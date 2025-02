Wir wollten dir mitteilen, dass die Clankriegsligen im nächsten Monat kürzer ausfallen werden als sonst. Sie beginnen am 1. Februar und enden am 8. Februar. Die Ligen laufen also insgesamt 8 Tage. Außerdem werden wir die Bracketgröße auf 6 Clans reduzieren (d. h. die Clans werden nur 5 Kriege austragen).

Zur kürzeren Dauer kommt es, weil wir bald ein cooles neues Ereignis mit neuen temporären Einheiten haben und wir nicht wollen, dass es zu Überschneidungen kommt. Die CWL sollen wettkampforientiert und strategisch ausgerichtet bleiben.

Aber keine Sorge: Wir werden Clans 2 zusätzliche Bonus-Ligamedaillen zur Verfügung stellen (jene, die Clananführer an Spieler in der Auswahl der Kriegsteilnehmer vergeben können), zusätzlich zu mehr Kriegsbeute. Außerdem werden wir es so gestalten, dass es einfacher wird als bisher, befördert zu werden, und schwieriger, degradiert zu werden.

Dies sind die Regeln für die Beförderung/Degradierung im Februar:

Champion 1: 1 Degradierung, 0 Beförderungen

Champion 2–Kristall 1: 1 Degradierung, 1 Beförderung

Kristall 2–Silber 2: 1 Degradierung, 2 Beförderungen

Silber 3: 0 Degradierungen, 2 Beförderungen

Bronze 1–Bronze 3: 0 Degradierungen, 3 Beförderungen

Danke fürs Lesen! Wir wünschen dir viel Glück bei der CWL!

Clash On!