Der Wächterlehrling ist eine neue Truppe für Dunkles Elixier, der ab Rathaus 13 verfügbar ist, wenn du deine Dunkle Kaserne auf Level 10 verbesserst.



Als Schüler des Arkanen, der hofft, eines Tages der Große Wächter seines eigenen Dorfes zu werden, ist dieser junge angehende Magister eine Bodeneinheit, der mit seiner magischen Schleuder Fernkampfangriffe ausführt. Obwohl dieser kenntnisreiche Neophyt viele der magischen Dienste des Großen Wächters beherrscht, hat er noch nicht ganz gelernt, wie sein Sensei zu fliegen. Der Wächterlehrling verfügt nicht über einen Luftmodus, aber er kann kurze Höhenflüge machen, indem er einfach über Mauern springen und sie umgehen kann.



Und so bewundernswert dieser kleine Wächter auch in seinen akademischen Fähigkeiten war, so muss dieser Lehrling doch die Fähigkeit des Ewigen Wälzers erlernen. Der Wächterlehrling verfügt jedoch über eine magische Lebensaura, die die Trefferpunkte der Bodentruppen um ihn herum verstärkt, aber diese Aura kann nicht mit der des Großen Wächters oder anderer Wächterlehrlinge kombiniert werden. Wenn sich mehrere Auren überschneiden, hat die stärkste Aura immer Vorrang.