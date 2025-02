Hey Häuptling!

Dieses Wochenende findet das Finale der Clash of Clans-Weltmeisterschaft statt! Und um das Event noch spezieller zu machen, haben wir ein paar coole Veranstaltungsorte geplant, an denen du den Livestream des Finales zusammen mit deinen Freunden und anderen Clashern genießen kannst. Wenn du in der Nähe bist, könnten diese Standorte ein toller Treffpunkt sein, um die Show zu genießen! Alle Zeiten sind Ortszeit.

Jakarta, Indonesien

Veranstaltungsort: Warunk Upnormal Fatmawati



Adresse: Jl. RS. Fatmawati Raya No.12, RT.1/RW.5, Gandaria Sel., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesien



Datum: 23.09 / 24.09 / 25.09



Öffnungszeiten: 13:00~20:00



Stream beginnt: 14:00



Anmeldung: https://supr.cl/ClashFestID

Jakarta, Indonesien

Veranstaltungsort: MALACCA TOAST KEDOYA



Adresse: Jl. Panjang No.1-2, RT.10/RW.1, Kedoya Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Indonesien



Datum: 23.09 / 24.09 / 25.09



Öffnungszeiten: 14:00~01:00



Stream beginnt: 14:00



Anmeldung: https://supr.cl/ClashFestID

Manila, Philippinen

Veranstaltungsort: Flug 88



Adresse: 22, 1103 Scout Borromeo St, Diliman, Quezon City, Metro Manila, Philippinen



Datum: 23.09 / 24.09 / 25.09



Öffnungszeiten: 15:00~02:00



Stream beginnt: 15:00



Anmeldung: https://forms.gle/e2rwG25Ku7j9...

Seoul, Korea

Veranstaltungsort: Ons. Coffee



Adresse: 59, Jandari-ro, Mapo-gu, Seoul, Republik Korea



Datum: 24.09 / 25.09



Öffnungszeiten: 15:00~20:00



Stream beginnt: 16:00



Anmeldung: https://www.event-forms.com/

Singapur

Veranstaltungsort: Pop Mart Flagshipstore



Adresse: Pop Mart Flagshipstore Funan, #01-02



Datum: 23.09 / 24.09 / 25.09



Öffnungszeiten: 23. und 24: 16:00 ~ 20:00 (25.: 16:00 ~ 18:00)



Stream beginnt: 15:00



Keine Anmeldung erforderlich



Taipeh, Taiwan

Veranstaltungsort: Borges-Platz



Adresse: Nr. 441, Mingshui Straße, Bezirk Zhongshan, Taipeh Stadt, Taiwan



Datum: 24.09 / 25.09



Öffnungszeiten: 15:00~02:00



Stream beginnt: 15:00



Anmeldung: https://forms.gle/NqTDs5MRKKXu...

Tokio, Japan

Veranstaltungsort: Akihabara Esports Square



Adresse: Box'R AKIBA Bldg 2F, SotoKanda, Chiyoda-ku, Tokio



Datum: 24.09 / 25.09



Öffnungszeiten: 15:00 - 6:00



Stream beginnt: 16:00



Anmeldung: https://forms.gle/nk6rL2ygPar6...

Berlin, Deutschland

Veranstaltungsort: LvL Gaming



Adresse: Schützenstraße 73, 10117 Berlin, Deutschland

Datum: 23.09 / 24.09 / 25.09



Öffnungszeiten: 09:00~02:00



Stream beginnt: 9:00



Keine Anmeldung erforderlich



London, U.K

Veranstaltungsort: Melt Down



Adresse: 342 Caledonian Rd, London N1 1BB, Royaume-Uni



Datum: 23.09 / 24.09 / 25.09



Öffnungszeiten: 08:00~02:00



Stream beginnt: 8:00



Keine Anmeldung erforderlich



Madrid, Spanien

Veranstaltungsort: Elite Gaming Center



Adresse: Príncipe de Vergara 90, 28006 Madrid, Spanien



Datum: 23.09 / 24.09 / 25.09



Öffnungszeiten: 09:00~22:00



Stream beginnt: 9:00



Keine Anmeldung erforderlich



Paris, Frankreich

Veranstaltungsort: Melt Down



Adresse: 33 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris, Frankreich



Datum: 23.09 / 24.09 / 25.09



Öffnungszeiten: 09:00~02:00



Stream beginnt: 9:00



Keine Anmeldung erforderlich



Rom, Italien