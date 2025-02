An den Duellen in der derzeitigen Bauarbeiterbasis gefällt uns, dass eine gute Defensive ebenso wichtig ist wie eine gute Offensive. Duelle bringen jedoch, wie bereits besprochen, einige Probleme mit sich, weshalb sie mit der Bauarbeiterbasis 2.0 entfernt werden. Anstelle von Duellen, bei denen sich zwei Spieler gleichzeitig angreifen, bewegen wir uns mehr in Richtung der Mehrspieler-Angriffe des Heimatdorfs.



Wenn ihr angreift, werdet ihr einem Gegner mit einer ähnlichen Trophäenanzahl zugewiesen. Das Überspringen von Gegnern ist nicht möglich, also müsst ihr euch spontan eine Strategie überlegen, um die Basis zu schlagen, damit ihr keine Trophäen verliert. Wie es der Meisterbauarbeiter ausdrückt: „Kein Plündern, das wäre unhöflich.“ Stattdessen erhaltet ihr für jeden Stern, den ihr bei eurem Angriff verdient, etwas Bauarbeitergold.



„Was ist mit Bauarbeiterelixier?“, höre ich euch fragen. Nun, das verdient ihr durch eure Verteidigung. Für jeden gestarteten Angriff werdet ihr einmal verteidigen. Beides wird sich, unabhängig davon, wie oft ihr angreift, stets die Waage halten. Verteidigungen sind selbst dann möglich, wenn ihr online seid. Bei einer Verteidigung sind eure Belohnungen von der Anzahl der Sterne abhängig, die der Gegner in eurer Basis nicht gewinnt. Verdient euer Gegner beispielsweise zwei Sterne, erhaltet ihr Belohnungen für einen Stern. Wir hoffen, dass Verteidigungen in der Bauarbeiterbasis aufregend sein werden, weil ihr – anders als im Heimatdorf – dafür belohnt werdet, dass ihr gut verteidigt.



Uns gefällt das Zusammenspiel der Spielmechaniken. Gute Angriffe bringen euch Bauarbeitergold, damit ihr eine stärkere Defensive aufbauen könnt und gute Verteidigungen bringen euch Bauarbeiterelixier ein, um in eine stärkere Offensive zu investieren. Wir denken, dass dies Spieler dazu bewegen wird, beiden Seiten der Medaille viel Bedeutung beizumessen, und das ohne die Zufallsfaktoren aus Duellen.



Für die Bauarbeiterbasis werden auch Ligen hinzugefügt. Je höher eure Liga, desto mehr Belohnungen erhaltet ihr für Sterne aus Angriffen und Verteidigungen. Es gibt auch einen Sternebonus, der euch eine von eurer Liga abhängige Menge sowohl an Bauarbeitergold als auch an Bauarbeiterelixier gewährt. Die Anzahl der Sterne, die für den Sternebonus benötigt werden, hängt ebenfalls von der Liga ab. In höheren Ligen braucht ihr pro Tag eine höhere Anzahl von Sternen. Die meisten Spieler werden wahrscheinlich den Großteil ihrer Ressourcen über diesen täglichen Sternebonus erhalten, aber es ist möglich, häufiger anzugreifen (was mehr Verteidigungen zur Folge hat), um darüber hinaus weitere Belohnungen zu verdienen.