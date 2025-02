Wenn du die erste Phase während eines Kampfes in der Bauarbeiterbasis abschließt, gehen alle überlebenden Truppen und Heldenmaschinen in die zweite Phase über und kehren auf deine Truppeneinsatzleiste zurück, wo sie beim nächsten Angriff eingesetzt werden können.

Alle Truppen, die du in Phase 1 nicht eingesetzt hast, kannst du gegen eine andere Truppenwahl austauschen, bevor du deinen Angriff in Phase 2 beginnst.

Ihre Heilungshütte stellt einige TP für beschädigte Truppen wieder her, um sie für Ihren Kampf in der zweiten Phase zu unterstützen. Je nachdem, wie viele Verstärkungslager du hast, erhältst du außerdem zusätzliche Verstärkung. Verstärkungen sind zusätzliche Truppenplätze, zu denen du Zugang erhältst, wenn du die zweite Stufe erreichst. Diese Verstärkungen können unglaublich hilfreich sein, um eure Angriffskraft in der nächsten Phase des Kampfes zu erhöhen.

In den letzten Monaten haben wir einige der Änderungen besprochen, die mit dem Update an der Funktionsweise der mehrstufigen Kämpfe in der Bauarbeiterbasis vorgenommen werden, einschließlich einiger Änderungen an der Art und Weise, wie Erbauer-Gold und Bauarbeiter-Elixier durch Angreifen bzw. Verteidigen verdient werden. In der morgigen Sneak Peek werden wir einen genaueren Blick auf dieses System werfen und auch darauf, wie Trophäen verdient/verloren werden.