Clanprofile

Nachdem du einen in Frage kommenden Clan gefunden hast, schau dir das Clanprofil an. Gehe in den "Clans"-Bereich und gib den Clantag (#Nummer, für jeden Clan einzigartig) im Suchfeld ein. Hier kannst du dir hilfreiche Informationen anschauen, wie die Clanbeschreibung oder das Level der Clanmitglieder. Manche Clans lassen es locker angehen, andere sind schonungslos ehrgeizig, wenn es um Trophäen oder Kriege geht.

Such dir den Clan aus, der am besten zu deinem Spielstil passt, und du wirst schnell Fortschritt machen.

Viel Glück, Häuptling!