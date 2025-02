Der Raketenballon ist die neueste Supertruppe, die wir in der wachsenden Liste der Supertruppen hinzugefügt haben. Dieser kerosinhaltige Todesbote zündet bei seinem Einsatz seine Raketenbooster und wie ein Feuerwerkskörper, der an einen Sack mit brennbarem Gas geschnallt ist, torpediert sich der Raketenballon mit unglaublicher Geschwindigkeit in Richtung seines Ziels auf dem Weg zu seinem unvermeidlichen feurigen Ende.

Vielleicht kommt das Erreichen der Stratosphäre nicht in Frage...