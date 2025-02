Top of Japan, otro clan veterano de la tierra del sol naciente, ha aparecido 3 veces en los clasificatorios de la ESL. Debutando en el clasificatorio de abril, Top of JAPAN fue eliminado durante las rondas. Sin embargo, después de una presentación poderosa durante las finales clasificatorias de junio, Top of Japan tuvo tan grande impacto que muchos competidores declararon que estaban preocupados por enfrentarlos durante el clasificatorio de la ESL de julio.