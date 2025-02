Phase 1: Rangliste (10.-20. August)

Alle vollständig registrierten Teams werden in eine Rangliste aufgenommen, in der sie jederzeit nach einem Spiel mit anderen Teams in der Rangliste suchen können. Innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden können die Teams bis zu 6 Ranglistenspiele bestreiten. Die Teams werden nach Ranglistenpunkten eingestuft und gewinnen oder verlieren Punkte auf der Grundlage der Spielergebnisse und ihrer Platzierung im Vergleich zu ihrem Gegner. Zum Beispiel: Ein Sieg gegen ein Spitzenteam kann mehr Punkte bringen als ein Sieg gegen ein Team, das in der Rangliste unter dir steht.



Am Ende der Ranglistenphase steigen die 64 besten Teams in Phase 2 auf!



Phase 2: Doppelausscheidung (27. August)

In Phase 2 treten 64 Teams in einer Doppelausscheidungsrunde gegeneinander an, bis 16 Teams übrig bleiben. Diese 16 Teams steigen in Phase 3 auf!



Phase 3: Swiss-Format (3. September)

In der Schweizer Phase werden die 16 verbleibenden Teams in bis zu 5 Kriegen gegeneinander antreten. Hier beginnt die Preisvergabe in den Championship Qualifiers, wobei jedem Team, das die Schweizer Phase erreicht, mindestens 5.000 $ garantiert werden! Die 8 Teams, die 3 Kriege gewinnen, kommen weiter, aber die 8 Teams, die 3 Kriege verlieren, scheiden aus.



Phase 4: Doppelausscheidung (10. September)

Die 8 Teams, die in Phase 4 weiterkommen, treten in einer Doppelausscheidungsrunde an, bis nur noch 4 Teams übrig sind. Diese 4 Teams erhalten jeweils ein Goldenes Ticket für das Weltmeisterschaftsfinale in Helsinki, Finnland, vom 23. bis 25. September. Darüber hinaus gewinnt jedes der 8 Teams, die Stufe 4 erreichen, mindestens 20.000 $, wobei die 4 Gewinner des Goldenen Tickets bei den Weltmeisterschaftsfinals noch viel mehr gewinnen können! Weitere Informationen über den Preispool der Weltmeisterschaftsfinale gibt es morgen.



Die Phasen 2, 3 und 4 der Qualifiers werden live auf den offiziellen Clash of Clans Twitch-, YouTube- und Facebook-Kanälen übertragen. Wir werden weitere Informationen bekannt geben, sobald diese Events näher rücken!



Denkt ihr, euer Clan hat das Zeug dazu, ein meisterschaftswürdiges Team aufzustellen? Dann solltet ihr euch während des Anmeldezeitraums vom 3. bis 10. August für die Championship Qualifiers anmelden. In der Zwischenzeit könnt ihr euch hier sowie auf unseren Esports-Twitter- und Instagram-Seiten über die neuesten Informationen zur Clash of Clans-Weltmeisterschaft informieren. Als Nächstes gibt es diesen Donnerstag um 14:00 Uhr UTC weitere Details zu den Weltmeisterschaftsfinals in Helsinki!



Clash On!