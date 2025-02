In Kürze werden wir eine kurze Serverwartung durchführen, um einige Balance-Änderungen an den Clash-O-Ween-Truppen sowie einige zusätzliche Balance-Änderungen an der Bauarbeiterbasis vorzunehmen.



Obwohl wir saisonale Truppen lieben und wissen, wie OP sie sind, fanden wir, dass der Ballonhund ein bisschen zu OP ist, also werden wir seine TP ein wenig zurückschrauben. Er wird aber immer noch jedermanns Lieblings-Schlauchboot sein. Wir haben außerdem den Schaden (DPS-Wert) von Bargenschütze erhöhen, die TP von Schweinemagier erhöhen und den Schaden (DPS-Wert) von Knochengiganten, die von Hexengolem beschworen werden, ebenfalls erhöhen.



Die vollständige Liste der Balance-Änderungen findet ihr weiter unten. Aufgrund dieser Änderungen werden die Wiederholungen gelöscht.