın ve güç puanına dönüştürülecek: Dönüşümde kulüp altınlarının bir yarısı güç puanı, diğer yarısı altın olacak.



Yeni Kulüp Etkinliği: MEGA KUMBARA

Bu aylık etkinlik, kulüp liginin yerini alıyor!

Etkinliğin sonunda MEGA KUMBARAYI parçalayıp bir sürü ödül kazanacaksınız!

Her aylık etkinliğin başlangıcında tüm kulüp üyelerine maçlara katılmak için kullanabilecekleri 18 bilet verilir.

Her zafer MEGA KUMBARAYI etkinlik sonunda tüm kulüp üyelerine dağıtılacak altın, güç puanı, mücevher ve Starr hediyeleri ile doldurur.

MEGA KUMBARA aşamalarından her birine ulaştığınızda alacağınız ödül miktarı artar.

MEGA KUMBARAYI ne kadar çok doldurursanız o kadar çok ödül kazanırsınız! Dolayısıyla, dolu ve aktif bir kulüpteyseniz MEGA KUMBARAYI tamamen doldurma şansınız büyük ölçüde artar.

Ödüller:

Ödüller her zaman Kulübünüzdeki üye sayısına bölünür

MEGA KUMBARA'yı daha az üyeyle doldurmayı başarırsanız, alabileceğiniz maksimum ödüllerin sınırı vardır.

Bu, daha küçük kulüplerin de etkinlikten yararlanmasına olanak sağlarken daha az üye ile sistemin kötüye kullanılmasını engelleyecektir.

Ödüllere hak kazanmak için en az bir oyun kazanmanız gerekir.

MEGA KUMBARA Oyunları

MEGA KUMBARA etkinliği ile birlikte rastgele oyun modları, haritalar ve etkenler (yeni) içeren yepyeni bir oyun tarzı sunuyoruz!

Yeni etkenler şunlar:

Süper Çalılar

Maçın başında normal olan çalılar daha sonra her saniye rastgele yönlere yayılmaya başlar.

Anında Uzatmalar

Tüm nesneler haritadan kaybolur (yok edilemeyen duvarlar dahil).

Sonsuz Güç

Yok edilen savaşçılardan herhangi bir savaşçının alabileceği bir güç küpü ortaya çıkar.

Klasik Herhangi bir etken olmadan alışkın olduğumuz klasik bir maç.



MEGA KUMBARA etkinliğinde oyunlar sadeleştirilmiş sıralamalı bir formata sahiptir:

Yasaklama aşaması yoktur.

Hazırlık aşaması yoktur.

Her iki takım için gizli seçim aşaması aynı anda yapılır.

Her iki takım da aynı savaşçıları seçebilir.

Bu değişiklikteki amacımız, bir yandan maçlara başlama süresini kısaltırken diğer yandan da harita, mod ve etkenleri göz önünde bulundurarak en iyi savaşçı kombinasyonunu oluşturmanıza olanak vermektir.

Kulüp Ligine Güle Güle Takvim Etkinliği!

Güncelleme yayınlandıktan sonra, MEGA KUMBARANIN oyuna gelişini kutlamak ve azalan toplam ödülleri bir nebze telafi etmek için 25 günlük bir oyuna giriş takvimimiz olacak. Bu takvim, ilk MEGA KUMBARA etkinliği başlayana kadar devam edecek.

Takvimde ulaştığınız en yüksek kulüp ligi seviyesine göre değişen Starr hediyeleri, yeni rozetler ve harika ödüller yer alacak:

Kulüp yok, Bronz, Gümüş & Altın - Destancı Starr Hediyesi

Elmas, Gizemli = Gizemli Starr Hediyesi

Efsanevi & USTALAR - Son gün Efsanevi Starr Hediyesi

Güç Ligi Kostümleri

Eski kulüp ligi kostümleri artık aşağıdaki fiyatlarla dükkanda ve katalogda satışa sunulacak:

Pizza Fırını Ash - 149 elmas/ 5.000 mücevher

Tavuk Rico - 149 elmas/ 5.000 mücevher

Patates Squeak - 79 elmas/2.750 mücevher

Aslan Bull - 149 elmas/5.000 mücevher

Küflü Mike - 199 elmas

Diğer Kulüp Geliştirmeleri

Kulüp oluşturmanın maliyeti 1.000 altın oldu.

Kulüpler artık 400 kupada açılıyor.

Kulüp arama sonuçları artık daha iyi ve en az 22 aktif üyesi olan kulüplere öncelik veriliyor, diğer kulüpler daha alt sıralarda yer alıyor.

Tekrarlar artık kulüp sohbetinde paylaşılabiliyor.

Kulüpler artık diğer oyuncuları daha kolay davet edebilecek.

Hiperşarj Yayınlama Değişiklikleri

Güncellemeyle birlikte beş hiperşarj yayınlanacak.

Charlie'nin hiperşarjı, Brawl Pass sezonu başladıktan bir süre sonra kullanıma sunulacak.

Hiperşarjlar, güncelleme yayınlandıktan sonra dükkanda 79 elmaslık indirimli fiyattan satışa sunulacak.

Hiperşarj koleksiyon paketleri dükkanda 144 elmaslık indirimli fiyattan satışa sunulacak.

Hiperşarjlar iki haftalık bir sürenin ardından 5.000 altın karşılığı alınabilecek.

Hiperşarj Etkinliği Değişiklikleri

Artık etkinlik görevini tamamladığınızda rastgele bir hiperşarj alacaksınız!

Etkinlik görevi hedefi, zafer kazanmak yerine maç sırasında hiperşarj etkinleştirmek olarak değiştirildi.

Görevi tamamladığınızda zaten tüm hiperşarjlara sahipseniz hiperşarj yerine 1.000 altın kazanırsınız.

Altın

Varsayılan elmas/altın oranı değiştirildi:

Eski: 1 elmas = 9,3 altın

Yeni: 1 elmas = 10 altın (+%7,5 artış)

Bu dönüştürme oranına göre yeniden sunulan standart altın paketleri şöyle:

30 elmas = 300 altın (%0 bonus)

80 elmas = 880 altın (%10 bonus)

170 elmas = 2.040 altın (%20 bonus)

360 elmas = 4.680 altın (%30 bonus)

Hata Düzeltmeleri

Rodeo Hank'in altındakilere olması gerekenden daha fazla hasar vermesine neden olan bir hata düzeltildi.

Jacky yükseltilirken gösterilen ipuçlarındaki bir hata düzeltildi.

Cordelius zıplarken görünen bir görsel efekt hatası düzeltildi.

Maçları veya tekrarları izlerken alaşağı görsel efektlerinin oyunu çökertmesi sorunu giderildi.

Takılan animasyonlar düzeltildi.

Yayınlanmamış savaşçıların görünürlüğü düzeltildi.

Pearl'ün hiperşarj alanıyla ilgili bir hata düzeltildi.

Hedefleme göstergesinin bazı savaşçılar için doğru olmaması sorunu düzeltildi.

Hedefleme göstergesiyle ilgili diğer sorunlar giderildi.

Willow'un büyü yeteneğiyle ilgili bazı sorunlar giderildi.

Chester'ın Çıngırak Çılgınlığı'nın hasar güçlendirmesi almamasıyla ilgili bir sorun giderildi.

Chester tekrar oyuna girdiğinde ortaya çıkan, süper özelliğiyle ilgili bir sorun giderildi.

Gus'ın kazanma animasyonundaki bir sorun giderildi.

Diğer