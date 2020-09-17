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17 Eyl 2020
Blog – Brawl Stars

DENGE DEĞİŞİKLİĞİ!

Colette Denge Değişikliği

  • Colette artık hayvan ve taretlere (Nita’nın ayısı, Jessie’nin tareti gibi) kullandığı saldırı ve süper saldırı sabitlendi. (Özel hedefler olan güç küpleri ve robotlarda olduğu gibi)

  • Ana saldırı temel hasar yüzdesi %35’den %37’ye çıkarıldı.

  • Ana saldırı minimum hasarı 200’den 500’e yükseltildi.

  • Ana Saldırı minimum hasarı artık güçlendirmelerle artıyor (Güç Küpleri gibi)

  • Colette’nin ‘Özveri’ aksesuarı artık bir sonraki Ana Saldırıda düşman Brawler’ın azami sağlığının% 37'si kadar hasar veriyor (ve Ana Saldırının özel hedeflere karşı sabit hasarını ikiye katlıyor).

  • Özel hedeflere karşı Süper Saldırı sabit hasarı 1000'den 2000'e yükseltildi.


Düzenlemeler ve Geliştirmeler

  • Savaşçılar menüsündeki Poco Starr ve Trixie Colette kostümleri için eksik Brawl Pass simgeleri düzeltildi.

  • El Atomico kostümünün Yıldız Mağazasında görünmesini engelleyen sorun giderildi.

  • 8-Bit’in ‘Şarj’ yıldız gücü kullandığında oluşan yer efekt alanının ekranda kesik görünmesine neden olan hata düzeltildi.

  • 8-Bit’in Hasar Arttırıcı taretinin görüş alanına giren oyuncularla yarattığı oynatılan ses efekti sorunu giderildi.

  • Çift oynarken oynarken 10. Botun yanlış ad görüntüleme sorunu düzeltildi.

  • Dostluk maçında botların devre dışı bırakılmasıyla ortaya çıkan çökme sorunu düzeltildi.

  • Patlama düzenlemeleri.