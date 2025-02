Bist du bereit, die besten Spieler der Welt in Action zu erleben und ein Teil der Geschichte zu sein? Die erste Clash of Clans Weltmeisterschaft findet vom 25. bis 27. Oktober auf der Hauptbühne der ESL One in Hamburg statt und du bist eingeladen mit uns ein Wochenende lang Clankriege auf der internationalen Bühne zu feiern!

Mit gefeierten Teams wie Tribe Gaming, Team Queso, Vatang und QueeN Walkers, verpass nicht diese einmalige Gelegenheit, an dem donnernden Applaus teilzunehmen, während dein Lieblingsclan um seinen Anteil am Preispool von $1.000.000 kämpft.

Tickets für das Finale der Weltmeisterschaft sind ab heute Dienstag, den 2. Juli, erhältlich. Du kannst dein Ticket direkt auf der ESL One Website kaufen - und stelle sicher, dass du die ESL One Informationsseite für alle Details besuchst.

Clash On!