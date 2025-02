Muros

- Todos estamos familiarizados con el funcionamiento de los muros en Clash y en la Capital del clan no son diferentes. Sin embargo, por primera vez, presentamos las PUERTAS. Así es, estos muros con bisagras permiten que los aldeanos de tu clan ya no tengan que saltar sobre los muros para escapar de las fuerzas invasoras. Las unidades defensivas no pueden saltar los muros en la Capital, pero pueden moverse entre diferentes compartimentos a través de las Puertas.