Colette Denge Değişikliği
Colette artık hayvan ve taretlere (Nita’nın ayısı, Jessie’nin tareti gibi) kullandığı saldırı ve süper saldırı sabitlendi. (Özel hedefler olan güç küpleri ve robotlarda olduğu gibi)
Ana saldırı temel hasar yüzdesi %35’den %37’ye çıkarıldı.
Ana saldırı minimum hasarı 200’den 500’e yükseltildi.
Ana Saldırı minimum hasarı artık güçlendirmelerle artıyor (Güç Küpleri gibi)
Colette’nin ‘Özveri’ aksesuarı artık bir sonraki Ana Saldırıda düşman Brawler’ın azami sağlığının% 37'si kadar hasar veriyor (ve Ana Saldırının özel hedeflere karşı sabit hasarını ikiye katlıyor).
Özel hedeflere karşı Süper Saldırı sabit hasarı 1000'den 2000'e yükseltildi.
Düzenlemeler ve Geliştirmeler
Savaşçılar menüsündeki Poco Starr ve Trixie Colette kostümleri için eksik Brawl Pass simgeleri düzeltildi.
El Atomico kostümünün Yıldız Mağazasında görünmesini engelleyen sorun giderildi.
8-Bit’in ‘Şarj’ yıldız gücü kullandığında oluşan yer efekt alanının ekranda kesik görünmesine neden olan hata düzeltildi.
8-Bit’in Hasar Arttırıcı taretinin görüş alanına giren oyuncularla yarattığı oynatılan ses efekti sorunu giderildi.
Çift oynarken oynarken 10. Botun yanlış ad görüntüleme sorunu düzeltildi.
Dostluk maçında botların devre dışı bırakılmasıyla ortaya çıkan çökme sorunu düzeltildi.
Patlama düzenlemeleri.