Las finales mundiales de Clash of Clans serán el evento en el que se coronará al primer campeón del mundo. No podríamos estar más emocionados por tener a ShenZhou e INTZ participando con los otros 6 clanes y luchando por su parte del $ 1,000,000. ¡Muchas gracias a todos los que habéis votado!



¡Consigue tus entradas ahora y no te pierdas la oportunidad de ver al primer campeón mundial de Clash of Clans!