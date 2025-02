Das Juni-Update für Clash of Clans steht kurz bevor und du weißt, was das bedeutet, oder? Wir haben eine Vorschau auf das Update, das direkt auf dich zukommt, also schnall dich an und lass uns wild drauflos spielen!

Bevor wir uns dem Hauptinhalt des Updates widmen, möchten wir euch einige bevorstehende Änderungen vorstellen, die wir implementieren werden. Wir führen 2 neue magische Gegenstände ein und haben neue Level für Verteidigungen, Fallen, Truppen, Belagerungsmaschinen, Helden und sogar ein paar Begleiter für Spieler auf Rathaus 15 eingeführt.



Beginnen wir mit den 2 neuen magischen Gegenständen, die in diesem Update enthalten sind.