Hallo Häuptling! Es ist eine Weile her, dass wir über unsere Richtlinie für sicheres und faires Spiel gesprochen und berichtet haben, was wir unternehmen, um Clash of Clans zu einem sicheren und fairen Ort für alle zu machen.

Zuerst möchten wir dich darüber informieren, dass wir ab sofort regelmäßige Wellen an Sperrungen von Bot-Konten durchführen, mit denen unfaire Vorteile im Spiel erlangt werden. Dies ist zu einem größeren Problem geworden, weshalb wir härter dagegen durchgreifen.

Heute sperren wir dauerhaft alle Konten, die als Bots identifiziert wurden. Spieler, die Drittanbieter-Software verwenden, werden ebenfalls dauerhaft gesperrt.

Mehr über unsere Richtlinie erfährst du in unseren Nutzungsbedingungen.

In Zukunft werden wir derartige Meldungen häufiger veröffentlichen.

Dein Clash of Clans-Team