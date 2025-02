Wenn Spieler immer höhere Meisterhütten-Level erreichen, wird währenddessen das zu Beginn starke fokussierte, taktische Gefühl schwächer. Auf späteren Meisterhütten-Leveln führt die schiere Menge an Verteidigungsanlagen zu einer defensiven Meta mit einem riesigen schwarzen Loch an Verteidigungen in der Mitte der Basis. Es ist äußerst schwer, dagegen eine schlaue Attacke durchzuführen – ganz besonders ohne Zauber oder die Reihe an Helden, die einem im Heimatdorf zur Verfügung stehen. Daher werden Spieler zu All-In-Angriffen gezwungen, in denen man ohne besonderen Plan Einheiten in den Kampf schleudert. Das führt uns zu unserem nächsten Problem.