Guuuude,



Wie ihr ja schon mitbekommen habt, läuft gerade die Anmeldephase für die Weihnachtsepisode vom Noobs Cup.

Die Anmeldephase wurde wir bis Samstag den 11.12 bis 20 Uhr verlängert.

Damit noch mehr die Chance haben ein Team zu finden oder zu gründen!



Kurz zusammen gefasst: Noobs Cup Turnier ist zweigeteilt.

Es gibt ein 5 vs 5 Rathaus 14 Turnier und ein gemischtes 5 vs 5 Turnier (Rathaus 10 - 14).





Wann findet es statt?

Das Turnier beginnt am 13.12.2021 und wird über einen Zeitraum von 7 Tagen gehen.

Beide Finale und das Halbfinale von Rathaus 14 Turnier findet am Sonntag, den 19.12.2021 ab 18:00 Uhr statt und wird von Noobs_iMTV gestreamt. (Genaueres zu den Daten steht im Regelwerk)

Bitte meldet euch nur an, wenn ihr sicher seid, dass ihr in diesem Zeitraum spielen könnt!



Alle weiteren Fragen rund um die Anmeldung werden auf dem Discord Server von Noobs beantwortet oder ihr könnt euch auch direkt auf der Website von Rush anmelden.