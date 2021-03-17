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17 Mar 2021
Blog – Brawl Stars

Güç Ligi düzeltmeleri!

İşte bu güncellemedeki düzeltmeler!

  • Bazı Android cihazlarda görülen çözünürlük sorunları düzeltildi.

  • Başka bir takım üyesi Savaşçı ön seçimini yaptığında takım kaptanının yaptığı yasaklamanın silinmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

  • Seçim geri sayımı bitmesi nedeniyle ön seçim onaylandığında seçili Savaşçı yerine farklı Savaşçı görüntülenmesi sorunu düzeltildi.

  • Yasaklama aşaması sırasında yasaklama zamanlayıcısının görüntülenmemesine neden olan bir sorun düzeltildi.

  • Savaşçılarda hatalı aksesuar sayısı görüntülenmesi sorunu düzeltildi.

  • Fixed a crash during Pick phase and Final Preparation phase when attempting to view Gadgets

  • Maçın başlamasına yakın, Güç ligi eşleşmesinden çıkış yapıldığında görülen çökme sorunu düzeltildi.

  • Nadiren görülen birkaç çökme sorunu düzeltildi.

(Bugün - 17 Mart arasında gerçekleşecek bakım sonrasında düzeltilecek sorunlar)

  • Oyuncuların maç kazandıktan sonra rütbe düşmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

  • Son oyuncunun seçimini girememesi sorunu giderildi.

  • Güç Ligi oynanırken görev ilerleyişinin yanlış takip edilmesiyle alakalı bir sorun giderildi.

  • Güç ligi oynanırken XP ödüllerinin doğru verilmemesiyle alakalı bir sorun giderildi.