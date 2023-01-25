Bakım 13/02

Sunucu Bakımı

Bazı oyun modlarının oyuncu savaş günlüğüne kayıt olmaması sorunu düzeltildi.

Bakım 26/01

Griffin süperinin harita kenarlarına yakın kullanıldığında tuhaf çalışması sorunu düzeltildi.

Dükkandaki bazı tekliflerin tuhaf çalışması sorunu düzeltildi.

Şöhret, tüm Savaşçılara sahip olmayan oyuncuların profillerinden kaldırıldı.

Bakım 12/01

Denge Değişiklikleri:





Chester

Stun - Hasarı azaltıldı (1400'den 200'e)



Stun - Mermi hızı %25 azaltıldı

Stun - Sersemleme süresi 2'den 1 saniyeye düşürüldü

Ana Saldırı - Hasarı azaltıldı (720'den 640'e)



Buster

Süper süresi yarı yarı düşürüldü

Hasarı azaltıldı (1480'den 1320'e)



Çelik yelek hasar azaltması düşürüldü (20%'den 10%'e)



Grom

Ana Saldırı: Mermi hızı azaltıldı (880 ms'den 840 ms'e - Aralıktan önce 800 ms)



Gray

Piano aksesuarı - etkilediği alan %50 küçültüldü

Mandy

Mandy'nin dururken daha uzun menzil için odaklanması gereken süre %40 azaltıldı

Düzeltmeler

Oyuncuların 24 saat Yükleme ekranında kalmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Mandy’nin süperinin fırlatıldıktan sonra sınırların dışında yalpalamasına neden olan bir sorun düzeltildi







Bakım 21.12

Şeker Diyarı ve sonrasında gelecek Brawl Passlerin ödülleri artırıldı (Ocak ayında başlayacak)

Topluluktan gelen geri dönüşleri okuyup ilerleme sürecini gözden geçirdik ve sonraki sezonlar için Brawl Pass ödüllerini geliştirmeye karar verdik. Amacımız oyuncuların öncesine göre biraz daha fazla Altın ve Güç Puanı alması.

Unutmayın, daha fazla ödülü Kulüp Dükkanı, Özel Görevler ve Mücadeleler ile elde edebilirsiniz.



Ücretsiz Yol

Güç Puanı %15.6 artırıldı



Altınlar %9.4 artırıldı



Kredileri %11.7 artırıldı





Premium Yol

Güç Puanı %6.7 artırıldı





Kuyruk Ödülleri

Güç Puanı %5 artırıldı



Bazı oyuncuların hata ile elde ettiği Şöhret geri alındı



Opsiyonel Güncelleme:

Kostüm seçimi kullanıcı arayüzünde görülen gereksiz para birimi sorunu düzeltildi.



iOS: Tüm savaşçılara sahip olan oyuncularda , dükkandaki ücretsiz öğelerin kullanıcı arayüzünde yanlış gösterilmesi sorunu düzeltildi.



Bazı durumlarda kullanıcı arayüzünde Söhret kısmının oyuncu adı ile çakışması sorunu düzeltildi.







Bakım 16/12

Tazminatla ilgili bazı sorunları çözmek için başka bir bakım molası verdik.

Bakım: 16/12

Görev değiştirme süresinin normalde uzun olması sorunu düzeltildi.

Sandy’nin Kum Fırtınası’nın İyileştiren Rüzgarlar ile kullanıldığında düşmana yalnızca 1 hasar vermesi sorunu düzeltildi.

Chester‘ın yavaş olan süperi aktifleştirildikten sonra öldüğünde oluşan bir durum düzeltildi.

Tazminat ödülleri geldi - 2 hafta içerisinde almanız gerekli -. Kupa Yolu ödüllerini tekrar toplayan oyuncular tazminattan yararlanamayacak (Çünkü sorundan dolayı ekstra ödül aldılar)

Bazı lokalizasyon hataları düzeltildi

Kilidi açılacak yalnızca bir Savaşçısı kalan oyuncular için terk düğmesinin gösterilmesi sorunu düzeltildi

Güç Puanı sınırına ulaştığınızda alacağınız ekstra Güç Puanlarının Jetona dönüştürülmemesi sorunu düzeltildi

Tazminat ödülleri ile ilgili bazı notlar

Tazminat ödülleri 13:00 UTC’de gelecek

Alacaklarınız şu anda sahip olduğunuz kupa sayısına bağlıdır ve farklı kupa kademelerine ayrılır (her 2500 kupa kilometre taşında)

Kademeler 5000 kupadan başlıyor ve 25000 kupada bitiyor. Bu rakamların altında veya üstünde kupaya sahip olanlar en yakın oldukları kupa kademesine göre ödül alacaklar.

2 hafta içerisinde toplamanız gerekli!

Bunlar SADECE Kupa Yolundan tekrar ödül toplayamayan oyuncular için geçerli (bu bir hataydı)

Bu tazminatı yalnızca BİR KEZ alabilirsiniz

SSS

Kupa Yolu ödüllerim nerede?

Bu bir bug idi. Kimse Kupa Yolu ödüllerini tekrar almamalıydı. Ödülleri toplayabilenler, kendilerinde tutabilirler. Toplayamayanlar ise bir çeşit tanzim alacaklar.

Kupa Yolu ödüllerini neden herkese vermiyorsunuz?

Bug, oyunculara sahip oldukları kupalara göre rastgele ödüller dağıttı. Yani bazı daha az kupalı oyuncuların daha fazla ödül almış olması da olası. Tanzim, oyuncuların kendi ilerlemelerine göre yapılacak. Ne kadar kupanız varsa o kadar alacaksınız( Kupa aşamasında her 2500 kupada bir olarak temel alınır).

Neden bir hafta sürdü?

Birçok tartışmanın ve tanzimin ne olması gerektiğinin hesaplanması dışında SADECE bugdan etkilenmeyenleri hedef alabilecek bir yöntem geliştirilmesi gerekti. Kararlar, geliştirme, testler ve uygulama çok zaman alıyor.

Bakım 12/12

Güncellemeden sonra Kupa Yolu ödüllerinin tekrar alınabilmesi sorunu düzeltidi.









Yeni Savaşçı: Mandy (Kromatik)

Mandy, Starr Parktaki Candy Land’in yöneticisi. Yalnızca müşterilerinin önünde sevimli görünen Mandy, yalnız olduğunda, ya Chester onu sinirlendirdiği için ya da müşteriler müşteri gibi davranmaya devam ettiği için her zaman huysuzdur…



Ana Saldırı: Şeker Otomatı

Mandy, şeker otomatından şeker fırlatır. Sabit durduğunda daha kolay odaklanır ve saldırı menzili artar.



Süper: Şeker Işını

Mandy, düşmanları ve çevresini yarıp geçen ve büyük hasar veren bir dizi şeker atar.



Aksesuar: Karamelize

Mandy'nin şeker otomatındn attığı son iki şeker isabet ettiği düşmanı 2.5 saniye yavaşlatır.



Aksesuar: Kurabiye Kırıntıları

Mandy'nin şeker otomatından attığı bir sonraki şeker düşmanların içinden geçer.



Yıldız Gücü: Açık Gözlü

Mandy odaklandığında şekerlerini %20 daha hızlı atar.



Yıldız Gücü: Sert Şeker

Mandy odaklandığında %20 kalkan kazanır.







Yeni Savaşçı: Gray (Gizemli)



Gray, Lola ile birlikte Brawlywood üçlüsünün ikinci üyesi! Kendisi pek konuşmuyor ve hislerini vücudu ve mimikleri ile ifade ediyor.



Ana Saldırı: Parmaktan Tabanca

Düşmanı vurduğunda hasar verecek bir hatta ateş eder.



Süper: Boyutlar Arası Kapılar

Gray, kendisi ve takım arkadaşları için hızlı kaçabilecekleri ve beklenmedik saldırılar yapabilecekleri kapılar yaratır!



Aksesuar: Baston

Gray, parmaktan tabanca vuruşuyla düşmanı bir miktar kendine çeken bir baston fırlatır.



Aksesuar: Kuyruklu Piyano

Gray'in bir sonraki Parmaktan Tabanca Saldırısı yere bir hedef Bırakır ve hedefin olduğu yere piyano düşer.

Yıldız Gücü: Sahte Yaralanma

Gray tam sağlığa sahipken bir sonraki hasar alma %25 azaltılır.



Yıldız Gücü: Yeni Dünyalar

Kapılar kullanıldığında kendisi ve takım arkadaşları 1000 sağlık yeniler.









Yeni Savaşçı: Chester (Efsanevi)



Chester, özellikle Mandy için son derece can sıkıcı olan, kaotik bir şakacı. Bunu komik buluyor, çünkü sevgisini sadece bu şekilde ifade edebiliyor.



Ana Saldırı: Çıngıraklı Şapka

Chester, şapkasından arka arkaya önce bir, sonra iki ve en son üç tane çıngırak fırlatır..



Özellik: Sürpriz Kutusu Bu savaşçı, her kullanımdan sonra değişen rastgele bir süper saldırıyla oyuna başlar



Süper: Şeker Kutusu

Chester’ın attığı şeker kutusu patlayarak siperleri darmaduman eder, düşmanları geri püskürtür ve onlara hasar verir.



Süper: Akide Şekeri

Chester, isabet ettiği düşmanları sersemleten kaya gibi sert bir şeker fırlatır.



Süper: Salmiakki

Chester’ın koni şeklinde püskürttüğü tuzlu salmiakki tozu düşmanları zehirler ve zaman geçtikte hasar vermeye devam eder.



Süper: Patlayan Şekerler

Chester’ın yere serptiği patlayan şekerler üzerinde duran düşmanlara zaman geçtikçe zarar verir.



Süper: Nane Etkisi:

Chester’ın ağızına attığı ferahlatıcı nane onu zamanla iyileştirir.



Aksesuar: Sürpriz Zar:

Chester sahip olduğundan farklı, rastgele bir süper saldırı alır.



Aksesuar: Ayıcık Şekerlemeler

Şapkasından çıkardığı gizemli şekerlemeleri yiyen Chester, 5 saniyeliğine rastgele bir güçlendirme kazanır

Ekstra Hız

Ekstra Hasar

Zamanla İyileşme



Yıldız Gücü 1: Çıngırak Çılgınlığı Chester, hört çıngıraklı ekstra bir saldırı yapar

Yıldız Gücü 2: Ön Gösterim

Chester her zaman bir sonraki süper saldırısının ne olacağını bilir.



Yeni Kostümler

Şeker Diyarı Sezonu

Mağma Mandy (Brawl Pass, 70.kademe - 149 Elmas)



Jel Ayıcık Nita (Brawl Pass, 1.kademe, 79 Elmas)



Pinyata Ash (Güç Ligi, 25,000 Yıldız Puanı veya 149 Elmas)



Süslü Buzz (149 Elmas)



Kapkek Darryl (149 Gems)



Karanlık Yılbaşı

Karanlık Yılbaşı kostümleri sezonluk değil, Dükkan rotasyonunda zaman içerisinde gelecekler.

Buz Kraliçesi Amber (149 Elmas)



Yeti Sam (149 Elmas)



Noel Canavarı Ash (79 Elmas)



Yeni Ay Yılı 2023

Yeni Ay Yılı 2023 kostümleri sezonluk değil, Dükkan rotasyonunda zaman içerisinde gelecekler.

Fütüristik Bisikletçi Eve (149 Elmas)



Rekortmen Griff (79 Elmas)

Diğer

Klasik Shelly (Brawlidays, 25 Aralık - ÜCRETSİZ)



Dünya Şampiyonu Gus (149 Elmas)



Ayıcık Sam (Brawlentines, 29 Elmas)



MC Mandy (29 Elmas)



Karanlık Chester (29 Elmas)



Kaçak Gray (29 Elmas)



Starr Yolu

Starr Yolu, Savaşçıları elde etmenin yeni yolu!



Kromatik olmayan Savaşçıları Starr Yolu ile elde edebileceksiniz.



Savaşçı açma gelişiminize veya deneyiminize bağlı olarak, önceden tanımlanmış bir Savaşçı ya da yine önceden tanımlanmış bir Savaşçı listesinden özel enderlikte bir Savaşçı seçeneğine sahip olacaksınız.



Ne zaman Kredi toplarsanız(aşağıda) o Savaşçıyı açmak için gelişim göstermiş olursunuz.



Aynı aşamada birkaç Savaşçı açma seçeneğiniz varsa, seçenekler arasında her zaman tercih değiştirebilirsiniz ve o enderlikte Savaşçıyı açmak için gerekli tüm Kredi toplandığında tercih değiştirmek için son bir şansınız olur.



Yeni bir Savaşçı çıktığında, gereksinimleri karşıladığınız takdirde o Savaşçıyı açmak için tercih değiştirebilirsiniz (Aşağıda).



Kromatik olmayan tüm Savaşçıları almışsanız, bu noktadan sonra topladığını tüm Krediler , Şöhret ilerlemenize gider.



Starr Yolu’nda veya Savaşçı ekranınızda, Savaşçı açma ilerlemenizi Elmas kullanarak hızlandırabilirsiniz .



Savaşçı ekranından verilmiş puanlar farketmeksizin, tüm Savaşçılar Elmas ile açılabilir.

Kromatik Dükkan

Kromatik Savaşçıları Kroma Kredi veya Elmas ile alabilirsiniz



Kroma Kredi ile Savaşçı almak için o sırada kaç tane Kromatik Savaşçınız olduğu ile ilgili en düşük gereksinimler karşılanmış olmalı



Tüm Savaşçılar açıksa, Kroma Kredi Şöhret ilerlemesi için kullanılabilir



Kromatik Savaşçılar için fiyat(Kroma Kredi ve Elmas için) normal Kromatik enderliğin her sezon için düşüş formülüne bağlıdır. Örneğin, Savaşçının değeri sezon boyunca Efanevi, sonra Gizemli ve son olarak Destansı. O sezonun Kromatik Savaşçısını almak için aynı zamanda Brawl Pass’te aşama 30’a ulaşmış olmak gerekir. Son Kromatik Savaçı, Premium Brawl Pass ile birlikte daha çok değere sahip olduğu için Elmas ile doğrudan alınamaz

Starr Yolu’nda Yeni Savaşçıların Çıkışı

Starr Yolu’nda ne zaman bir Savaşçı çıkarsak, Savaşçı açma ilerlemenizi yeni Savaşçı ilerlemesi ile değiştirebilirsiniz. Bunun yanında, var olan oyuncuların Savaşçı açma ilerlemesinin çok uzun sürmemesi için de bazı kurallar koyduk.



Yeni çıkmış bir Savaşçıyı açabilmek için daha önce o enderlikte bir Savaşçıyı açmış olmanız gerekir

Yeni Savaşçıyı açmak için var olan tercih penceresi 7 günlüktür , daha sonra Savaşçı Starr Yolu’nun en sonunda yer alır



Yeni çıkmış bir Savaşçıyı açma kararı verdiğinizde, açma işleminizi terkedebilir ve önceki Savaşçının açma ilerlemesine dönebilirsiniz - Bunu yaptığınızda, yeni çıkmış Savaşçıyı açma tercihini tekrar yapamayacaksınız ve Savaşçı, Starr Yolu’nun sonuna gidecek

Birim Değişiklikleri

Değişiklik:

Yıldız Puanı Savaşçılara özel Yıldız Puanları artık her savaşçı için kullanılabilen Yıldız Puanlarına dönüştü (Wild Card Power Points)

Yani Yıldız Puanları artık hesap genelinde biriktirilebilen bir para birimidir.

Bir oyuncunun bulundurabileceği maksimum kapasite: 4,000



Eklenen:

Krediler Yeni Starr Yolu ile bütün kromatik olmayan Savaşçıları açmak için kullanılabilir.

Çeşitli Kaynaklarda nelde edilebilir (Brawl Pass, Kupa yolu, Dükkan, Görevler ve Mücadeleler)



Kromatik Kredileri Brawl Pass Ücretsiz bölümü veya Dükkandan temin edilebilir.

Kromatik Dükkanından Kromatik Savaşçıları almak için kullanılır

Bir oyuncunun bulundurabileceği maksimum kapasite: 5,000



Brawl Pass

Kutular oyundan kalktığı için Brawl Pass ödüllerinde gözle görülür değişiklikler oldu.



Bir diğer değişiklik ise, artık yalnızca bir önceki Brawl Pass sezonunun ödüllerini ‘’saklayabileceğiniz’’ (ikiden düşürüldü), - limite ulaştığınızda eski sezonlar otomatik olarak toplanacak.

Brawl Pass “kuyruk” ödülleri her 500 jeton için alınan Büyük Kutu’dan özel ödüllere değişti:

Krediler x 27

Altınlar x 145

Güç Puanları x 38





Otomatik Hak İddiası & Premium Brawl Pass Sahipleri İçin Olağandışı Tazmin

12 Aralık 2022’de, envanterinizdeki açılmamış tüm Savaş Kutuları otomatik olarak açılır. Bu, Brawl Pass’i(şimdiki ve önceki sezonu) Kupa Yolu’nu ve öncel Brawl Pass tanıtımı ile gelen ve saklanılan Savaş Kutuları’nı etkiler. 12 Aralık 2022 itibarı ile gelen Savaşçılar, Savaş Kutularından çıkamaz ama önceki Savaşçılar bu kutulardan hala açılabilir.



12 Aralık 2022’de gelecek güncelleme öncesinde Premium Brawl Pass almış oyunculara, sezon ilerlemesine göre fazladan başlangıç Kredisi verilir. Yani, güncellemen öncesinde Brawl Pass’te ne kadar ilerlemişseniz o kadar fazla Kredi alırsınız!



Güncelleme öncesinde Premium Brawl Pass alan oyuncular ve var olunan sezonda Premium Brawl Pass alan oyuncular (2 Ocak 2023’te biten) tek seferlik 80 Elması (4.99 USD değerinde) olağan dışı tazminat olarak alırlar. Dükkandan alınabilir!

Tanzim Ödülleri

Savaş Kutularının tanzim olarak verildiği her yerde ödüller değiştirildi.



Güç Puanları verildiğinde, artık 1 Güç Puanına 2 Altın oranında Altın alacaksınız.



Brawl Pass rozet paketlerinin tanzim ödülü 275 kredi

Günlük Dükkan

Kutuları ve savaşçılara özel Güç puanlarını kaldırdığmız için - doğrudan Savaşçılar bölümünden Yıldız Gücü ve aksesuar alabileceğiniz için - Dükkandaki Günlük kısmı kaldırma kararı aldık - ancak size günlük ÜCRETSİZ hediyeler vermeye devam edeceğiz! Gelecekte Günlük bölümünü geri getirebiliriz.

Günlük bölüm tamamiyle kaldırıldı



Dükkana yeni günlük ÜCRETSİZ ödül kısmı eklendi.



Olası Ödüller:

Altın

Yıldız Puanı

Krediler Kroma Krediler



Eşyalar

Yeni Gizemli Eşyalar:

Crow - Güçlü Zehir - Zehir’in verdiği hasarı %10 artırır.



Leon - Sis Dalgası - Süper süresini bir saniye uzatır.



Sandy - Sert Fırtına - Kum Fırtınasının içerisindeyken aldığı hasar %10 azalır.



Spike - Yapışkan Dikenler - Süperi artık %50 daha etkili yavaşlatıyor.

Yeni kozmetikler

Rozetler x 64



Chester x 9 (animasyonlu)



Mandy + Magma Mandy x 18 (animasyonlu)



Gray x 9 (animasyonlu)



Yeni Kostümler x 11



Eski Kostümler x 9



Dönemsel x 8 (animasyonlu)



Yeni Spreyler x 16



Destansı Savaşçılar x 7



Brawl Stars 4.yıldönümü x 2



Şeker Diyarı (Brawl Pass Sezonu) x 2



Sevgililer günü x 2



Brawlidays x 2



Yeni Ay Yılı x 1

Profil Simgeleri x 21



Oyun Kıdemi x 4 (yıldönümü profil simgesi)



Sezon + Güncelleme Teması 17



Mücadeleler

Brawlidays Mücadelesi (Önceki Brawlidays rozetleri ile ilgili profil simgesi kazanın)



Arcade Mücadelesi (ödül, Yeni Arcade kostümleri ile ilgili profil simgesi)



Shelly Rozet Seti Mücadelesi (Bütün Shelly rozetleri - Nita rozet seti mücadelesi gibi)



Valentines Mücadelesi (Çifte hesaplaşma Mücadelesi - iki yarım kalp kazanın)



Görevler

Savaşçılar artık bir görev ödülü olarak tanımlanabilir.



Haritalar, Oyun Modları ve Rotasyon Değişiklikleri

Düello’nun kalıcı bir Oyun Modu haline gelmesi için hazırlanan 7 Yeni Düello Haritası

Hamilton's End

Black River

Petticoat Duel

Swallow Cut

No excuses

Gladiators

Hotheaded



Snowtel Hırsızları YANİ Trophy Hırsızları YANİ Present Plunder... geri döndü!



Harita Çevre Değişiklikleri

Eklendi:



Şeker Diyarı (Yeni)



Fighting Game



Mr. P'nin Kar Oteli



Kaldırılan:



Retropolis

Denge Değişiklikleri

Bufflar

Mr. P Ana saldırı hasarı artırıldı 720 → 760 (+5%) Mr P, ekonomik gelişmelerin etkilerini hissetti, ancak doğru taşlara yatırım yaptı ve gücünün bir kısmını geri aldı!



El Primo Süper hasarı artırıldı 800 → 960 (+20%) Eeeel Buffoooo! Ona süper gücü için biraz daha güç vermek, onun daha fazla tehdit oluşturmasını sağlayacaktır!

Colt Ana saldırı mermi hızı artırıldı 3804 → 4000 (+5%) Bir Colt değişikliği mi? Evet, doğru okudunuz. Silahşörümüz, daha yeni, daha parlak mermi kullanan Savaşçılardan bazılarının gerisinde kaldı. Biraz mermi hızı eklemek, atışlarını yapmayı biraz daha kolaylaştıracaktır. Ancak yinede iyi nişan almanız gerekmektedir!

Jessie Taret sağlığı artırıldı 3000 → 3300 (10%) Jessie ve tareti, yüksek oyun seviyelerinde büyük ölçüde gölgede kaldı, çünkü tareti çok hassas ve genellikle çok fazla yaygara olmadan yok edilebiliyordu. Scrappy, seni seçiyorum!



Bull Süper hasarı artırıldı 800 → 960 (+20%) Bull, Primo ile temelde aynı konumdaydı ve bu nedenle, süper gücü çoğu zaman kullanmak için oldukça yetersizdi. Şimdi daha iyi bir bitirici olarak kullanılabilir

Bibi Sağlık artırıldı 4400 → 4600 (+5%) Bibi, eskisinden daha iyi durumda! Biraz HP, bazı hızlı ve sinir bozucu savaşçılarla yüzleşmesine yardımcı olmalı ve aslında zaten oldukça etkileyici olan hasarını kullanmayı başarmalıdır.



Grom Ana saldırı hasarı artırıldı 1100 → 1160 (+5%)

Ana saldırı hızı artırıldı 800 → 880 (+10%) Hızlı bombalar! Hedefini vurmasını biraz daha kolaylaştıracaktır.

Dynamike Ana saldırı yükleme hızlandırıldı (10%) En sevdiğimiz patlayıcı savaşçımınızın sorunu, siz atışlarınızı yapmakta ne kadar iyi olursanız, rakipleriniz de kaçmakta o kadar iyi hale gelir. Dinamitlerinin patlamasının gecikmesi, çoğu oyuncu için dinamitlerden sıyrılmayı oldukça kolay hale getiriyordu. Bu zamanı azaltmak, kaçmalarını biraz zorlaştıracak ve iyi nişan almayı ödüllendirecektir. Bu ayrıca Dyna-Jump'ları güçlendirdiğimiz anlamına gelir, ancak artık Dyna-Jump'ı ikiye katlayamazsınız. Bunun bazı Dyna-Jumper'ları rahatsız edebileceğini anlıyoruz, ancak Sosyal Medya'da en iyi yaptığınız şeyi yapmadan önce, buff'ın onun için işe yarayıp yaramadığını lütfen bize bildirin! Atlamayı daha sonra ayarlayabiliriz.



Sam Sağlık artırıldı 5200 → 5400 (+4%) Önceki yıldız gücü nerflerinden sonra yapabileceği yumruklarını etmekte zorlandı. Bu nokta değişiklik, iyileştirici yıldız gücü olmadan daha etkili olmasına yardımcı olacak ve ayrıca onu hafifçe güçlendirecektir, ancak yine de önceki nerflerle aynı ölçüde değil. Umarız robotlara karşı alınan intikam geri döner.



Gene

Gear - Elime Konuş - Menzil azaltıldı 1 → 3 Menzil uzundu ancak Süperini unuttuk Muhtemelen eşyada bir sorun vardı.

Nerfler

Otis Ana saldırı hasarı azaltıldı 460 → 440 (-5%) (Yüzeye çıkan bir deniz canlısı hakkında şaka). Verdiği hasarla birlikte çok yönlülüğü, onu önceki güçlendirmesinden sonra gerçekten iyi bir seçim haline getirdi, bu nedenle hasarını azaltmak, onun hala oldukça iyi olmasına olana sağlarken diğer savaşçılara da görünürlük verecektir.

Griff Süper’den elde edilen Süper doldurması azaltıldı (23%)

Ana Saldırının Süper doldurmazı azaltıldı (10%) Griff için süperini doldurmak ve döngü halinde kullanmak çok kolaydı. Şimdi daha dikkatli olması gerekecek ve süperini kullanırken daha dikkatli olacak.

Buster Temel saldırı boşaltma hızı artırıldı 200 → 250 ms (+25%)

Sağlığı azaltıldı 5000 → 4800 (4%) Buster, süper baskın olmasa da, özellikle yetenekli ellerde biraz fazla güçlüydü. Hasarının ve temel canının bir kısmını azaltmak, daha fazla savaşının onunla başa baş gitmesini kolaylaştırır. Yine de Starr Park'ta bulabileceğiniz en iyi kanka



Gale Ana Saldırının Süper doldurmazı azaltıldı 120 → 90 (-25%)

Süper’den elde edilen Süper doldurması azaltıldı 170 → 100 (-40%) Kasırga aksesuarı süresi azaltıldı 200 → 100 (-50%) Gale, kontrol kralı olmuştu ve mükemmel savunması nedeniyle çoğu Savaş Topu haritasında tercih ediliyordu. Bunun bir diğer sebebide tanklara tek başına karşı koyabilmesiydi. Bu kontrölü azaltabilmek için bu değişiklikleri uyguladık.



Düzeltmeler

Düşük iOS cihazlarda performans iyileştirmeleri yapıldı.



Frankengrom’un efekti eklendi





Bakım 12/12