Überfälle sind epische Schlachten, in denen ihr die Macht eures gesamten Clans gegen die gegnerische Clanstadt testen könnt. Wie wir bereits erwähnt haben, bauen Clans in der Clanstadt gemeinsam und kämpfen gemeinsam - und das ist nirgends so wahr wie bei den Überfällen.

Die Überfälle werden am Wochenende stattfinden. Die Überfallwochenenden werden voraussichtlich jeden Freitag beginnen und am darauffolgenden Montag enden. An diesen so genannten "Überfallwochenenden" wird euer Clan in epischen Schlachten so viele Bezirke und Hauptstädte wie möglich erobern und dabei Clanstadtgold und Übefallmedaillen als Belohnung erhalten.



Clan-Anführer und Vize-Anführer können ihren Clan für die Teilnahme an einem Übefallwochenende anmelden. Wenn euer Clan für die Teilnahme an einem Übefallwochenende ausgewählt wurde, wird euer Clan zu Beginn des Wochenendes gegen eine andere Clanstadt antreten. Überfallwochenenden sind jedoch keine direkten Kämpfe, bei denen der gegnerische Clan eure Clanstadt angreift. Stellt euch das eher wie normale Multiplayer-Matches vor, bei denen ihr die Basis eines anderen Spielers angreift, dieser aber nicht eure angreift.



Der Schaden während eines Clanstadtangriffs ist beständig. Das heißt, wenn ihr einen Bezirk angreift und ihn nicht zerstört, kann euer Clanmitglied genau dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Wenn ihr zum Beispiel bei eurem Raubzug 50 % 2-Sterne-Punkte erreicht habt, wird euer Clanmitglied, wenn er denselben Bezirke angreift, mit 50 % 2-Sternen auf der Punktetafel beginnen.



Außerdem werden Fallen zwischen Angriffen nicht wieder aktiviert. Alle Fallen, die durch einen vorherigen Angriff ausgelöst wurden, bleiben also ausgelöst.



Und schließlich bleiben auch Zaubersprüche für einen Angriff erhalten, nachdem sie gewirkt wurden. Wenn ihr zum Beispiel einen Heilungszauber fallen lasst, liegt dieser beim nächsten Angriff eures Clanmitglieds immer noch auf dem Boden, um den Angriff eures Clanmitglieds zu ermöglichen.



Jeder Spieler hat im Laufe des gesamten Übefallwochenendes 5 Angriffe. Wenn es einem Spieler gelingt, einen Bezirk zu zerstören, erhält er als einmalige Belohnung einen Bonusangriff. Man kann nur EINEN Bonusangriff pro Übefallwochenende erhalten.



Für die Zerstörung von Gebäuden erhalten die Spieler Clanstadtgold. Nur für zerstörte Gebäude gibt es Clanstadtgold. Wenn du der Spieler bist, der einen Bezirk zerstört, erhältst du auch für alle verbleibenden Truppen (unabhängig davon, ob sie eingesetzt wurden oder nicht) zusätzliches Clanstadtgold. Die Gesamtbelohnung errechnet sich aus der Gesamtzahl der Truppenunterkünfte.



Wenn euer Clan es schafft, alle Bezirke einschließlich des Stadtgipfels vollständig zu zerstören, erhält euer Clan eine weitere Clanstadt zum Zerstören. Am Ende des Übefallwochenendes erhalten die Spieler, die an dem Überfall teilgenommen haben, Übefallmedaillen, die sich nach der Anzahl der zerstörten Bezirke richten und danach, wie gut sich ihre Bezirke gegen feindliche Angriffe verteidigt haben.



Sobald ihr an einem Übefallwochenende teilgenommen habt, könnt ihr nicht mehr an einem Überfall eines anderen Clans teilnehmen, bis das Wochenende vorbei ist.



Das Matchmaking basiert auf den Stufen der Gebäude in der Clanstadt.