Eine weitere wichtige Änderung bei den Bauarbeiterbasis-Angriffen ist die Abschaffung der Kopf-an-Kopf-Kämpfe. Bei den neuen Multiplayer-Kämpfen ist es, wie bereits erwähnt, euer Ziel, 3 Silbersterne zu verdienen, um eure Belohnungen zu maximieren und um die meiste Beute aus eurem Bauarbeiterbasis-Sternebonus zu erhalten.



Jedes Mal, wenn du einen Angriff durchführst, kann deine Basis von einem anderen Spieler angegriffen werden - auch wenn du online bist! Das bedeutet, dass du für jeden Angriff, den du ausführst, auch so viele Verteidigungen erhältst.



Da die Beute während der Kämpfe in der Bauarbeiterbasis nicht von anderen Spielern gestohlen wird, kannst du deine Beute aufbewahren, ohne dir Sorgen machen zu müssen, dass du deine hart verdienten Ressourcen für ein Upgrade verlierst, nachdem du dich gegen andere angreifende Spieler verteidigt hast.



Wenn du eine andere Basis angreifst, verdienst du Gold, während die Verteidigung gegen Angriffe dir Elixier einbringt. Das bedeutet, dass es nicht nur wichtig ist, deine Offensivfähigkeiten auszubauen und zu verbessern, sondern dass eine starke Verteidigung ebenso lohnend ist! Wenn du von einem angreifenden Spieler verteidigt wirst, wird das verdiente Elixier in den Elixierkarren in deiner Bauarbeiterbasis gelegt. Du wirst auch benachrichtigt, wenn ein Spieler dich angreift, sogar während du noch online bist! So kannst du live mitverfolgen, wie ein anderer Spieler deine Basis angreift, und feststellen, wo du deine Verteidigung verbessern musst.



Wie bereits bei den Änderungen an der Bonusbeute und den Ligen erwähnt, kannst du so oft angreifen, wie du willst - auch nachdem du deinen Bauarbeiterbasis-Sternebonus verdient hast. Da die Kämpfe in der Bauarbeiterbasis nicht mehr Kopf-an-Kopf stattfinden, kannst du deinen nächsten Angriff durchführen, sobald dein vorheriger Kampf beendet ist! Du musst nicht mehr darauf warten, dass dein Gegner langsam seine Schleichschützen eine nach der anderen setzt!



Trophäen gewinnt und verliert man durch Angriffe bzw. Verteidigung. Du gewinnst Trophäen, indem du andere Basen angreifst. Du verlierst jedoch Trophäen, je nachdem, wie erfolgreich ein anderer Spieler deine Basis angreift. Die Netto-Trophäengewinne und -verluste deiner Angriffe sind vergleichbar mit der Legenden Liga in deinem Heimatdorf. Die Veränderung der Trophäen hängt von der Anzahl der verdienten Sterne und dem Prozentsatz der erreichten Zerstörung ab.



Die Anzahl der gewonnenen/verlorenen Trophäen richtet sich nach dem Level der eigenen Meisterhütte. Beim Angriff hängt die Anzahl der gewonnenen Trophäen vom MH-Level des Angreifers ab, während der Verteidiger Trophäen auf der Basis seines MH-Levels verliert.