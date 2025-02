HINWEIS:

Der Gewinner muss in der Lage sein, zu den World Finals zu reisen, die vom 23. bis 25. September in Helsinki, Finnland, stattfinden werden. Der Gewinner erhält eine Nachricht im Spiel (Briefumschlag-Symbol in der oberen linken Ecke des Heimatdorfes) und MUSS innerhalb von 24 Stunden antworten, um seinen Preis zu bestätigen. Wenn der Gewinner nicht antwortet oder wenn er den Preis aufgrund von Reisebeschränkungen oder anderen Gründen nicht in Anspruch nehmen kann, wird der Preis erneut verlost, bis ein geeigneter Gewinner gefunden wird.