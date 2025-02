Es gibt einen neuen Vorarbeiter in der Stadt, der euch bei euren Upgrade- oder Forschungsaufgaben helfen wird. Während des Koboldarbeiter-Ereignisses gibt es zwei Paare von Helfern, die euch bei der Verbesserung von Gebäuden oder der Forschung unterstützen. Aber nimm seine Dienste so schnell wie möglich in Anspruch, denn der Koboldarbeiter wird nicht lange hier sein!