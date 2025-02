Die Schmiede

Die Schmiede ist ein brandneues Gebäude, das auf Rathausstufe 6 freigeschaltet wird. Ihr findet die Schmiede neben dem Luftschiff, das euch zur eurer Clanstadt bringt. In diesem Gebäude könnt ihr täglich kleine Mengen an Clangold herstellen und sammeln, die ihr für die Verbesserung eurer Clanstadt-Gebäude benötigt. Außerdem können Spieler mit hoher Rathausstufe Baumeister beauftragen, um Ressourcen gegen Clangold einzutauschen, was bedeutet, dass ihr einen kostenlosen Baumeister benötigt, um Ressourcen in Clangold umzuwandeln. Der Baumeister-Boost aus dem Goldpass und die Baumeistertränke beschleunigen und verkürzen die Zeit, die für die Herstellung von Clangold in der Schmiede benötigt wird. Sie können auch eine laufende Umwandlung von Clangold mit Juwelen abschließen.