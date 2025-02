Die QueeN Walkers aus Japan haben die Juniqualifikation gewonnen und sich somit ihren Platz in der Weltmeisterschaft gesichert. Als nächstes müssen sie sich diesen Oktober in der Finalrunde gegen Tribe Gaming, Team Queso und Vatang in Hamburg beweisen!



Im Anschluss haben wir für euch die Basen bereitgestellt, welche von den QueeN Walkers in dieser Qualifikation verwendet wurden. Diese können nun ganz einfach durch einen Klick auf den jeweiligen Link nach Lust und Laune kopiert werden - nie wieder aufwendiges nachbauen!