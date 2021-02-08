Denge Değişiklikleri ve Düzeltmeler
Bo
Süper Totem'in gücü, artık oyuncunun süperini ne kadar çok doldurursa o kadar zayıflıyor.
İlk Süper dolumu son hızda gerçekleşir. Daha sonra, Totem %50 şarj oranına ulaşana kadar saniyede %1 daha az şarj eder.
Bu etki, her oyuncu için ayrı olarak ele alınır
Edgar
Ana saldırının Süper doldurma oranı 10 vuruştan 12 vuruşa yükseltildi.
Jessie
Ana saldırı hasarı 1120’den 1060’a düşürüldü.
Bea
Sinirli Kovandaki arı sayısı 4’e yükseltildi.
Sinirli Kovan arıları artık vurdukları ilk hedeften sonra duruyor.
Sinirli Kovan arı hasarı 800’den 600’e düşürüldü.
Sinirli Kovan arılarının uçuş alanı daraltıldı ve uçuş hızı biraz yavaşlatıldı.
Byron
Sağlığı 2500’den 2400’e düşürüldü.
Ana Saldırı hasarı 400’den 380’e düşürüldü.
Düzeltemeler
Oyuncular tarafından yapılan raporlama sonrası bazı haritaların istenmeden yasaklanmasına neden olan bir sorun düzeltildi.
Savaş Topunda Sprout’un Süper’i ile ortaya çıkan bazı davranışsal sorunlar düzeltildi.
Hesaplaşmada kutuların Sprout’un Süper’i ile geri itilmesi sorunu düzeltildi.
Ruffs'un rozetlerinin rozet paketinden yanlış bir şekilde açılması sorun düzeltildi.
Colette ve Lou rozetleri, Rozet Paketlerine eklendi.