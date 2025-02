Das Clash-Team arbeitet hart an dem nächsten Update. Weitere Details zum Update werden in Zukunft folgen, aber bevor wir anfangen zu diskutieren, was der Kern des Updates sein wird, wie wir es in der Vergangenheit getan haben, wollten wir eine wachsende Liste von Verbesserungen der Lebensqualität mitteilen, die im nächsten Update kommen werden.



Sobald weitere Verbesserungen der Lebensqualität bestätigt sind, wird diese Liste ergänzt. Behalte also diesen Thread im Auge, während wir weiterhin zusätzliche Änderungen vornehmen, die hoffentlich deine Clash Experience (Patent angemeldet) verbessern werden.