İşte bu güncellemedeki düzeltmeler!
Bazı Android cihazlarda görülen çözünürlük sorunları düzeltildi.
Başka bir takım üyesi Savaşçı ön seçimini yaptığında takım kaptanının yaptığı yasaklamanın silinmesine neden olan bir sorun düzeltildi.
Seçim geri sayımı bitmesi nedeniyle ön seçim onaylandığında seçili Savaşçı yerine farklı Savaşçı görüntülenmesi sorunu düzeltildi.
Yasaklama aşaması sırasında yasaklama zamanlayıcısının görüntülenmemesine neden olan bir sorun düzeltildi.
Savaşçılarda hatalı aksesuar sayısı görüntülenmesi sorunu düzeltildi.
Fixed a crash during Pick phase and Final Preparation phase when attempting to view Gadgets
Maçın başlamasına yakın, Güç ligi eşleşmesinden çıkış yapıldığında görülen çökme sorunu düzeltildi.
Nadiren görülen birkaç çökme sorunu düzeltildi.
(Bugün - 17 Mart arasında gerçekleşecek bakım sonrasında düzeltilecek sorunlar)
Oyuncuların maç kazandıktan sonra rütbe düşmesine neden olan bir sorun düzeltildi.
Son oyuncunun seçimini girememesi sorunu giderildi.
Güç Ligi oynanırken görev ilerleyişinin yanlış takip edilmesiyle alakalı bir sorun giderildi.
Güç ligi oynanırken XP ödüllerinin doğru verilmemesiyle alakalı bir sorun giderildi.