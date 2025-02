See below which Troops got their Damage Per Second amount changed:

Troop name Troop level Town Hall level Old DPS New DPS Hog Rider 7 11 135 140 Hog Rider 8 12 148 155 Hog Rider 9 12 161 165 Hog Rider 10 13 174 176 Bowler 2 10 70 72 Bowler 3 11 80 84 Bowler 4 12 90 96 Bowler 5 13 96 102 Bowler 6 14 102 108 Valkyrie 6 11 163 167 Valkyrie 7 12 178 185 Valkyrie 8 13 193 196 Witch 4 11 160 165 Witch 5 12 180 185 Root Rider 1 15 190 95 Root Rider 2 15 210 105 Root Rider 3 16 230 115

We also made some changes to the Hitpoints of several troops:

Troop name Troop level Town Hall level Old HP New HP Bowler 2 10 350 375 Bowler 3 11 385 420 Bowler 4 12 420 470 Bowler 5 13 455 505 Bowler 6 14 500 530 Bowler 7 15 550 565 Golem 6 11 6600 6600 Golem 7 11 6900 7000 Golem 8 12 7200 7500 Golem 9 12 7500 7900 Golem 10 13 8000 8200 Golem 11 14 8400 8500 Witch 4 11 440 470 Witch 5 12 480 520 Witch 6 15 520 540 Root Rider 1 15 6300 6200 Root Rider 2 15 6650 6350 Root Rider 3 16 7000 6500

We hope you enjoy these changes! If you'd like to share your feedback and opinions, make sure to follow us on our official social media pages on X and Facebook and leave a comment on our posts!

Clash of Clans official X page

Clash of Clans official Facebook page

Clash ON!