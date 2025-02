In der Schule wird uns beigebracht, dass 1+1 = 2 ist. Aber wir werfen diese Regeln über Bord, denn in Clash of Clans ist 1+1 = WAS AUCH IMMER WIR WOLLEN!

Und genau das passiert, wenn man die Vorteile der neuen Verteidigungsfunktion von Rathaus 16 nutzt: Verschmolzene Gebäude!