Bo



Süper Totem'in gücü, artık oyuncunun süperini ne kadar çok doldurursa o kadar zayıflıyor.



İlk Süper dolumu son hızda gerçekleşir. Daha sonra, Totem %50 şarj oranına ulaşana kadar saniyede %1 daha az şarj eder.

