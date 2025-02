¡Hola, jefes!

Con los clasificatorios del Campeonato del Mundial de Clash en marcha y el 1.000.000$ en premios, junto con los 50,000$ en cada clasificatorio presencial, es imperativo que reiteremos lo importante que es el Juego Limpio para el proceso de selección. Nuestro objetivo es asegurarnos de que solo los mejores clanes clasificados puedan competir en nuestro escenario global, donde de una vez por todas podemos ver quién es el mejor clan del mundo.



Antes de cada clasificatorio, compartimos la lista de clanes que competirán en Katowice, Polonia, en la arena de ESL cada mes. Estos Clanes lucharán para asegurar una de las entradas exclusivas para las Finales del Campeonato Mundial.



Todos los Clanes que asisten a los clasificatorios presenciales han sido rigurosamente evaluados para asegurarse de que se hayan ganado su lugar en el evento, ¡y realmente puedan decir que son uno de los mejores del mundo!



Sin embargo, también queremos ser transparentes, ya que hay clanes que pudieron clasificarse por tener una posición muy alta en la Liga de Campeón I durante la temporada de la Liga de Guerra de Clanes, pero que no figuran en la lista de Clasificación. Existen casos de clanes que no han podido viajar a Katowice para asistir al Clasificatorio, y ese es uno de los requisitos establecidos en el reglamento de ESL. Algunos miembros del clan no pudieron asistir por diferentes motivos: el trabajo, la familia u otras obligaciones personales o profesionales. Algunos clanes tampoco han logrado obtener visas para viajar al evento. Si bien tratamos de ofrecer la mayor asistencia posible, al final no podemos superar muchos de estos obstáculos, ya sean desafíos personales, legales o políticos.



Estamos emocionados de ver finalmente qué clan se coronará como el "Mejor del mundo" en las Finales de este año, ¡y esperamos que nos acompañen en este increíble capítulo de Clash of Clans!



¡Nos vemos en los clasificatorios de Katowice!







- El equipo de Clash of Clans.