Hallo Häuptlinge!

Was für eine Woche! In den letzten Tagen haben wir euch bereits eine Menge Informationen zur Clash of Clans World Championship 2022 mitgeteilt. Am Dienstag haben wir erste Details zu den Clash Worlds 2022 verkündet. Am Mittwoch dann haben wir uns detailliert die Championship Qualifier angeschaut: den Wettbewerb, in dem Teams um 4 verfügbare Goldene Tickets kämpfen. Gestern ging es um die World Championship Finals in Helsinki, Finnland. Aber es gibt noch weitere Infos, nämlich das offizielle Regelwerk und Antworten auf einige Fragen, die ihr euch womöglich stellt.



Mehr über die Themen, die wir diese Woche besprochen haben, erfahrt ihr in den oben verlinkten Posts. Seht euch die Seite „So spielst du mit“ auf der Clash of Clans-E-Sports-Website durch. Außerdem findet ihr eventuell Antworten auf Fragen, die euch auf der Seele brennen, im offiziellen Regelbuch für die Clash of Clans World Championship! Das Regelbuch beinhaltet noch viel mehr Infos über das Programm. Außerdem enthält es Richtlinien, durch die wir die Wettbewerbsintegrität der Clash of Clans World Championship wahren.



Die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsintegrität ist ein extrem wichtiger Punkt und es ist uns höchst wichtig, sicherzustellen, dass der Wettkampf für alle Spieler fair und respektvoll ist sowie kein Spieler ausgeschlossen wird. Alle Teilnehmer müssen sich an Supercells Fairplay-Richtlinien sowie die Nutzungsbedingungen halten. Sei es in Tweets, in DMs oder im Spiel – wir wollen sicherstellen, dass sämtliche Orte in Clash of Clans sicher und fair für alle sind. Bitte behaltet dies im Hinterkopf, wenn ihr euch anmeldet und mitspielt!



Habt ihr noch Fragen? Wir haben die Antworten!



Häufig gestellte Fragen



Wie lege ich los?

Die ersten Schritte sind ganz leicht!



Jeder Spieler auf Rathaus-Level 14 darf mitspielen, vorausgesetzt er erfüllt unsere Teilnahmevoraussetzungen.



Um teilnehmen zu können, muss der Clananführer den Clan über den Turnier-Hub im Spiel für das Turnier anmelden.



Sobald der Anführer das Team registriert hat, werden 5 Spieler im Clan ausgewählt, um ihn in der Clash of Clans World Championship zu vertreten.



Sobald ein Spieler ausgewählt wurde, kann sich dieser über den In-App-Turnier-Hub anmelden.



Nachdem alle 5 Spieler die Registrierung abgeschlossen haben, muss der Anführer die Teamaufstellung finalisieren.



Was ist der Turnier-Hub?

Der Turnier-Hub ist eine In-App-Wettbewerbsplattform, über die sich die Spieler registrieren und am Turnier teilnehmen sowie wichtige Turnierinformationen und Bestenlisten finden können.



Der Turnier-Hub ist ab dem 3. August in Clash of Clans verfügbar.



Erfülle ich die Voraussetzungen zur Teilnahme?

Ihr könnt mitspielen, wenn ihr die folgenden Voraussetzungen erfüllt:



Spieler müssen mindestens 16 Jahre alt sein.



Rathaus-Level 14



Das Spielkonto darf nicht gegen die Regeln verstoßen.



Wie spiele ich das Match und wie melde ich das Ergebnis?

Wenn ein Match erstellt wird, wird automatisch ein Krieg zwischen den beiden Clans gestartet. Nachdem der Krieg abgeschlossen wurde, werden die Ergebnisse automatisch gemeldet.



Falls euer Team während eures Matchs auf Probleme stoßen sollte, kontaktiert bitte die Turnierverwaltung über Discord.



Welche Dinge sollte ich vor dem Match wissen?

Alle Mitglieder des Teams müssen online und Teil des Clans, mit dem euer Team verbunden ist, sein, bevor euer Match beginnt. Außerdem dürfen Spieler nicht bereits an einem aktiven Clan- oder Freundschaftskrieg teilnehmen, der sich mit dem Turnier-Matchkrieg überschneidet.



Falls ein Spieler Teil eines aktiven Clan- oder Freundschaftskriegs ist, oder nicht in dem korrekten Clan ist, wenn das Turniermatch beginnt, verliert sein Team dadurch automatisch das Match.

Weiterhin dürfen in allen Turniermatches nach der Ranglistenphase (Ladderphase) nur die 5 Spieler, die Teil des Teams sind, Mitglied in dem jeweiligen Clan sein. Alle weiteren Clankameraden müssen den Clan verlassen und können ihm erneut beitreten, wenn der Wettbewerb vorbei ist. So wird die Turnierintegrität garantiert.



Bitte behaltet während der Ladderphase die folgenden Punkte im Hinterkopf:



Denkt daran, während der Vorbereitungsphase das korrekte Layout auszuwählen.



Pro Krieg ist nur ein Angriff pro Spieler erlaubt.



Stellt ein, dass eurem Clan „Nur auf Einladung“ beigetreten werden kann, um zu verhindern, dass euch Spione beitreten.



In der Ladderphase dürft ihr täglich 6 Kriege spielen.



Was wird unternommen, um die Fairness des Wettbewerbs zu gewährleisten?

Während des Wettbewerbs kümmert sich die Turnierverwaltung darum, die Teams zu unterstützen und sicherzustellen, dass die offiziellen Regeln für die Clash of Clans World Championship befolgt werden. Außerdem müssen Spieler sich an Supercells Nutzungsbedingungen und Fair-Play-Regeln halten.



Während des Wettbewerbs finden durchgängig Prüfungen von Spielkonten statt.

Wie komme ich weiter und qualifiziere mich für die World Championship Finals?

Während Phase 1 kommen Teams in die nächste Phase, indem sie in der aktuellen Phase eine Platzierung erreichen, die hoch genug ist.



Zum Beispiel kommen die besten 64 Teams aus der 1. Phase der Ladder in die 2. Phase (Doppelausscheidung) des Wettbewerbs weiter.



Nachdem alle 4 Phasen abgeschlossen sind, erhalten 4 Teams ein Goldenes Ticket, wodurch sie sich für die World Championship Finals qualifizieren.



Außerdem verdienen 4 Teams über von der Community veranstaltete Turniere Goldene Tickets.



Wie reise ich, wenn ich gewinne, zu den World Championship Finals?

Alle qualifizierten Teamsmüssen bei den World Finals vor Ort sein, um mitzuspielen.



Es ist wichtig, dass ihr international reisen könnt und alle nötigen Unterlagen für die Reise nach Helsinki, Finnland, habt. Dazu gehört unter anderem Folgendes:



Reisepass (darf nicht innerhalb von 3 Monaten ablaufen)



Ausweis mit Lichtbild



Visum, falls benötigt (gebt die Informationen zu eurer Person an, um herauszufinden, ob ihr ein Visum benötigt).



Die Reisekosten aller qualifizierten Teams werden ihnen bezahlt. Mehr Infos dazu werden bekanntgegeben, wenn das Turnier näherrückt.



Was kann ich in dem Regelbuch für die Clash of Clans World Championship finden?

Die OFFIZIELLEN REGELN enthalten wichtige Informationen wie Teilnahmevoraussetzungen, Turnierinfos und Zeitpläne.



Bitte lies sie dir durch bevor du an der Clash of Clans World Championship teilnimmst.



Ich habe eine Frage. Wie kann ich den Turniersupport kontaktieren?

Spieler können die Turnierverwaltung kontaktieren, indem sie eine Mail an Clashofclans_admin@ee.gg schicken.



Sobald ein Spieler über den Turnier-Hub registriert ist, hat er Zugang zu dem offiziellen Discord-Server der Clash of Clans World Championship.



Im Discord können Spieler Supporttickets eröffnen.



Wenn ihr auf Probleme stoßt, bei denen ihr sofortige Hilfe benötigt, wie ein Problem mit einem Match, schickt bitte ein Ticket über Discord.



Bitte bedenkt, dass die Turnierverwaltung nicht bei Dingen, die nicht mit dem Turnier zu tun haben, wie bei In-App-Käufen oder Spielkontenproblemen, weiterhelfen kann.

Hast du es durch das Regelbuch und die FAQs geschafft? Dann bist du nun bereit, um mitzuspielen! Die Registrierung für die Championship Qualifier findet vom 3.–10. August über den Turnier-Hub im Spiel statt. Bis dahin: Bringt eure Verteidigungen auf Vordermann, versammelt euer Team und macht euch bereit für den größten Clash of Clans-Wettbewerb der Welt! Haltet Ausschau auf unserem E-Sports-Twitter und -Instagram, um die aktuellsten Infos zur Clash of Clans World Championship zu erhalten.



Clash on!