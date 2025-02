Wir fügen eine neue Kriegsgröße hinzu: 30 vs 30 für Bronze III bis Meister I.



Wenn du während der Anmeldephase der Clankriegsliga in einer Liga unterhalb von Champion III bist, hast du jetzt die Möglichkeit, an 15 vs 15 oder 30 vs 30 Kriegsligen teilzunehmen. Jetzt kannst du mit einem noch größeren aktiven Roster in den Krieg ziehen!