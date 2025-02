Reúne a tu equipo y prepara tus bases, ¡porque esta es tu oportunidad para demostrar tu valía y alcanzar la gloria de Clash!



Mañana compartiremos el formato oficial del programa del campeonato mundial de Clash of Clans, ¡así que no le quites el ojo de encima a la pestaña de eSports de Clash of Clans, Twitter e Instagram para no perderte nada relacionado con los #ClashEsports!



Clash On



- El equipo de Clash of Clans