Nach unzähligen Siegen in der Clankriegsliga, zahlreichen Triumphen in den Qualifikationsturnieren und 2 Community Votes haben wir nun die 8 Clans, die ein für alle Mal darum kämpfen werden, wer zum Clash of Clans World Champions 2020 gekrönt wird! Ab dem 27. November werden diese 8 Clans ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen und wie noch nie zuvor kämpfen, um den Hauptpreis sowie ihren Anteil am Preispool von 1.000.000 Dollar einzufordern. Der Einsatz war noch nie höher und die Teams haben das ganze Jahr über an ihren Angriffsstrategien gefeilt. Dies ist ein Events, das du nicht verpassen solltest!

Aber bevor der große Wettkampf beginnt, wollen wir die 8 Weltfinalisten vorstellen!