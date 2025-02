¡Hola, jefes!



¡Menuda semanita llevamos! Durante los últimos días, hemos compartido mucha información sobre el campeonato mundial de Clash of Clans de 2022. El martes llegaron los primeros detalles. El miércoles hablamos sobre las clasificatorias del campeonato, una competición en la que los equipos se enfrentarán por los 4 tiques de oro disponibles. Ayer les llegó el turno a las finales mundiales del campeonato, que se celebrarán en Helsinki, Finlandia. Pero aún quedan más cosas que queremos compartir con vosotros: por un lado, el reglamento oficial y, por otro, un compendio de preguntas frecuentes.



Si queréis ver más detalles sobre un tema específico que hayamos tratado esta semana, consultad las publicaciones cuyo enlace incluimos arriba, visitad la sección «Cómo competir» de la página web de eSports de Clash of Clans o buscad la respuesta a vuestras preguntas más acuciantes aquí mismo, en el reglamento oficial del campeonato mundial de Clash of Clans. Este reglamento contiene mucha más información sobre la programación y describe las guías en las que nos basaremos para proteger la integridad competitiva del campeonato mundial de Clash of Clans.



La integridad competitiva es uno de nuestros valores esenciales; nuestra prioridad será garantizar una competición justa, respetuosa e inclusiva. Todos los participantes deberán acatar la Política de juego limpio y seguro y las Condiciones del servicio de Supercell; ya sea en Twitter, en mensajes privados o en el juego, queremos que todos los espacios dedicados a Clash of Clans sean seguros y justos. Recordad esto cuando os registréis y compitáis.



¿Tenéis más preguntas? ¡Tenemos respuestas!



Preguntas frecuentes



Cómo empezar

¡Empezar es sencillo!



Pueden participar todos los jugadores que cuenten con un ayuntamiento de nivel 14, siempre que cumplan nuestros requisitos de participación.



Para participar, el líder del clan debe registrar al clan en el torneo a través del portal del torneo del juego.



Cuando el líder registre el equipo, seleccionará a los 5 jugadores del clan que lo representarán en el campeonato mundial de Clash of Clans.



Los jugadores seleccionados podrán registrarse a través del portal del torneo de la aplicación.



Cuando los 5 jugadores hayan completado el registro, el líder deberá confirmar la plantilla del equipo.



¿Qué es el portal del torneo?

Es una plataforma de competición del juego donde los jugadores pueden registrarse y luchar en la competición, así como ver información esencial sobre el torneo y la clasificación.



El portal del torneo estará disponible en Clash of Clans el 3 de agosto.



¿Cómo se compite en el torneo?

Hay que cumplir estos requisitos:



Tener al menos 16 años.



Ayuntamiento de nivel 14.



Que la cuenta esté en regla.



¿Cómo se disputa un partido y se informa sobre el resultado?

Al crearse un partido, se iniciará una guerra automáticamente entre los 2 clanes. Cuando se complete la guerra, los resultados se registrarán automáticamente.



Si un equipo tiene algún problema durante el partido, deberá ponerse en contacto con la administración del torneo a través de Discord.



¿Qué hay que saber antes de disputar un partido?

Todos los miembros del equipo deben estar conectados y formar parte del clan al que está afiliado su equipo antes de que empiece un partido. Además, no pueden formar parte de un clan activo o de una guerra amistosa que se solape con la del partido del torneo.



En caso de haber un jugador que esté en un clan activo o guerra amistosa o que no forme parte del clan a la hora de comienzo prevista del partido del torneo, el equipo sufrirá una derrota automática.

Asimismo, en todos los partidos del torneo tras la fase con clasificación, solo los 5 jugadores que formen parte del equipo podrán pertenecer al clan. Los demás aliados deberán abandonar el clan, al que podrán volver cuando haya terminado el día de competición. El fin de esto es garantizar la integridad del torneo.



Como recordatorio general, conviene tener en cuenta estos puntos al jugar en el modo competitivo:



Usar la distribución correcta durante el periodo de preparación.



Solo se permite 1 ataque por jugador y por guerra.



Cambiar el clan a «Solo invitación» para evitar que se unan espías.



En la fase con clasificación, se pueden disputar 6 guerras al día.



¿Qué medidas se implementan para fomentar el juego limpio?

A lo largo de la competición, la administración del torneo trabajará para echar una mano a los equipos y garantizar que se cumple el reglamento del campeonato mundial de Clash of Clans. Además, los jugadores deberán acatar las Condiciones del servicio de Supercell y las reglas sobre el juego limpio.



Habrá una revisión constante de cuentas durante la competición.

¿Cómo se avanza a las finales mundiales del campeonato?

En la fase 1, los equipos avanzan a la siguiente fase obteniendo un puesto alto en la clasificación.



Por ejemplo, los 64 primeros equipos de la fase 1, con clasificación, avanzarán a la fase 2, de doble eliminación.



Cuando terminen las 4 fases, 4 equipos recibirán un tique de oro y se clasificarán para las finales mundiales del campeonato.



Además, otros 4 equipos recibirán un tique a través de torneos específicos organizados por la comunidad.



En caso de obtener la victoria, ¿cómo se viaja al lugar donde se celebrarán las finales mundiales del campeonato?

Los equipos que se clasifiquen tienen que estar presentes en las finales mundiales para competir.



Es importante que se pueda viajar al extranjero y se tenga toda la documentación necesaria para entrar en Helsinki, Finlandia, incluido (sin limitación):



Pasaporte (la fecha de caducidad debe ser superior a 3 meses en el momento de viajar).



Documento de identidad con foto.



Visa, en caso de ser aplicable (podéis introducir vuestra información para averiguar si necesitáis una).



Se pagarán los gastos de los equipos que se clasifiquen. Facilitaremos más información conforme se acerque la fecha del evento.



¿Qué se puede encontrar en el reglamento oficial del campeonato mundial de Clash of Clans?

Este reglamento contiene información esencial, como los requisitos de participación e información y horarios del torneo.



Se debe consultar antes de participar en el campeonato mundial de Clash of Clans.



En caso de tener más preguntas, ¿cómo se puede contactar con el equipo de asistencia del torneo?

Se puede hablar con la administración del torneo enviando un correo electrónico a Clashofclans_admin@ee.gg.



Cuando los jugadores se registren en el portal del torneo, tendrán acceso al servidor de Discord oficial del campeonato mundial de Clash of Clans.



Los jugadores podrán enviar consultas para recibir asistencia mediante Discord.



Para problemas que requieran una atención inmediata, como un problema con un partido, se debe enviar una consulta a través de Discord.



Conviene recordar que la administración del torneo no puede ayudar con cuestiones que no estén relacionadas con el torneo, como las compras integradas o problemas relacionados con la cuenta.

¿Ya habéis leído el reglamento oficial y las preguntas frecuentes? ¡Pues llega el momento de competir! El registro para participar en las clasificatorias del campeonato se abrirá en el portal del torneo en el juego del 3 al 10 de agosto. Hasta entonces, poned a punto vuestras defensas, reunid al equipo y preparaos para disfrutar de la competición de Clash of Clans más grande del mundo. ¡Permaneced atentos a nuestras páginas de eSports en Twitter e Instagram para descubrir más sobre el campeonato mundial de Clash of Clans!



¡A dar guerra!