Bienvenido de vuelta a esta expedición en la primera actualización importante de 2021 de Clash of Clans. ¡Y puedes estar seguro que es enorme! ¡Usaremos nuestras principales armas de esta actualización con el lanzamiento del Ayuntamiento nivel 14! No presentamos un nuevo nivel de Ayuntamiento en todas las actualizaciones, y este es uno de los lanzamientos de contenido más importantes de Clash. Tenemos nuevos niveles de defensa, nuevos niveles de héroes, nuevos niveles de tropas, ¡y mucho más que no podemos esperar a mostrarte!

Pero comencemos con esta unidad con la que todos estamos absolutamente asombrados: Ayuntamiento 14. Este Ayuntamiento con temática de jungla tiene pictogramas y jeroglíficos antiguos en sus almenas que seguramente esconden secretos de la antigua sabiduría de Clash.



Hay mucho que mejorar en esta actualización, así que vamos directo al grano.