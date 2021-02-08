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8 Şub 2021
Blog – Brawl Stars

Denge Değişikliği!

Denge Değişiklikleri ve Düzeltmeler

  • Bo

    • Süper Totem'in gücü, artık oyuncunun süperini ne kadar çok doldurursa o kadar zayıflıyor.

    • İlk Süper dolumu son hızda gerçekleşir. Daha sonra, Totem %50 şarj oranına ulaşana kadar saniyede %1 daha az şarj eder.

    • Bu etki, her oyuncu için ayrı olarak ele alınır

  • Edgar

    • Ana saldırının Süper doldurma oranı 10 vuruştan 12 vuruşa yükseltildi.

  • Jessie

    • Ana saldırı hasarı 1120’den 1060’a düşürüldü.

  • Bea

    • Sinirli Kovandaki arı sayısı 4’e yükseltildi.

    • Sinirli Kovan arıları artık vurdukları ilk hedeften sonra duruyor.

    • Sinirli Kovan arı hasarı 800’den 600’e düşürüldü.

    • Sinirli Kovan arılarının uçuş alanı daraltıldı ve uçuş hızı biraz yavaşlatıldı.

  • Byron

    • Sağlığı 2500’den 2400’e düşürüldü.

    • Ana Saldırı hasarı 400’den 380’e düşürüldü.

  • Düzeltemeler

    • Oyuncular tarafından yapılan raporlama sonrası bazı haritaların istenmeden yasaklanmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

    • Savaş Topunda Sprout’un Süper’i ile ortaya çıkan bazı davranışsal sorunlar düzeltildi.

    • Hesaplaşmada kutuların Sprout’un Süper’i ile geri itilmesi sorunu düzeltildi.

    • Ruffs'un rozetlerinin rozet paketinden yanlış bir şekilde açılması sorun düzeltildi.

    • Colette ve Lou rozetleri, Rozet Paketlerine eklendi.