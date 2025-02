Der Sommer ist da und du weißt genau, was das bedeutet! Sonnenschein, Grillen, Planschen… nun ja… sofern du in der nördlichen Hemisphäre lebst (Sorry an alle südlich des Äquators). Aber es bedeutet auch SNEAK PEEKS für das Clash of Clans Juni-Update!

Zum Auftakt unserer Vorschau auf das Juni-Update werden wir gleich loslegen und mit neuen Gebäude- und Truppenlevel für Rathaus 14 beginnen! Ja richtig, es ist an der Zeit, unsere Verteidigungen und Truppen zu stärken, denn wir haben einige Upgrades vor uns.