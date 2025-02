Hallo Clasher!

Ich bin Stuart, der General Manager des Clash of Clans-Teams. Wir möchten euch gerne von einigen Änderungen berichten, die wir an unserem Team vorgenommen haben. Kurz gesagt: Wir haben unser Team deutlich vergrößert, um Clash besser und schneller zu machen.

Jahrelang waren wir bei Supercell stolz darauf, tolle Spiele mit kleinen Teams aus erfahrenen Kollegen zu erschaffen, die frei und ohne Hindernisse arbeiten konnten. Für Clash hat das in der Vergangenheit überaus gut funktioniert! Während das Spiel jedoch größer und älter wurde, wuchs auch die Liste an nötigen Verbesserungen. Die geringe Größe unseres Teams wurde selbst zu einem Hindernis. Bei Supercell glauben wir fest daran, dass wir nur die bestmöglichen Geschäftsergebnisse erzielen können, wenn wir unseren Spielern auch das bestmögliche Spiel bieten. Habt ihr, als unsere Spieler, also die bestmögliche Version von Clash of Clans bekommen? Leider ist die Antwort darauf: nein.

Daher haben wir uns dazu entschlossen, gegen dieses Problem anzukämpfen! Seit Januar haben wir die Größe des Teams circa verdoppelt. Es waren auch viele weitere Änderungen an unseren Arbeitsprozessen nötig, damit dieses größere Team tatsächlich mehr leisten kann, ohne dass das Ganze in purem Chaos ausartet. Und, ja, es kam hier und da definitiv auch zu Chaos. Wir haben tolle Kollegen im Team begrüßen können, die wunderbare Ideen für Verbesserungen haben und sich freuen, an einem so ikonischen Spiel wie Clash zu arbeiten. Natürlich macht es einem auch etwas Angst, einem so großen Publikum seine Arbeit zu präsentieren – seid also bitte nett zu ihnen!

Unser größeres Team hat noch nicht seine volle Arbeitsgeschwindigkeit erreicht. Da unsere neuen Teammitglieder jedoch im Laufe der Zeit Erfahrung sammeln, wird unser Entwicklungsprozess in Zukunft deutlich schneller ablaufen. Das seht ihr bereits jetzt an Dingen wie dem Mixmanie-Ereignis. Jemand im Team meinte: „Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie traurig das Ereignis ausgefallen wäre, wenn wir es mit derselben Teamgröße wie zu Jahresbeginn erstellt hätten.“ Und unser Team wächst noch weiter! Wir suchen weiterhin noch mehr tolle Leute, damit wir der bestmöglichen Version von Clash näher und näher kommen können.

Ich möchte diese Gelegenheit außerdem nutzen, um euch dafür zu danken, dass ihr so eine wundervolle Community seid. Seit Clash of Clans im Jahre 2012 veröffentlicht wurde, sind die Spieler dessen Herzstück. Zu sehen, wie viel Spaß ihr mit den guten Dingen im Spiel habt, die wir für euch kreieren, ist all die harte Arbeit wert. Und (dies macht weniger Spaß, ist aber wichtiger) eure Enttäuschung bei Fehlern unsererseits mitzuerleben, inspiriert uns dazu, es das nächste Mal besser zu machen. Gebt uns also bitte weiterhin euer wertvolles Feedback, sei es Lob oder Kritik! Jede Art von Rückmeldung hilft uns dabei, zu entscheiden, woran wir als Nächstes arbeiten sollten.

Mit diesem größeren Team haben wir einige ehrgeizige Pläne für 2024, von denen wir glauben, dass sie euch sehr gefallen werden.

Auch 2023 ist noch nicht vorbei! Dieses Wochenende finden unsere World Finals statt! Es ist stets spannend, zu sehen, was für geniale Basisdesigns und Angriffsstrategien unsere Topspieler einsetzen. Danach erwartet euch im Dezember ein riesiges Update für das Heimatdorf, mit dem die meisten dieser Strategien überholt werden! Clash of Clans stehen tolle Zeiten bevor!

Clash on!

Stuart