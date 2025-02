Las inscripciones cierran el 7 de septiembre a las 2pm UTC, asegúrate de que todo tu equipo esté inscripto antes de esa hora. La fase 1 de la clasificación comenzará poco después, a las 4pm UTC, y continuará hasta el 17 de septiembre a las 4pm UTC. Una vez terminado los 10 días, los mejores 128 equipos avanzarán a la fase 2.

Si tienes alguna pregunta o necesitas asistencia, revisa la sección de preguntas frecuentes y el reglamento oficial. Si aún así no obtienes respuesta a tus preguntas, por favor contacta a los administradores del torneo. Por favor toma en cuenta que los administradores del torneo no pueden ayudarte con problemas que no estén relacionados al torneo, como compras dentro del juego o problemas con tu cuenta.



Mantente al tanto de la sección esports dentro del juego, y de las redes sociales de Twitter e Instagram para estar al día de todo lo relacionado a #ClashWorlds. ¡Buena suerte a todos los clanes que participarán!



¡Clash On!



- El equipo de Clash of Clans.